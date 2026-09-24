Cruz Azul vs Toluca: estos son los precios de los boletos para el partido en el Estadio Banorte

Cruz Azul recibirá al Toluca el próximo sábado en el Estadio Banorte (REUTERS)

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Cruz Azul dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Toluca el próximo sábado 26 de septiembre en el Estadio Banorte correspondiente a la jornada número 10 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los precios van de 350 a 1,600 pesos, de acuerdo con la zona elegida. Las localidades más económicas son Alto Norte y el área para personas con discapacidad, con un costo de 350 pesos. El boleto más caro corresponde a Palcos Club, con un precio de 1,600 pesos.

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La venta está disponible a través de Fanki.com.mx. Cada persona podrá adquirir hasta seis boletos. Los precios no incluyen los cargos por servicio de la operadora y las zonas dependen de la disponibilidad.

Llegada de Cruz Azul para enfrentar a Toluca en el Campeón de Campeones. (X/ @CruzAzul)

Llegada de Toluca para el Campeón de Campeones. (X/ @TolucaFC)

Lista de precios para el Cruz Azul vs Toluca

Alto Norte: 350 pesos. Personas con discapacidad: 350 pesos. Alto Sur: 400 pesos. Alto Lateral: 400 pesos. 300 Preferente: 400 pesos. 100 Cabecera Norte: 450 pesos. 100 Cabecera Sur: 450 pesos. 300 Lateral B: 600 pesos. 100 Lateral: 650 pesos. 100 Plus Norte: 650 pesos. 100 Plus Sur: 650 pesos. Palcos Club: 1,600 pesos.

Los precios van de 350 a 1,600 pesos, de acuerdo con la zona elegida (X@CruzAzul)

¿Cómo llega Toluca?

Toluca conserva el liderato del Apertura 2026 pese a la derrota por 3 a 2 ante Santos en el Estadio Nemesio Diez, un resultado que fue considerado la sorpresa de la jornada.

El equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed llegará al partido ante Cruz Azul con 19 puntos, tras seis triunfos, un empate y dos derrotas. Esa campaña lo mantiene como líder absoluto del torneo, aunque viene de ceder en casa.

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¿Cómo llegan Cruz Azul?

Cruz Azul, que también afrontará el compromiso después de una caída. La Máquina perdió 1 a 0 contra Monterrey en el Estadio BBVA durante la fecha pasada.

El conjunto regiomontano se impuso con un gol de César Garza, ante un cuadro celeste que no logró revertir el marcador fuera de casa.

La derrota ante Monterrey se sumó a otro tropiezo reciente para el equipo de Huiqui. Antes, Cruz Azul perdió 2 a 0 ante Inter Miami en Estados Unidos, en la Campeones Cup.

Pese a esos dos resultados, el conjunto celeste ocupa el cuarto puesto de la tabla general. Sus 15 puntos son producto de cinco victorias y cuatro derrotas.

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Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Cruz Azul - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - September 19, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino reacts REUTERS/Jorge Mendoza

¿Dónde ver el encuentro?

El partido entre Cruz Azul y Toluca está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y aunque no se transmitirá por televisión abierta, se podrá ver gratis en Layvtime, canal de YouTube de Miguel Layún. Además la opción de verlo por VIX Premium en streaming y TUDN en sistema de cable.

El último antecedente entre Cruz Azul y Toluca se dio en una instancia de eliminación directa por el Campeón de Campeones, encuentro que terminó con triunfo celeste por 3-1.