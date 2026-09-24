Edith Márquez responde si teme que la serie de Timbiriche revelara secretos de su pasado

Edith Márquez quiere terminar el bachillerato para estudiar Derecho Foto: Cuartoscuro

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Edith Márquez habló sobre la serie de Timbiriche y descartó que le preocupara la versión de ficción que se preparaba sobre la historia de la agrupación. La cantante, quien formó parte del grupo, dijo que no había sido contactada por la producción y prefirió esperar al estreno para conocer el contenido.

Durante una entrevista con Ventaneando, la intérprete también fue consultada sobre si la serie abordaría la relación que Luis de Llano sostuvo con Sasha Sokol cuando ella era menor de edad.

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La conversación ocurrió mientras el proyecto genera expectativa entre seguidores del grupo y público de la televisión mexicana. La producción ya había difundido avances y había despertado preguntas sobre los episodios, personajes y conflictos que mostraría.

Edith Márquez dice si teme a la serie de Timbiriche

La cantante rechazó sentir temor ante la posibilidad de que la ficción incluyera momentos de su paso por la agrupación. Edith Márquez recordó esa etapa con tranquilidad y destacó el periodo musical al que perteneció.

“Yo qué voy a tener miedo de que salga algo”, dijo la artista a Ventaneando. “Yo pasé por el grupo en una de las mejores épocas que tuvo Timbiriche”.

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(Captura de pantalla/VIX)

Márquez relacionó ese recuerdo con el disco Timbiriche 9. La cantante no dio detalles sobre los hechos que la serie podría retomar de aquella etapa ni sobre la forma en que será representada.

La entrevistada confirmó que la producción no se había comunicado con ella. Esa falta de contacto no cambió su postura ante el lanzamiento de la serie.

“A mí no me han buscado y creo que, pues lo que saquen, habrá que verlo”, expresó. La cantante evitó anticipar críticas o respaldos a una producción que aún no había llegado al público.

Timbiriche - (ViX)

La reportera del programa también le preguntó si sabía si la trama incorporaría la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol. Márquez señaló que no tenía información sobre ese punto.

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Su respuesta contrastó con la expectativa que había generado el adelanto de la serie. En el estudio de Ventaneando, los conductores debatieron sobre los asuntos que podrían ser abordados y el tratamiento que recibirían episodios sensibles de la historia de la agrupación.

La cantante no profundizó en ese debate. Su postura se concentró en su propia experiencia dentro del grupo y en la decisión de esperar para conocer el resultado final.

La cantante pide respeto al hablar de su hermana fallecida

En la misma entrevista, Edith Márquez reaccionó a declaraciones de Mariana Ochoa. Anteriormente, la exintegrante de OV7 había dado a entender que Ari Borovoy no le entregó a Márquez un pago que le correspondía en un periodo en el que necesitaba cubrir gastos médicos de su hermana, fallecida a causa de cáncer.

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La artista estuvo representada por Bobo Producciones. Frente a esa versión, pidió que se respetara su vida personal y la memoria de su familiar.

“No es como ella lo dijo”, sostuvo Márquez. La cantante señaló que no permitiría comentarios sobre ella o sobre una persona que ya no estaba.

“Yo lo único que pido es respeto, porque hablar de mí, de alguien que ya no está como es mi hermana, eso sí no lo voy a permitir”, afirmó. La intérprete no ofreció más detalles sobre el desacuerdo ni sobre el dinero al que se hizo referencia.

La cantante también habló del duelo que atravesaba su familia. Mencionó a su sobrino, el modelo José Kamar, quien también enfrentaba la pérdida de su madre.

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Márquez explicó que la familia se mantenía unida para acompañarse en ese proceso. Su objetivo, indicó, era honrar la vida de su hermana.

“Estamos unidos y apoyándonos siempre”, dijo la cantante. Añadió que ella, su sobrino y sus padres intentaban mantener una buena actitud ante la vida, aunque reconoció que se trataba de una situación complicada.

La artista aprovechó la entrevista para anunciar su regreso al Auditorio Nacional. El concierto estaba programado para el 22 de octubre y representaría su presentación número 14 en ese recinto.

“Ya casi voy a hacer residencia acá”, bromeó Márquez. Después invitó a su público a asistir a la fecha.

La serie había cambiado de nombre y aumentó las dudas sobre su trama

El proyecto sobre Timbiriche había sido presentado inicialmente bajo el nombre Rompecabezas. Durante la emisión de Ventaneando, los conductores señalaron que la producción pasó a llamarse Timbiriche, como anunció la plataforma encargada de transmitirla.

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Timbiriche - (ViX)

El cambio de nombre no redujo las preguntas alrededor de la trama. Al contrario, el adelanto impulsó conversaciones sobre las historias que aparecerían en la ficción y los hechos que podrían quedar fuera.

En el programa, una de las conductoras cuestionó el uso de imágenes vinculadas con la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol como parte de la promoción. La panelista consideró que el tema requería un tratamiento serio.

También planteó que dejar fuera esa relación podría interpretarse como una revictimización de Sasha Sokol. Esa fue una opinión expresada durante el debate en el estudio y no una confirmación sobre el contenido definitivo de la serie.

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