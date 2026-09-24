Lucha contra los narcocorridos: nueva iniciativa federal propone cárcel de hasta 3 años por apología del delito

Una ilustración de Peso Pluma, Natanael Cano y Luis R Conriquez marcada con un símbolo de prohibición sintetiza el debate sobre las restricciones a los corridos tumbados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La diputada federal Annia Gómez Cárdenas y el cantautor del movimiento anti narcocorrido, Alex Moreno, presentaron una iniciativa para reformar el artículo 208 del Código Penal Federal y sancionar con prisión a quienes hagan apología del delito a través de música que promueva actividades del crimen organizado. La propuesta se presentó la mañana del 23 de septiembre en la Cámara de Diputados.

La reforma incorpora explícitamente a los narcocorridos en el tipo penal

Actualmente, el artículo 208 del Código Penal Federal sanciona a quien provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de éste con diez a 180 jornadas de trabajo comunitario. La pena existe desde 2007, pero según los proponentes nunca se ha aplicado a intérpretes de narcocorridos.

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La iniciativa añade como responsables de apología del delito a quienes “interpreten música con letras que hagan alusión o promuevan las actividades de grupos delictivos, personas delincuentes, con narcocorridos o cualquier tipo de música que promueva actos delictivos”, según el texto presentado ante la Cámara de Diputados.

La diputada Annia Gómez Cárdenas y el cantautor Alex Moreno proponen reformar el artículo 208 del Código Penal Federal para castigar con cárcel la interpretación de narcocorridos que hagan apología del crimen organizado. (Cámara de Diputados)

La reforma no menciona géneros musicales específicos ni plataformas de difusión. Gómez Cárdenas explicó en conferencia de prensa que la redacción evita señalar el tipo de contenido o los medios por los que se transmite, con el objetivo declarado de no vulnerar la libertad de expresión ni el trabajo artístico, documental o periodístico.

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En entrevista con Antena Noticias, Moreno explicó que el artículo 208 “ha estado ahí desde el 2007, tal cual, nomás sentada, sin que se le haga un uso debido”. Puso como ejemplo que nunca se ha visto a Peso Pluma o a Natanael Cano cumpliendo la sanción de trabajo comunitario que la ley contempla desde hace 19 años.

El cantautor aclaró que el objetivo no es “meter a un Natanael Cano a la cárcel”, sino generar un incentivo real para que los artistas cambien el tipo de contenido que producen. Reconoció que en el repertorio de intérpretes como Cano existe una parte “rescatable” que no glorifica al crimen organizado.

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Las penas subirían de trabajo comunitario a años en prisión

Los Alegres del Barranco cantaron el narcocorrido "El del Palenque", dedicado al Mencho (Foto: Especial)

El proyecto propone que el delito se sancione con prisión de once meses a tres años, además de una multa de hasta 900 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Esta sanción aplicaría en los casos donde el delito de apología no derive en la comisión de un ilícito concreto. Si la provocación sí resulta en un delito cometido, el responsable recibiría la pena que corresponda por su participación directa en ese hecho, conforme a la reforma.

Existe una segunda iniciativa con penas de hasta diez años

Nayarit prohíbe los narcocorridos. (Anayeli Tapia/Infobae)

La propuesta de Gómez Cárdenas y Moreno no es la única en la mesa. Según registros de la Gaceta Parlamentaria, otro proyecto busca adicionar los artículos 208 Bis y 208 Ter al Código Penal Federal, con penas de cinco a diez años de prisión y multas de mil a cinco mil UMA para quien haga apología de la delincuencia organizada por medios digitales.

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Ese proyecto contempla agravantes: las penas se incrementarían hasta en una mitad si el contenido está dirigido a menores de edad, si se difunde en plataformas de alta audiencia o si existe un vínculo directo con la delincuencia organizada.

Gómez Cárdenas confirmó que otros legisladores de su bancada en el PAN ya presentaron iniciativas sobre el mismo tema y que las tres propuestas comparten un objetivo: combatir la cultura de la violencia y el crimen organizado.

Eliminan de Spotify “JGL”, famoso narcocorrido de Luis R. Conríquez que exalta la figura de ‘El Chapo’. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Gómez Cárdenas sostuvo que el objetivo inmediato no es la aprobación express de la reforma, sino colocar el tema en la agenda legislativa. “Nos interesa mucho que ya pase a comisiones, que ya se empiece a analizar y saber qué piensan todos los grupos parlamentarios de este tema”, afirmó la legisladora.

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La diputada relacionó la exposición de menores a este tipo de contenido con el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. Vinculó el tema con la situación de las madres buscadoras y advirtió que el crimen organizado “se sigue infiltrando en todo nuestro tejido social y hoy también en el poder, en el gobierno”.

Moreno adelantó que la estrategia para presionar la discusión en comisiones incluirá el uso de redes sociales para etiquetar a los diputados encargados de analizar la ley. “No es que queramos que tal cual se ponga así ya la ley, sino que se abra una conversación”, dijo el cantautor.

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La iniciativa fue turnada para su análisis en comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, donde deberá discutirse antes de someterse a votación en el pleno.