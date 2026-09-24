Cae Luis Alberto “N” por extorsión agravada en Morelos: Gabinete de Seguridad presume resultados del Plan Cuautla

La captura de Luis Alberto “N”, reportada la mañana de este jueves, se suma a las investigaciones por extorsión agravada contra comerciantes en Cuautla. (Crédito: @GabSeguridadMX)

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Luis Alberto “N” fue detenido en Cuautla, Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, informó este jueves el Gabinete de Seguridad. De acuerdo con la autoridad, el hombre está relacionado con una célula delictiva dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes, a quienes mediante amenazas exigía dinero para permitirles trabajar.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Morelos, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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El Gabinete de Seguridad señaló que la detención forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del seguimiento a denuncias ciudadanas. También indicó que las acciones coordinadas continuarán dentro del Plan Cuautla, con atención a comerciantes y promoción de la denuncia.

La captura ocurre después de que las autoridades federales y estatales presentaron, el 10 de septiembre, un balance de las acciones desplegadas en el municipio. En ese corte, reportaron 119 personas detenidas, 91 cateos, 36 órdenes de aprehensión cumplimentadas y 46 vinculaciones a proceso como parte de las acciones generales del operativo.

En materia específica de extorsión, las autoridades informaron entonces que habían realizado 60 cateos, 28 detenciones en flagrancia y obtenido 18 vinculaciones a proceso. También reportaron una red de protección contra la extorsión integrada por 2 mil 336 establecimientos, además de redes en seis mercados y la Central de Abasto, que agrupan 506 locales.

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El mismo balance estableció que mil 708 elementos de instituciones federales, estatales y municipales participaban en el despliegue. Las autoridades también informaron que habían visitado 37 mil 515 de las 53 mil 269 viviendas del municipio, equivalente a cerca de 70 por ciento.

Sin embargo, ese conteo corresponde al último balance general publicado por las autoridades y no existe, hasta el momento, un nuevo acumulado oficial que permita establecer cuántas personas han sido detenidas dentro del Plan Cuautla al 24 de septiembre. Por ello, la captura de Luis Alberto “N” no puede sumarse automáticamente a las 119 personas reportadas en septiembre.

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El fortalecimiento de la seguridad en el municipio tiene como ejes el combate a la extorsión y otros delitos, aseguro el Gabinete de Seguridad. (Crédito: SSPC)

Cuautla mantiene alta incidencia de extorsión

El operativo se desarrolla en un municipio que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mantuvo una elevada incidencia de extorsión durante los primeros siete meses del año.

Entre enero y julio se registraron 96 denuncias por extorsión presencial, equivalente a una tasa de 51.3 casos por cada 100 mil habitantes. El indicador colocó al municipio en el primer lugar nacional entre las ciudades con más de 100 mil habitantes; Yautepec, también en Morelos, ocupó el segundo sitio con 24 denuncias y una tasa de 22.7 casos por cada 100 mil habitantes.

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El corte estadístico y el balance del Plan Cuautla corresponden a periodos diferentes. Por esa razón, los datos disponibles no permiten determinar si las acciones desplegadas desde el inicio de la estrategia han provocado un aumento o una disminución posterior de las denuncias por extorsión.

El dato estatal más reciente tampoco muestra una reducción clara de la posición de Morelos en este delito. De acuerdo con información del SESNSP difundida por Morelos Rinde Cuentas, entre enero y agosto la entidad ocupó el primer lugar nacional tanto en extorsión presencial como en extorsión cometida por otros medios. En total, Morelos apareció entre los seis primeros lugares nacionales en 26 delitos durante ese periodo.

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Comerciantes cuestionan la presencia de las fuerzas federales

Los resultados operativos han sido presentados por las autoridades mientras comerciantes y habitantes consultados en territorio han expresado cuestionamientos sobre la situación de seguridad.

En un recorrido recorrido reportado por La Jornada el 21 de septiembre, comerciantes señalaron que la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas había disminuido en las semanas recientes. También cuestionaron que las lonas alusivas al Plan Cuautla permanecieran instaladas en distintos puntos de la ciudad mientras, según su percepción, los patrullajes federales eran menos visibles.

Habitantes y comerciantes consultados por ese medio también cuestionaron la situación de la Policía Municipal y señalaron que, pese a las detenciones de funcionarios realizadas previamente, no se había concretado una depuración de la corporación frente a señalamientos sobre posibles vínculos de algunos agentes con grupos delictivos.

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El temor a recibir amenazas o exigencias de dinero mantiene preocupados a comerciantes y pequeños negocios de Cuautla y de la región oriente de Morelos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La percepción recogida entre comerciantes contrasta con el despliegue reportado por las autoridades, que incluye recorridos, cateos, detenciones, visitas domiciliarias y mecanismos específicos para establecimientos comerciales.

La Iglesia advierte que las extorsiones continúan

El cuestionamiento también ha sido expresado por la Iglesia católica.

El 18 de septiembre, el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, sostuvo que el Plan Cuautla no había sido suficiente para frenar la delincuencia ni reducir de manera significativa los niveles de violencia en la región oriente de Morelos.

Durante una entrevista con Noticias de Cuautla, el religioso afirmó que el cobro de piso y las extorsiones continuaban afectando a comerciantes, pequeños empresarios y familias de la zona. Sus declaraciones representan la valoración del representante eclesiástico sobre la situación de seguridad y no un indicador estadístico independiente.

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El Gobierno también reportó acciones dentro del penal

Una de las líneas de actuación del Plan Cuautla ha alcanzado al sistema penitenciario. En septiembre, las autoridades informaron del traslado de ocho personas privadas de la libertad desde el penal de Cuautla hacia otros centros penitenciarios del país, debido a que presuntamente continuaban realizando actos de extorsión desde el interior de la cárcel.

José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la SSPC, explicó durante la presentación de resultados que la estrategia busca detener tanto a quienes encabezan las estructuras delictivas como a personas que participan en tareas como entregar amenazas, realizar cobros o intimidar a habitantes.

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El funcionario también señaló que las autoridades continuaban trabajando para detener a integrantes de las bandas que operan en la zona y que los indicadores delictivos permitirían evaluar posteriormente el impacto de la intervención.

La nueva captura de Luis Alberto “N” se incorpora así a una estrategia que mantiene como uno de sus principales objetivos la extorsión a comerciantes.