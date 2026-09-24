Gilberto Mora y los futbolistas que han portado el histórico dorsal 10 en la Selección Mexicana

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Gilberto Mora asumirá una nueva responsabilidad con la Selección Mexicana durante la próxima Fecha FIFA, luego de recibir el emblemático dorsal 10 para los partidos que marcarán el inicio de la era de Rafael Márquez al frente del Tricolor.

El mediocampista de Xolos de Tijuana, con apenas 17 años, ocupará el lugar que dejó Alexis Vega, quien había utilizado este dorsal en la pasada Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Con 17 años, 11 meses y 9 días, Mora se convertirá en el jugador más joven en portar esta camiseta con la Selección Mexicana Mayor, y se sumará a una lista que incluye a figuras como Tomás Boy, Cristóbal Ortega, Luis García, Cuauhtémoc Blanco, Guillermo Franco y Giovani dos Santos, entre otros.

¿Qué jugadores han usado el número 10 de México?

El dorsal 10 ocupa un lugar especial dentro del futbol y también ha acompañado a diferentes generaciones de la Selección Mexicana en las Copas del Mundo.

Tomás Balcázar – Suiza 1954

Tomás Balcázar fue el primer mexicano en portar el número 10 en una Copa del Mundo. En Suiza 1954 disputó los encuentros ante Brasil y Francia, y frente a los franceses consiguió marcar el gol del empate momentáneo.

PUBLICIDAD

Crescencio Gutiérrez – Suecia 1958

Crescencio Gutiérrez utilizó el número 10 durante el Mundial de Suecia 1958. Participó en los tres partidos de México durante la fase de grupos, frente a Suecia, Gales y Hungría.

Guillermo Ortiz – Chile 1962

Guillermo Ortiz fue uno de los delanteros de México en el Mundial de Chile 1962 y portó el dorsal 10, aunque no tuvo minutos durante el torneo.

Javier Fragoso – Inglaterra 1966

Javier Fragoso llevó el número 10 en el Mundial de Inglaterra 1966. El delantero disputó el partido completo ante Francia, aunque no participó en los encuentros frente a Inglaterra y Uruguay.

PUBLICIDAD

Horacio López Salgado – México 1970

En el Mundial de México 1970, Horacio López Salgado utilizó el número 10 y participó en dos encuentros de la fase de grupos. México alcanzó la segunda fase del torneo, aunque el delantero no disputó el partido de Cuartos de Final ante Italia.

Cristóbal Ortega – Argentina 1978

Cristóbal Ortega fue considerado para disputar el Mundial de Argentina 1978 y utilizó el dorsal 10. El exjugador del América únicamente participó en el encuentro ante Polonia.

Tomás Boy – México 1986

Tomás Boy fue el número 10 y capitán de México durante el Mundial de 1986. El ‘Jefe’ disputó todos los partidos del torneo, en el que el Tricolor alcanzó los Cuartos de Final.

PUBLICIDAD

Luis García – Estados Unidos 1994 y Francia 1998

Luis García portó el número 10 en dos Mundiales consecutivos. En Estados Unidos 1994 marcó los dos goles de México en el triunfo 2-1 sobre Irlanda y disputó los cuatro encuentros del equipo. En Francia 1998 no tuvo minutos bajo las órdenes de Manuel Lapuente.

Cuauhtémoc Blanco – Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010

Cuauhtémoc Blanco utilizó el número 10 en los Mundiales de 2002 y 2010. En Corea-Japón marcó el gol del triunfo ante Croacia y fue titular en todos los partidos de México. En Sudáfrica volvió a marcar, esta vez ante Francia, aunque no participó en el encuentro de Octavos de Final.

PUBLICIDAD

Guillermo Franco – Alemania 2006

Guillermo Franco llevó el dorsal 10 durante el Mundial de Alemania 2006. El delantero naturalizado mexicano participó en los tres partidos de la fase de grupos, aunque no registró goles y tampoco disputó los Octavos de Final contra Argentina.

Giovani dos Santos – Brasil 2014 y Rusia 2018

Giovani dos Santos fue el número 10 de México en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En Brasil disputó todos los partidos y marcó contra Países Bajos en los Octavos de Final. Cuatro años después, únicamente tuvo participación frente a Corea del Sur.

Alexis Vega – Qatar 2022

Alexis Vega fue el último jugador en portar el número 10 de México en una Copa del Mundo. En Qatar 2022 participó en los tres partidos de la fase de grupos, aunque el Tricolor quedó eliminado en esa instancia.

PUBLICIDAD

¿Por qué es emblemático el número 10?

(REUTERS/Raquel Cunha)

El número 10 es considerado uno de los dorsales más representativos del futbol y tradicionalmente se relaciona con el jugador encargado de generar juego y aportar talento técnico al ataque.

Dentro del campo, suele estar asociado con el mediocampista ofensivo o enganche, además de futbolistas reconocidos por su visión, capacidad para asistir, regatear y participar en acciones de definición.

La historia del dorsal también está relacionada con figuras como Pelé, quien utilizó el número 10 durante el Mundial de Suecia 1958, y posteriormente con leyendas como Diego Maradona, Zinedine Zidane y Lionel Messi.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana?

(REUTERS/Raquel Cunha)

México enfrentará a Colombia este sábado 26 de septiembre, en el inicio de la Fecha FIFA. El encuentro está programado para las 19:00 horas.

PUBLICIDAD