Té de canela: la infusión que podría favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal gracias a sus compuestos antioxidantes

Una taza de té de canela no funciona como un tratamiento para la disbiosis, pero podría aportar compuestos con actividad antioxidante y antiinflamatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té de canela podría favorecer el equilibrio intestinal por sus polifenoles, aceites esenciales y compuestos antioxidantes.

Las personas que lo consumen obtienen una infusión con potencial para influir en la microbiota. La acción comienza cuando parte de sus compuestos llega al colon y entra en contacto con las bacterias intestinales.

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Allí, los microorganismos pueden transformar los polifenoles y producir metabolitos vinculados con la barrera intestinal, la inflamación y el tránsito digestivo.

La canela de Ceilán aporta polifenoles y menor cantidad de cumarina

La canela de Ceilán, identificada como Cinnamomum verum, suele considerarse la alternativa más adecuada para un consumo frecuente. Su corteza contiene menos cumarina que la variedad Cinnamomum cassia, un aspecto relevante para la seguridad hepática.

La canela cassia es habitual en productos comerciales y suplementos. También aporta compuestos bioactivos, pero puede concentrar más cumarina, una sustancia que obliga a evitar consumos elevados y prolongados sin asesoramiento profesional.

Las dos especies contienen cinnamaldehído, ácido cinámico, eugenol, catequinas, epicatequinas y proantocianidinas. Estos elementos explican parte de la actividad antioxidante y antiinflamatoria atribuida a la especia.

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Una revisión sobre plantas medicinales y microbiota intestinal, disponible en PubMed Central, sitúa a la canela entre los ingredientes que podrían colaborar con la integridad de la mucosa y la composición bacteriana.

La publicación también advierte que la investigación clínica todavía es limitada.

La canela de Ceilán puede ser una opción para quienes consumen infusiones de forma frecuente, debido a su menor contenido de cumarina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los polifenoles de la canela pueden llegar al colon

Una parte relevante de los polifenoles no se absorbe por completo en el intestino delgado. Por esa razón, estos compuestos alcanzan el colon, donde interactúan con la microbiota.

Las bacterias intestinales transforman esos polifenoles en moléculas más pequeñas. Este proceso puede modificar tanto la disponibilidad de los compuestos como el crecimiento de determinadas comunidades microbianas.

Las investigaciones sobre polifenoles dietéticos asocian su consumo con aumentos de géneros como Bifidobacterium y Lactobacillus. Ambas bacterias suelen vincularse con funciones digestivas y con la producción de metabolitos beneficiosos.

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El efecto no es idéntico en todas las personas. La respuesta depende de la dieta, de la dosis, de la duración de la intervención y de la microbiota previa de cada individuo.

Los datos recopilados en revisiones sobre polifenoles indican que estos compuestos pueden favorecer la producción de ácidos grasos de cadena corta.

Entre ellos, el butirato ocupa un lugar destacado porque sirve como fuente de energía para las células del colon.

Food & Function evaluó extracto acuoso de canela durante ocho semanas

El ensayo más cercano al consumo de una infusión analizó un extracto acuoso de Cinnamomum cassia en personas con diarrea.

El trabajo, publicado en Food & Function, incluyó a 70 participantes y comparó el extracto con un placebo.

Los voluntarios recibieron cápsulas de 400 mg tres veces al día durante ocho semanas.

La dosis total alcanzó 1.200 mg diarios de extracto acuoso, una cantidad estandarizada que no equivale necesariamente a una taza de té preparada en casa.

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El estudio observó una prolongación del tiempo de tránsito colónico, que en estos pacientes estaba acortado. También registró una mejoría de los síntomas digestivos frente al grupo que recibió placebo.

En el análisis de la microbiota apareció un aumento de la diversidad bacteriana. El resultado incluyó una mayor presencia de Bifidobacterium longum ATCC 55813, asociada con cambios en el tránsito intestinal y en metabolitos fecales.

La investigación también detectó variaciones en ácidos grasos de cadena corta y en aminas biógenas. Estos hallazgos sugieren que los compuestos solubles en agua de la canela pueden modificar el entorno intestinal.

El ensayo de Food & Function ofrece una señal clínica relevante, aunque su intervención utilizó extracto concentrado en cápsulas.

Una infusión aporta compuestos similares, pero su concentración depende de la especie, la cantidad de corteza, el tiempo de preparación y la temperatura del agua.

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Una parte relevante de los polifenoles no se absorbe por completo en el intestino delgado. Por esa razón, estos compuestos alcanzan el colon, donde interactúan con la microbiota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células Caco-2 mostraron una mejora de la barrera intestinal

Los estudios celulares ayudan a entender cómo podría actuar la canela sobre la mucosa.

En modelos con células Caco-2, utilizadas para representar características del epitelio intestinal, los extractos acuosos de canela mejoraron parámetros relacionados con las uniones entre células.

La resistencia eléctrica transepitelial es una medida que permite valorar la cohesión de la barrera intestinal. Una resistencia mayor indica que el epitelio dificulta mejor el paso de sustancias y microorganismos.

Los extractos de canela y el ácido cinámico aumentaron esa resistencia en células sometidas a estímulos inflamatorios.

También se asociaron con cambios en proteínas de unión estrecha y con una menor expresión de citocinas proinflamatorias.

Estos resultados no permiten afirmar que el té de canela repare la barrera intestinal en seres humanos. Sí aportan una base biológica para investigar su posible papel como complemento dietético.

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La inflamación intestinal y la alteración de la barrera se relacionan con desequilibrios de la microbiota. Por ello, un entorno con menor inflamación y mayor cohesión de la mucosa podría resultar más favorable para las bacterias comensales.

Los modelos de colitis en ratones modificaron bacterias productoras de AGCC

Los estudios en animales ampliaron los datos obtenidos en células.

En ratones con colitis inducida, el aceite esencial de canela enriquecido con cinnamaldehído alivió signos de inflamación intestinal y modificó la composición bacteriana.

El tratamiento redujo géneros asociados con el empeoramiento del cuadro en ese modelo, como Helicobacter y Bacteroides.

A la vez, aumentó grupos vinculados con la producción de ácidos grasos de cadena corta, entre ellos Alloprevotella y miembros de Lachnospiraceae.

El ácido cinámico también fue estudiado en ratones con estreñimiento de tránsito lento. El compuesto se asoció con cambios en géneros como Akkermansia, Ruminococcus, Lachnoclostridium y Monoglobus.

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En ese modelo aumentaron el acetato, el butirato y el valerato fecales. La modificación de esos metabolitos coincidió con una mejoría de parámetros intestinales y del tránsito.

Los experimentos animales permiten identificar mecanismos posibles, pero emplean aceites esenciales, compuestos aislados o dosis que pueden superar ampliamente las presentes en una infusión cotidiana.

Por eso, no deben trasladarse de forma directa a recomendaciones terapéuticas en humanos.

Estos resultados no permiten afirmar que el té de canela repare la barrera intestinal en seres humanos. Sí aportan una base biológica para investigar su posible papel como complemento dietético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

LiverTox aconseja moderación ante la cumarina de la canela cassia

La canela se considera, en general, bien tolerada cuando se consume en cantidades alimentarias. La principal precaución se relaciona con la cumarina, especialmente presente en algunas variedades de cassia.

La base de datos LiverTox, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, recoge casos poco frecuentes de lesión hepática vinculados con canela. La información disponible no siempre permite establecer una relación causal concluyente.

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La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria fijó una ingesta diaria tolerable de cumarina de 0,1 mg por kilogramo de peso corporal. El riesgo aumenta con suplementos concentrados, grandes cantidades de canela cassia o consumos muy repetidos.

La elección de canela de Ceilán puede reducir esa exposición. Esta precaución cobra mayor relevancia en personas con enfermedad hepática previa o en quienes toman productos de alta concentración.

Una o dos tazas elaboradas con cantidades moderadas de canela encajan en un uso culinario habitual. Los suplementos, en cambio, requieren más cautela porque concentran principios activos y pueden aportar cantidades más altas de cumarina.

Una infusión no reemplaza la fibra ni el tratamiento médico

El té de canela puede incorporarse como una bebida aromática dentro de una alimentación que aporte fibra, frutas, verduras, legumbres y otros alimentos ricos en polifenoles. Su posible efecto sobre la microbiota depende de ese contexto nutricional.

La infusión no sustituye a un tratamiento para la diarrea, el estreñimiento, la colitis, el síndrome de intestino irritable o una enfermedad metabólica. Tampoco puede compensar una dieta pobre en fibra o rica en productos ultraprocesados.

La investigación permite describir a la canela como una especia con potencial modulador de la microbiota intestinal.

La confirmación de un beneficio específico del té de canela exige ensayos de mayor tamaño que comparen preparaciones domésticas, dosis estandarizadas, especies distintas y perfiles de microbiota.

Hasta entonces, la formulación más rigurosa es que la infusión podría contribuir al equilibrio intestinal, sin prometer efectos garantizados.