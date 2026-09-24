Checo Pérez sufre en su regreso a Bakú: queda fuera del top 15 en la Práctica 1 del GP de Azerbaiyán 2026

(REUTERS/Leonhard Foeger)

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George Russell comenzó el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 con el mejor tiempo en la primera práctica libre, en una sesión marcada por distintos problemas mecánicos y en la que Sergio “Checo” Pérez terminó fuera de los 15 primeros lugares.

El piloto de Mercedes estableció una vuelta de 1:46.?? para quedarse con la primera posición, seguido por Max Verstappen, mientras que Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron las primeras posiciones. Los pilotos de Ferrari registraron sus mejores tiempos con neumáticos medios, a diferencia de Russell y Verstappen, que aprovecharon el compuesto blando.

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La sesión tuvo además un contratiempo importante para Kimi Antonelli, quien marchaba entre los primeros lugares antes de sufrir un problema hidráulico que lo obligó a detener su Mercedes en la escapatoria de la curva 7. El italiano no pudo volver a la pista y terminó quinto gracias al registro que había conseguido antes de la falla.

McLaren comienza con problemas en Bakú

(REUTERS/Ramil Sitdikov)

Oscar Piastri fue el mejor representante de McLaren al colocarse sexto, aunque la escudería británica tuvo una primera práctica complicada. Tanto Piastri como Lando Norris reportaron problemas en sus respectivos monoplazas, situación que dejó al británico en el decimocuarto puesto.

Por delante de Norris terminaron Liam Lawson y Arvid Lindblad, mientras que Esteban Ocon, de Haas, y Gabriel Bortoleto, de Audi, completaron los primeros diez lugares de la sesión.

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La práctica también tuvo un incidente para Carlos Sainz, quien tuvo que regresar al garaje después de que se presentara un principio de incendio en el freno trasero derecho de su Williams.

Checo Pérez termina 17° en la primera práctica

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Checo Pérez tuvo una sesión discreta en el regreso de la Fórmula 1 a Bakú. El piloto mexicano terminó en la 17ª posición con un tiempo de 1:47.253, por lo que quedó fuera del top 15 en su primer contacto con el circuito durante este fin de semana.

Checo comenzó la práctica con neumáticos duros y marcó inicialmente 1:50.135, antes de mejorar su registro hasta 1:49.312. Ese tiempo le permitió colocarse momentáneamente dentro de los diez primeros lugares cuando apenas habían transcurrido los primeros minutos de la sesión.

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Sin embargo, conforme el resto de los pilotos comenzó a mejorar sus tiempos, el mexicano perdió posiciones y finalmente terminó en el decimoséptimo puesto de la clasificación.

Franco Colapinto terminó justo detrás de Pérez, en la decimoctava posición. El argentino aprovechó antes que otros pilotos la oportunidad de probar los neumáticos blandos y llegó a colocarse temporalmente en el undécimo lugar.

Problemas desde el inicio para Williams y Mercedes

(REUTERS/Ramil Sitdikov)

La primera sesión en Bakú también sirvió para que algunos equipos pusieran a prueba las actualizaciones que llevaron al circuito urbano. Williams presentó un paquete importante de mejoras, incluido un nuevo chasis para sus dos pilotos.

Sin embargo, el equipo tuvo un comienzo complicado después de que Carlos Sainz tuviera que detener su monoplaza debido al principio de incendio en uno de sus frenos traseros.

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Otro de los momentos relevantes ocurrió cuando Antonelli montó los neumáticos blandos. El piloto de Mercedes apenas pudo aprovecharlos antes de sufrir la falla hidráulica que lo obligó a abandonar la sesión.

La actividad continuará con las siguientes sesiones de preparación del Gran Premio de Azerbaiyán, donde Checo Pérez buscará mejorar el rendimiento mostrado en su primer contacto con el trazado de Bakú.

¿Qué sigue para Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán 2026?

(Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)

Después de la Práctica Libre 1, la actividad en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 continuará este mismo jueves 24 de septiembre con la FP2, segunda sesión en la que Checo tendrá una nueva oportunidad para mejorar el rendimiento de su Cadillac y encontrar una mejor puesta a punto de cara al resto del fin de semana.

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El programa del Gran Premio fue adelantado un día debido a la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán, por lo que las actividades en el Circuito Urbano de Bakú se desarrollarán con un calendario diferente al habitual y la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre.

Para Checo Pérez, las siguientes sesiones serán importantes para conocer el comportamiento del monoplaza en un circuito que conoce bien y en el que buscará dejar atrás el 17° lugar conseguido en su primer contacto con la pista.