‘El Exorcista’ en el Panteón Civil de Dolores: precios, fechas y cómo será el recorrido nocturno

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Silent Lux Events llevará El Exorcista al Panteón Civil de Dolores con tres funciones nocturnas programadas para los días 10 y 24 de octubre, así como el 7 de noviembre de 2026.

La experiencia combina una proyección al aire libre, un recorrido guiado entre tumbas y audífonos luminosos con efectos de sonido 8D. Los boletos cuestan 580 pesos por persona y deben reservarse y liquidarse en línea antes del evento.

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La actividad está dirigida a quienes buscan ver la película de William Friedkin en un espacio distinto a una sala tradicional. La función se realizará en una zona que la empresa describe como secreta dentro del panteón, al que el público llegará después de una caminata nocturna guiada.

La información difundida por el organizador indica que el acceso se hará con un código QR enviado al correo electrónico tras completar el pago. Los asistentes deberán mostrarlo desde su celular junto con una identificación oficial para ingresar.

Las funciones de El Exorcista se programan para octubre y noviembre de 2026

Las proyecciones de El Exorcista se realizarán en tres fechas. La primera está prevista para el 10 de octubre, la segunda para el 24 de octubre y la tercera para el 7 de noviembre.

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Los horarios cambian en cada jornada. La primera función comenzará a las 22:00 horas, la segunda a las 22:30 horas y la última se programó para las 19:00 horas.

La recepción iniciará media hora antes de cada función en la Puerta 2 del Panteón Civil de Dolores. Ahí, el personal entregará los audífonos luminosos y dará las instrucciones previas al recorrido.

El sitio del evento también señala que la bienvenida comienza a las 21:30 horas. Por ello, quienes tengan boletos deberán revisar el horario correspondiente a su función y llegar con anticipación para evitar perder el inicio de la experiencia.

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Los organizadores piden puntualidad debido a que el público será trasladado en grupo al área de proyección. Una vez iniciado el recorrido, el ingreso tardío podría dificultar el acceso al lugar donde se proyectará la película.

El boleto de 580 pesos incluye recorrido, audífonos y alimentos

El costo de entrada es de 580 pesos por persona. El pago se realizará con tarjeta de crédito o débito mediante una Terminal Punto de Venta al momento de hacer la reservación en línea.

La compra contempla el acceso nocturno exclusivo al Panteón Civil de Dolores y un boleto personal para asistir a la función. También incluye el recorrido guiado previo hacia el punto donde se instalará la proyección.

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Cada asistente recibirá unos audífonos luminosos de alta fidelidad para usarlos durante la experiencia. El organizador señala que el equipo busca aislar el sonido de la película y reforzar la ambientación mediante efectos de luz y audio 8D.

El paquete también contempla palomitas y una botella de agua por persona. Los audífonos serán de uso exclusivo durante la función, por lo que deberán devolverse al finalizar la actividad conforme a las indicaciones del personal.

La película elegida es El Exorcista, estrenada en 1973 y dirigida por William Friedkin. La historia sigue a Regan MacNeil, una niña cuya familia solicita ayuda religiosa tras una posesión demoníaca.

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La cinta está basada en la novela de William Peter Blatty publicada en 1971. La producción obtuvo diez nominaciones al Óscar y ganó dos premios: Mejor Guion Adaptado y Mejor Sonido.

El Panteón Civil de Dolores será sede de una proyección inmersiva

La propuesta de Silent Lux Events plantea una función que inicia antes de que aparezca la película en pantalla. Los asistentes caminarán entre las tumbas del Panteón Civil de Dolores antes de llegar a la zona de exhibición.

El organizador describe el recorrido como parte de la experiencia. La oscuridad del recinto, los efectos de iluminación y el sonido transmitido por los audífonos buscarán acompañar las escenas de la cinta.

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La empresa afirma que el público no sólo verá la película, sino que se integrará a su atmósfera a través de recursos de iluminación y audio. El plan incluye sonidos de alta fidelidad y estímulos que acompañarán los momentos de tensión de la historia.

El Panteón Civil de Dolores es el cementerio más grande del país. Para esta actividad, las funciones serán al aire libre y se realizarán durante la temporada cercana a Halloween.

Silent Lux Events se especializa en funciones nocturnas con tecnología multisensorial en espacios de la Ciudad de México. En esta ocasión, el escenario elegido es un cementerio, con el objetivo de vincular el recorrido físico con el ambiente de una de las películas de terror más conocidas del cine.

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El acceso al Panteón de Dolores requiere QR e identificación oficial

Los asistentes deberán llevar en su celular el correo de confirmación con el código QR de la reservación. Ese documento será necesario para validar el acceso al evento.

También se pedirá una identificación oficial. El organizador recomienda descargar el código QR en una aplicación de cartera digital o mantenerlo disponible en el teléfono antes de llegar al recinto.

Los lugares no serán asignados. El público se sentará conforme vaya llegando al área de proyección, por lo que llegar temprano permitirá elegir ubicación antes de que se ocupen los espacios más cercanos a la pantalla.

La organización asegura que la película podrá verse desde cualquier punto habilitado. Aun así, recomienda no retrasarse, ya que el recorrido y la distribución del público comenzarán desde la recepción.

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Recomiendan usar transporte por aplicación y llevar chamarra

El sitio del evento recomienda llegar mediante una aplicación de transporte. También señala que hay una estación de Cablebús cercana y un estacionamiento a unas cuadras del Panteón Civil de Dolores.

Por tratarse de funciones nocturnas, se recomienda llevar chamarra o sudadera. Durante octubre y noviembre la temperatura puede bajar por la noche en la Ciudad de México.

Los asistentes también deberán llevar repelente contra mosquitos. La actividad se desarrollará al aire libre y contempla una caminata dentro del cementerio antes de la proyección.

La organización pide evitar mochilas y bolsas voluminosas. Estos objetos pueden dificultar el traslado durante el recorrido y ocupar espacio en la zona donde se acomodará el público para ver El Exorcista.