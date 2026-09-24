Lego anuncia inversión de 400 millones de dólares para impulsar la producción de juguetes en México

El anuncio también reafirma la continuidad de las inversiones del grupo en Nuevo León, donde la empresa mantiene operaciones desde hace 18 años.

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LEGO anunció una inversión de 400 millones de dólares, equivalentes a 8 mil 600 millones de pesos, para ampliar sus operaciones en Nuevo León. El proyecto incorporará 62 mil metros cuadrados de infraestructura industrial y tecnología, además de impulsar la creación de más de mil 300 empleos en la región.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO, explicó que la expansión responde al crecimiento global del Grupo Lego y a la necesidad de aumentar su capacidad para atender la demanda de sus productos. La empresa opera en Nuevo León desde 2008, periodo en el que, señaló, ha ampliado sus actividades de manufactura y logística.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el anuncio refleja confianza en México. También destacó que la producción se dirige tanto al mercado nacional como a la exportación y vinculó los juegos de construcción con la creatividad y el desarrollo infantil.

Inversión de Lego en Nuevo León

De acuerdo con Sánchez Moya, los recursos se destinarán a un nuevo edificio de empaque y a un almacén automatizado de alta capacidad. Ambas instalaciones buscan fortalecer las actividades productivas y logísticas de Lego conforme crece su negocio.

El proyecto contempla la creación de más de mil 300 empleos, según la cifra presentada por la compañía. La directiva describió la expansión como una oportunidad de desarrollo para familias de Nuevo León, además de un aumento en la capacidad industrial de la planta.

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Sánchez Moya atribuyó la decisión de seguir invirtiendo en el estado a tres factores que la empresa ha encontrado durante casi dos décadas de operaciones: talento calificado, infraestructura logística y un entorno manufacturero capaz de respaldar su crecimiento.

“Lo que anunciamos hoy no es un proyecto aislado, es el siguiente capítulo de una historia de crecimiento para el Grupo Lego que hemos construido en Nuevo León”, expresó. La directiva agradeció el apoyo del Gobierno de México, del Gobierno de Nuevo León, de las autoridades locales y de los socios estratégicos de la compañía.

Aunque se dieron a conocer el monto de inversión, la superficie prevista y la estimación de nuevos puestos de trabajo, en la intervención transcrita no se precisó una fecha de conclusión de las instalaciones ni un calendario de contratación.

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Proveedores locales podrían crecer alrededor de 30%

Ante una pregunta sobre la participación de empresas nacionales en la producción, un representante de Lego indicó que actualmente la compañía compra más del 90% de sus insumos de forma local. Explicó que, desde su llegada a México en 2008, ha trabajado en el desarrollo de proveedores para abastecer sus operaciones regionalmente.

La empresa también prevé incrementar alrededor de 30% su base de proveedores a medida que necesite mayor capacidad de suministro. Según la respuesta ofrecida en la conferencia, se trata de insumos que Lego ya utiliza, pero que requerirá en mayores cantidades para acompañar la expansión.

El representante no dio una cifra de empresas mexicanas que podrían incorporarse a la cadena productiva. Por ello, el porcentaje anunciado expresa una expectativa de crecimiento de proveedores, sin que todavía se conozca cuántos negocios representarían esa ampliación.

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Un proyecto que impulsa la creatividad en las infancias

Sobre el papel de los juguetes en un contexto de preocupación por el uso excesivo de celulares entre niñas, niños y adolescentes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que las actividades que favorecen el desarrollo psicomotor y cognitivo son importantes y deben acompañar los esfuerzos para promover otras formas de juego.

La mandataria se refirió a la decisión de los 32 secretarios de Educación del país de restringir el uso de celulares en las escuelas y añadió que también se busca impulsar juegos tradicionales, entre ellos el trompo, el yoyo, el resorte, el avión, la matatena y la lotería.

“Y evidentemente, tanto en la escuela como en la casa, juegos como Lego generan mayor creatividad”, comentó Sheinbaum. A su juicio, la inversión anunciada tiene relevancia por la elección de México para ampliar las operaciones de la compañía y por la producción de juegos destinados al consumo interno y a la exportación.

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Por parte de la empresa, un representante sostuvo que Lego concibe sus productos como experiencias de juego y defendió la importancia de la creatividad y del juego físico en el desarrollo de niñas y niños.