Luto en Televisa: muere actor que participó en exitosas telenovelas

¿Por qué Televisa tenía un moño negro en todas sus transmisiones? (Especial)

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La muerte del actor César Hurtado fue confirmada la noche del miércoles 23 de septiembre por la agencia Elevate. El intérprete desarrolló trabajos en cine, teatro y televisión, con participaciones en producciones de Televisa.

La información disponible no precisa la causa del fallecimiento ni entrega detalles sobre las circunstancias en que ocurrió. La agencia que comunicó la noticia publicó un mensaje de despedida en Instagram y expresó sus condolencias a los familiares y amigos del actor.

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Dan a conocer la muerte

La confirmación llegó a través de la cuenta de Instagram de Elevate. La agencia acompañó el comunicado con imágenes de Hurtado vinculadas a algunos de sus trabajos en televisión.

En el texto difundido, la representación artística recordó la constancia, la formalidad, el talento, el carisma y la bondad del intérprete.

“En este mundo destruido, como bien cita Eduardo Galeano: ‘eras fueguito’ que se distinguía desde el cielo. Con tu pasividad, tu buena onda, tu buena vibra conectamos muy bien y soy bastante selectivo a la hora de abrir las puertas de mi casa, pero te fui conociendo y no me entró la duda, que yo vibro con las personas de calidad humana como la tuya”, se lee.

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(Instagram)

El mensaje también incluyó la frase: “Se te va a extrañar, pero no olvidar”.

El anuncio no incorporó información sobre una enfermedad, un accidente o cualquier otra causa relacionada con el fallecimiento. Tampoco se comunicaron detalles sobre homenajes, ceremonias o despedidas públicas.

La publicación concentró el reconocimiento en la actividad de Hurtado como actor y en el vínculo que mantuvo con quienes compartieron su carrera.

Algunos internautas no dudaron en dar el pésame y se vieron sorprendidos por la noticia:

“No me lo puedo creer , tenemos la misma edad pero solo dios sabe el por qué”

“Que trascienda para mejor el buen Cesar”

“Que en paz descanse”

César Hurtado participó en producciones de Televisa

Una parte de la trayectoria de César Hurtado estuvo ligada a Televisa, donde participó en las producciones Vencer la culpa y Pacto de sangre.

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La presencia del actor en esos proyectos le dio visibilidad ante el público de televisión.

El actor trabajó en las películas Sobriedad, me estás matando y Venganza póstuma. Además, integró el elenco de la serie Man on Fire.

Vencer la culpa se estrenará próximamente (Televisa prensa)

Una carrera repartida entre cine, teatro y televisión

La carrera de Hurtado no quedó limitada a una sola pantalla. La información difundida tras su muerte lo identifica como un actor con experiencia en cine, teatro y televisión.

El comunicado también presentó una valoración personal del actor, más allá de los créditos que acumuló. La despedida destacó la huella que dejó entre quienes lo conocieron y trabajaron con él.

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La noticia generó una nueva expresión de duelo dentro del ambiente artístico mexicano. Por el momento, la información pública se limita al anuncio de la agencia y a la enumeración de algunos de los proyectos en los que participó.

No se conocen las causas del fallecimiento

La falta de información sobre el motivo de la muerte es uno de los puntos centrales tras la confirmación del deceso. Elevate no detalló si existía algún antecedente médico ni explicó qué ocurrió antes del anuncio.

El logotipo de la cadena Televisa es visto frete a su sede central en Ciudad de México, México, el 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Hasta entonces, el mensaje publicado en redes sociales permanece como la confirmación disponible sobre la muerte de César Hurtado. El texto se centró en el reconocimiento a su trabajo y en el acompañamiento a sus seres queridos.

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La despedida de Elevate cerró con un recuerdo de la presencia humana y profesional del intérprete. Su carrera quedó asociada, entre otros títulos, con Vencer la culpa, Pacto de sangre, Sobriedad, me estás matando, Venganza póstuma y Man on Fire.