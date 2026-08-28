México

El atole de guayaba con canela que toman en los mercados de Puebla para el frío: receta paso a paso

Beber atole de guayaba es una costumbre que nutre, reconforta y mantiene vivas las raíces mexicanas

Infografía gráfica con dibujos de una olla de barro, guayabas, canela, una persona corriendo y símbolos de digestión e inmunidad.
Beneficios nutricionales y culturales del atole de guayaba en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En los mercados de Puebla, al arrancar el día y con el frío todavía presente, es común ver cómo la gente se acerca por un vaso humeante de atole de guayaba con canela.

Los vendedores lo preparan desde temprano, y para muchos es el remedio ideal para entrar en calor antes de empezar la jornada.

Elaborado con guayabas frescas, masa de maíz nixtamalizado, agua, leche, canela y piloncillo, este atole responde a una receta consolidada por la costumbre y respaldada por instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Diccionario gastronómico Larousse.

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Esta bebida se consume por su capacidad de aportar energía y calidez, y por su papel como parte del patrimonio alimentario mexicano.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: contexto y perfil nutricional

La SADER describe el atole como una bebida espesa, surgida de la mezcla de masa de maíz diluida en agua y aromatizada con ingredientes como frutas, entre ellas la guayaba.

Al destacar la riqueza de esta fruta en vitamina C, fibra y antioxidantes, la institución subraya que su incorporación al atole no solo responde a motivos de sabor, sino también de nutrición.

El consumo de guayaba en climas fríos, como ocurre en Puebla, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a proporcionar energía para enfrentar las bajas temperaturas.

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Según la dependencia, la guayaba es abundante en la agricultura nacional y de fácil acceso en los mercados locales.

Esto permite que la bebida sea asequible y se mantenga vigente en la dieta cotidiana.

El atole de guayaba se convierte, así, en una opción natural para quienes buscan un desayuno cálido y nutritivo.

Taza de cerámica pintada con una bebida caliente, junto a guayabas amarillas y varas de canela sobre una mesa de madera.
La SADER describe el atole como una bebida espesa, surgida de la mezcla de masa de maíz diluida en agua y aromatizada con ingredientes como frutas, entre ellas la guayaba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno de México y Larousse Cocina: definición y variantes regionales

El Gobierno de México, a través de sus dependencias culturales y agroalimentarias, reconoce al atole como parte de las celebraciones tradicionales, acompañando productos como tamales y pan de muerto en festividades comunitarias.

El atole de guayaba, según el Diccionario gastronómico Larousse, se prepara con pulpa molida de guayaba y masa de maíz disueltas en agua y endulzadas con piloncillo o azúcar, y en ocasiones incluye leche.

Esta bebida es especialmente popular en los estados del centro del país, incluida Puebla, donde la tradición maicera y la producción de guayaba se entrelazan en la cocina cotidiana.

El documento de Larousse señala que existen variantes, como aquellas que emplean solo leche y fécula de maíz en lugar de masa, pero la versión más cercana a la de los mercados poblanos mantiene la estructura base de maíz, fruta y especia.

Proceso de selección y preparación de ingredientes

La calidad del atole depende de la frescura de sus ingredientes.

La SADER recomienda elegir guayabas maduras y firmes, que deben lavarse cuidadosamente bajo el chorro de agua potable para eliminar residuos. Una vez limpias, se cortan y se colocan en una olla con agua y una raja de canela.

El piloncillo, endulzante tradicional, se añade en este punto para que se disuelva durante la cocción y aporte sus notas características.

La infusión resultante se cuece hasta que las guayabas estén lo suficientemente suaves como para licuarse.

Este paso garantiza que la bebida conserve tanto el aroma como los nutrientes de la fruta, aunque parte de la vitamina C pueda reducirse por el calor.

Un frutero de cerámica contiene varias guayabas amarillas y verdes, dos de ellas cortadas con pulpa rosada. Un cuchillo y una taza están en la mesa de madera.
La SADER recomienda elegir guayabas maduras y firmes, que deben lavarse cuidadosamente bajo el chorro de agua potable para eliminar residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocción, licuado y colado del puré de guayaba

La siguiente etapa consiste en licuar las guayabas cocidas junto con parte del líquido aromatizado.

El Diccionario Larousse y la SADER coinciden en la importancia de colar el puré para eliminar semillas y restos de piel, logrando así una textura lisa y homogénea, característica fundamental del atole de mercado.

En paralelo, la masa de maíz nixtamalizado se disuelve en agua fría para evitar grumos.

Esta mezcla se integra al puré de guayaba colado y se lleva nuevamente a la olla.

En recetas contemporáneas avaladas por Larousse, puede sustituirse la masa por harina de maíz masa-harina o fécula de maíz, siempre cuidando la proporción para obtener una bebida espesa y fluida.

Integración de la leche y ajuste final

La adición de leche, según especifica Larousse, enriquece la bebida y suaviza el sabor del piloncillo y la guayaba.

Este lácteo puede ser leche entera, evaporada o condensada, dependiendo de la disponibilidad y preferencias del preparador.

La mezcla se cocina a fuego medio, removiendo constantemente con una pala de madera para evitar que la masa o fécula se asiente y se queme.

El control del calor es clave: la bebida debe espesar sin llegar a hervir en exceso, pues esto puede provocar que la leche se separe.

Si el atole se corta, la recomendación es dejarlo enfriar, licuarlo y recalentarlo suavemente hasta recuperar la textura adecuada.

Una mujer con rebozo bebe de una taza de barro sentada a una mesa de madera en un mercado con puestos al fondo.
El atole de guayaba con canela se consume por su capacidad de aportar energía y calidez, y por su papel como parte del patrimonio alimentario mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo cotidiano y tradición

El atole suele tomarse acompañado de tamales o pan dulce, esta bebida representa una tradición diaria y una fuente de energía para quienes inician su jornada en el ambiente frío de la ciudad.

La SADER y el Gobierno de México destacan que el consumo cotidiano de atole de guayaba contribuye tanto a la nutrición como a la preservación del patrimonio gastronómico nacional, siendo una práctica que se transmite de generación en generación y que encuentra su máxima expresión en los mercados populares.

Receta paso a paso respaldada por fuentes institucionales

1. Seleccionar y lavar diez guayabas maduras. Partirlas por la mitad.

2. Cocer las guayabas con cuatro tazas de agua, dos rajas de canela y un piloncillo mediano, hasta que estén suaves.

3. Licuarlas con parte del líquido de cocción y colar el puré para eliminar semillas y piel.

4. Disolver media taza de masa de maíz nixtamalizado en una taza de agua fría (o, en su defecto, ocho cucharadas de harina de maíz masa-harina).

5. Integrar el puré de guayaba colado y la mezcla de masa a la olla, junto con tres tazas de leche.

6. Cocinar a fuego medio, removiendo sin parar, hasta que la bebida espese y adquiera textura cremosa.

7. Ajustar el dulzor con piloncillo o azúcar mascabado al gusto, y la textura con más agua o leche si es necesario.

8. Servir muy caliente, idealmente en vasos o tazas, y disfrutar junto a tamales o pan.

Infografía explicativa con dibujos de guayabas, utensilios de cocina, ingredientes y tazas de atole junto a un tamal.
Guía para elaborar atole de guayaba tradicional mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta sintetiza el conocimiento transmitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Diccionario gastronómico Larousse, reflejando la técnica y los ingredientes que definen al auténtico atole de guayaba con canela de la tradición mexicana.

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