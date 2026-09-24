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Maryluz Rodríguez, la velerista de 15 años que luchará por llevar a México a lo más alto de Dakar 2026

Después de conquistar la Olimpiada Nacional y ganar el clasificatorio nacional, la joven velerista consiguió su boleto para competir en Senegal

(Conade)
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Con apenas 15 años, Maryluz Rodríguez Ayala está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su todavía corta trayectoria deportiva. La yucateca representará a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde competirá en la clase windsurf.

La deportista originaria de Mérida, Yucatán, llegará a Senegal después de conquistar la Olimpiada Nacional 2026 y posteriormente ganar el clasificatorio nacional celebrado en marzo en Puerto Vallarta, Jalisco, resultado que le permitió asegurar su lugar en la justa olímpica juvenil.

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Lo que comenzó hace apenas tres años como una recomendación de su tía terminó llevándola hasta su primera competencia internacional. Para Maryluz, el salto representa un reto que todavía le cuesta dimensionar, pero que ha afrontado con una preparación que incluye entrenamientos, gimnasio y cuidados en la alimentación.

Me siento muy emocionada, ni siquiera sabría cómo explicarlo, todavía no me la creo. Me he preparado mucho, dieta, gimnasio, entrenamientos, sí ha sido algo muy cansado, pero dándolo todo porque ya es un grado olímpico”, declaró para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La yucateca también reconoce el valor que tuvo la Olimpiada Nacional dentro de su desarrollo, pues considera que esa competencia le permitió medir el crecimiento que había conseguido durante su preparación.

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La Olimpiada Nacional son las bases, es un evento muy importante y durante el año me preparo bastante para él y siento que es la competencia final que marca cómo has evolucionado de práctica y competencia”, agregó.

Maryluz cursa el primer año de preparatoria en Mérida y, pese a contar con solo tres años de experiencia en el windsurf, ya tiene claro que quiere construir una carrera dentro de la vela. Su clasificación a Dakar representa, además, una oportunidad para comenzar a medir su nivel fuera de México.

De la natación al windsurf

(Conade)
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La historia deportiva de Maryluz no comenzó sobre una tabla de windsurf. Antes de acercarse a la vela, la joven yucateca practicó natación, aunque fue una recomendación familiar la que terminó cambiando el rumbo de su carrera.

Yo inicié hace tres años en mi primera clase de windsurf. Me lo recomendó mi tía y me acercó a la vela, con dudas lo intenté. Luego de un año lo volví a intentar y me gustó muchísimo desde ese momento, ya que lo hice en forma”, compartió.

Después de aquel primer acercamiento, la disciplina comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida. Con el paso del tiempo, el entrenamiento dejó de ser una experiencia ocasional para convertirse en el deporte al que ahora dedica buena parte de su rutina.

Ese crecimiento tuvo uno de sus momentos más importantes en marzo pasado, cuando, bajo la preparación de los entrenadores Patricia Álvarez y Jorge Farfán, compitió en el clasificatorio nacional de Puerto Vallarta y consiguió el resultado que le abrió las puertas de Dakar 2026.

Maryluz Rodríguez sueña con llegar todavía más lejos

(Conade)
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Para la velerista mexicana, Dakar no representa el punto final de su proyecto deportivo, sino una oportunidad para seguir creciendo. Su objetivo es continuar compitiendo, llegar a campeonatos mundiales y mantener abierta la posibilidad de alcanzar algún día los Juegos Olímpicos de categoría mayor.

Me gustaría lograr muchísimas cosas, aparte de ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es un gran paso, sueño con ir a Mundiales, continuar con el deporte, crecer, sueño en grande y sé que se puede lograr como ahora logré ir a Dakar”, aseguró.

Con ese objetivo, Maryluz afrontará en Senegal el primer gran escenario internacional de su carrera. La joven será una de las más de 2 mil 700 atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, la primera edición de esta competencia que se celebrará en el continente africano.

La justa se llevará a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre, mientras que las pruebas de vela están programadas del 8 al 12 de noviembre.

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