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¿Belinda besando a otra mujer? El video que desató rumores en redes sociales

Un fragmento del musical HNMPL resurgió en redes y recordó uno de los momentos más comentados de la participación de la cantante en teatro

La cantante decide dejar atrás el pop para incursionar en un género completamente nuevo para ella, mostrando su versatilidad artística
La cantante decide dejar atrás el pop para incursionar en un género completamente nuevo para ella, mostrando su versatilidad artística (Belinda)
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Belinda volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales después de que circulara nuevamente un video en el que aparece besando a la actriz Dai Liparoti durante una escena de “Hoy no me puedo levantar”. El momento pertenece a la temporada del musical en la que la cantante interpretó a María y Liparoti dio vida a Patricia, por lo que corresponde a una escena de la puesta en escena y no a una situación fuera del escenario.

El fragmento fue compartido por la propia Dai Liparoti en sus redes sociales y muestra una de las escenas en las que las intérpretes tienen que darse un beso como parte de la historia. La secuencia está relacionada con “Mujer contra mujer”, una de las canciones de Mecano que aborda el amor entre dos mujeres. Ahora, el recuerdo volvió a llamar la atención de los usuarios que se encontraron nuevamente con las imágenes.

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Junto al video, Liparoti escribió un mensaje cargado de humor y nostalgia: “Soy la envidia de muchesssss LO SEEE lo seee hahahahaha Hoy no me puedo levantar me regaló muchos besos y momentos inolvidables”. Las palabras provocaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su sentido del humor y expresaron sorpresa al volver a ver a Belinda protagonizando aquella escena.

El beso de Belinda y Dai Liparoti vuelve a las redes

Belinda besando a Dai Liparoti en el musical Hoy No Me Puedo Levantar - (Facebook)

El video corresponde a un fragmento de la obra y muestra a los personajes de María y Patricia durante uno de los momentos de la historia. El beso forma parte de la actuación y está integrado a la narrativa del musical, por lo que las imágenes deben entenderse dentro del contexto de la puesta en escena.

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Aun así, el fragmento consiguió despertar la curiosidad de los usuarios. Algunos reaccionaron sorprendidos por descubrir o recordar que Belinda había protagonizado una escena de este tipo en el teatro, mientras otros centraron sus comentarios en la interacción entre ambas actrices y en la naturalidad con la que llevaron el momento al escenario.

La frase de Dai Liparoti también contribuyó a que el recuerdo tomara un tono divertido. “Soy la envidia de muchesssss”, escribió entre risas, antes de recordar que “Hoy no me puedo levantar” le dejó “muchos besos y momentos inolvidables”. La publicación, más que presentar una situación nueva, recuperó una escena de una etapa anterior y volvió a ponerla frente a una audiencia que ahora la observa desde las redes.

Belinda como María en “Hoy no me puedo levantar”

CIUDAD DE MÉXICO, 06FEBRERO2020.- Belinda y Yahir son los protagonistas de la nueva temporada de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar", que produce Alejandro Gou y que se estrenó en el Centro Cultural Teatro 2. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 06FEBRERO2020.- Belinda y Yahir son los protagonistas de la nueva temporada de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar", que produce Alejandro Gou y que se estrenó en el Centro Cultural Teatro 2. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La participación de Belinda en “Hoy no me puedo levantar” marcó una etapa diferente en su trayectoria artística. La cantante asumió el papel de María en el musical, un personaje que le permitió explorar por primera vez de manera importante el teatro musical y enfrentarse a un formato distinto al de sus presentaciones como cantante.

En aquella producción, Belinda compartió escenario con distintos integrantes del elenco, entre ellos Dai Liparoti, quien interpretó a Patricia. La historia utilizaba las canciones de Mecano para desarrollar una trama llena de música, relaciones, sueños y conflictos, mientras los personajes atravesaban diferentes situaciones dentro de la historia.

Para Belinda, convertirse en María representó un desafío. La artista llegó a hablar de la experiencia como un reto importante dentro de su carrera, especialmente porque implicaba trabajar de manera diferente a como lo hacía en sus proyectos musicales. Su presencia en la obra también permitió que sus seguidores conocieran una faceta distinta de la cantante.

¿Quién es Dai Liparoti y por qué volvió a compartir el momento?

Dai Liparoti
Dai Liparoti

Dai Liparoti es una actriz y cantante dedicada principalmente al teatro musical. Su carrera se ha desarrollado sobre los escenarios y ha participado en diferentes producciones, lo que la llevó a formar parte del elenco de “Hoy no me puedo levantar” junto a Belinda.

Dentro de la obra, Liparoti interpretó a Patricia, personaje que comparte distintos momentos con María. Entre ellos se encuentra precisamente la escena que ahora vuelve a circular en redes sociales y que incluye el llamado “lesbian kiss”, una secuencia de actuación en la que ambas intérpretes debían besarse como parte del montaje.

El momento adquirió notoriedad nuevamente porque fue la propia Liparoti quien decidió rescatarlo. Su comentario, lejos de presentar el episodio con solemnidad, lo convirtió en un recuerdo divertido: “Hoy no me puedo levantar me regaló muchos besos y momentos inolvidables”. La actriz acompañó sus palabras con risas y dejó ver que conserva buenos recuerdos de aquella experiencia.

La reacción de los usuarios no tardó en aparecer. La sorpresa de algunos seguidores por volver a encontrarse con Belinda en esa situación hizo que el video comenzara a llamar nuevamente la atención. Para quienes no conocían la escena, las imágenes podían resultar inesperadas; para quienes recuerdan aquella temporada, se trató del regreso de uno de los momentos que más curiosidad generó alrededor de la participación de la cantante en el musical.

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