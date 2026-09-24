Édgar Vivar pospone complicada operación de columna por grabaciones de ‘Vecinos’

Fotografía cedida este lunes, cortesía del Grupo Televisa, donde se observa al actor Édgar Vivar, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Grupo Televisa/SOLO USO EDITORIAL

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Edgar Vivar informó que será sometido a una cirugía de columna durante la segunda mitad del próximo año, luego de concluir los compromisos que tiene en televisión, teatro y cine. El actor explicó que pospuso el procedimiento por las grabaciones de nuevas temporadas de Vecinos, una película en Europa y una temporada que realizó en Lima.

En declaraciones para De primera mano, Vivar dijo que su estado de salud se mantenía estable, aunque reconoció que el padecimiento en la columna ya requería una intervención. El intérprete de Ñoño y el señor Barriga señaló que el calendario laboral le impedía operarse antes.

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El actor también adelantó que se integrará a la producción de tres nuevas temporadas de Vecinos, cuyo rodaje estaba previsto para iniciar el 26 de octubre y extenderse hasta finales de abril. Después de ese periodo, contemplaba programar la cirugía.

Edgar Vivar pospuso la operación por sus compromisos de trabajo

Durante su asistencia al estreno de la obra El canto de los grillos, Edgar Vivar habló sobre sus próximos proyectos y explicó que debía cumplir con varias actividades antes de entrar al quirófano.

El actor acudió al montaje dirigido por Bruno Bichir, a quien reconoció por su trayectoria y por la relación que mantiene con la familia Bichir desde hace años. Vivar contó que conoció a los padres de los actores y que vio crecer a los tres hermanos.

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CIUDAD DE MÉXICO. 10MARZO2026.- 32 Aniversario, la entrega de la Claqueta AMCI 2026 y el Homenaje por su trayectoria profesional al actor Edgar Vivar. En la sala 2 de la Cineteca Nacional. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

“Comentaba yo con algunos de sus compañeros que me da mucho orgullo porque me une una relación, una amistad, primero con sus padres, muy entrañable, de muchos años”, dijo el actor a De primera mano.

Vivar recordó que ha seguido la carrera de los hermanos Bichir y habló sobre el trabajo de Bruno como director. “Prácticamente los he visto crecer a los tres, a los tres Bichir, crecer en todos sentidos”, expresó.

Al ser consultado sobre sus actividades en televisión, confirmó su regreso a los foros para grabar nuevos episodios de Vecinos. La producción representaba uno de los compromisos que debía atender antes de someterse al procedimiento médico.

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“Vamos a hacer las tres próximas temporadas de todo el año. A partir de octubre, octubre 26, empezamos a grabar y vamos a estar hasta finales de abril”, declaró Vivar.

El actor comparó la vecindad de la serie con el universo que conoció durante su paso por El Chavo del 8. “Regresa a una vecindad, nada más que este es más moderno”, le comentó el reportero.

Vivar respondió que los formatos y las producciones habían cambiado con el paso de los años. “Hay que adaptarse a los tiempos ahora”, dijo sobre su participación en la comedia.

Edgar Vivar dijo que tenía problemas en la columna

El intérprete habló de su salud después de que le preguntaron si ya tenía una fecha definida para la operación. Vivar respondió que se sentía “razonablemente bien”, aunque detalló que enfrentaba problemas en la columna.

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“Tengo problemas con la columna, tengo ya programado hacer la cirugía para la segunda mitad del año que entra”, señaló el actor.

La intervención no se realizó durante este año porque Edgar Vivar tenía compromisos profesionales pendientes. El actor contó que acababa de volver de Lima, donde cumplió con una temporada, y que todavía preparaba una película en Europa.

“No, no, no. Tenía que terminar con todos los compromisos. Tenía yo temporada en Lima, acabo de regresar. Voy a hacer una película en Europa, regreso acá”, explicó.

También reveló que había recibido una invitación para presentar un espectáculo en New Jersey, Estados Unidos. Pese a ello, comentó que posiblemente no aceptaría el proyecto debido a las condiciones climáticas.

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“Me están invitando a ir a presentar un show en New Jersey, pero creo que no lo voy a hacer. Hace mucho frío”, afirmó.

Edgar Vivar participaría en la bioserie de María Antonieta de las Nieves

Además de hablar de su operación, el actor dio detalles sobre la producción biográfica dedicada a María Antonieta de las Nieves, intérprete de La Chilindrina. Vivar afirmó que tenía programada una entrevista para compartir recuerdos de su relación con la actriz.

“La he visto muy bien. De hecho, yo creo que no interviene con sus planes, pero el viernes tengo una entrevista para su biopic”, declaró a De primera mano.

El actor explicó que su participación consistiría en aportar un testimonio para una plataforma, como parte del proyecto sobre la vida de De las Nieves. “Voy a dar un testimonio para una plataforma. Está siendo el homenaje a manera de biopic”, comentó.

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Vivar aclaró que la producción no se limitaría a la etapa de La Chilindrina en El Chavo del 8. Dijo que se abordaría la vida de la actriz y los episodios que compartieron fuera del programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

“Se va a hablar acerca de su vida. Yo voy a conversar acerca de algunas anécdotas de vida con ella”, afirmó.

El actor recordó los viajes que realizó junto a María Antonieta de las Nieves y consideró que esas experiencias podrían formar parte de su testimonio. “Hicimos muchos viajes juntos, o sea, todo lo que fue extra del programa, más allá del programa, que considero que puede ser interesante”, dijo.

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Vivar también habló sobre el posible spin-off de Don Ramón, personaje interpretado por Ramón Valdés. Aseguró que no había recibido una invitación para integrarse al proyecto, aunque consideró que la vida de su excompañero tenía material para una producción.

“No he tenido ninguna convocatoria, me he enterado por ustedes también, pero considero que va a ser muy interesante si es que se hace”, expresó.