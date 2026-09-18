México

Ni suplementos ni batidos: las 3 frutas avaladas por la ciencia para rendir más en el gimnasio

Estos alimentos naturales aportan energía antes de una rutina intensa sin provocar picos de glucosa ni recurrir a productos industrializados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La OMS distingue entre azúcares intrínsecos de la fruta y azúcares libres de productos procesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tres frutas avaladas por la ciencia para rendir más en el gimnasio son el plátano, el dátil y la sandía, según Harvard Health Publishing y la Clínica Mayo. La evidencia surge de estudios con ciclistas entrenados y guías clínicas de nutrición deportiva.

El IMSS respalda el criterio en México: recomienda mayor consumo de fruta a quienes hacen ejercicio intenso y desaconseja bebidas azucaradas o energizantes como sustituto.

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La razón: los carbohidratos naturales de estas frutas se absorben rápido, sin los efectos adversos de los suplementos industrializados.

La fibra de la fruta entera retrasa la absorción del azúcar en el organismo. (YouTube/@Infobae)

Un plátano mediano aporta entre 25 y 30 gramos de carbohidratos, cifra que coincide con el rango que el portal de la Clínica Mayo recomienda ingerir antes de una sesión de entrenamiento. El dato surge de su guía clínica sobre nutrición para maximizar el rendimiento físico.

Los dátiles concentran hasta 18 gramos de carbohidrato por pieza

La fibra de cada dátil —alrededor de dos gramos— modera la velocidad de absorción del azúcar. Ese mecanismo evita los picos de energía seguidos de caídas abruptas durante el entrenamiento.

Mayo Clinic Health System incluye a los dátiles entre los alimentos de fácil digestión recomendados antes de entrenar, junto con uvas, sandía y durazno.

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Ilustración acuarela de un cuenco blanco lleno de dátiles marrones sobre una tabla de madera. Un dátil más se encuentra fuera del cuenco, con tela clara a la izquierda.
La fibra del dátil modera la velocidad de absorción de su azúcar natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ubica como opción viable incluso en ventanas de apenas cinco a 15 minutos previos al ejercicio.

Un dátil Medjool contiene entre 10 y 18 gramos de carbohidrato. Dos o tres piezas cubren el rango de 30 a 60 gramos que suele recomendarse consumir entre una y tres horas antes de una sesión intensa.

La sandía aporta hidratación y un aminoácido vinculado al flujo sanguíneo

La Clínica Mayo coloca a la sandía en el mismo grupo de carbohidratos recomendados antes del ejercicio.

Su composición es entre 90 y 92% agua, lo que la vuelve útil en climas calurosos o sesiones con sudoración intensa.

Primer plano de una persona sonriente mordiendo una rebanada de sandía roja y jugosa al aire libre, con gotas de líquido cayendo y un fondo de vegetación.
Un mejor flujo sanguíneo permite mayor oxigenación del músculo durante el ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta contiene L-citrulina, aminoácido que el organismo convierte en una molécula que favorece la relajación de los vasos sanguíneos. Ese proceso mejora el flujo de oxígeno hacia el músculo.

La evidencia sobre suplementación con citrulina la asocia con menor dolor muscular y menor percepción de esfuerzo durante el ejercicio.

Sandía grande redonda partida en dos, con pulpa roja brillante y semillas negras. Colocada sobre mesa de madera rústica, con fondo de vegetación verde difuminada.
La sandía se recomienda especialmente en climas calurosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo comer cada fruta según el tiempo antes de entrenar

La ventana de 30 a 60 minutos antes del entrenamiento es la que concentra mayor evidencia científica para el consumo de fruta, de acuerdo con la literatura revisada por la Clínica Mayo y Harvard Health, portal de salud de la Universidad de Harvard.

Un plátano maduro, con índice glucémico cercano a 60, libera energía con rapidez en ese margen de tiempo. Un plátano verde, con índice glucémico de 30, conviene consumirlo con una hora o más de anticipación por su liberación más lenta.

Los dátiles funcionan mejor en ventanas cortas, de cinco a 15 minutos antes del ejercicio, según la Clínica Mayo.

Una sandía verde, dos plátanos amarillos y un racimo de dátiles sobre una mesa de madera con una jarra de barro al fondo.
El plátano maduro libera energía con rapidez entre 30 y 60 minutos antes de entrenar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sandía, por su alto contenido de agua, se recomienda especialmente antes de sesiones con sudoración intensa o en climas cálidos.

Para entrenamientos que superan los 90 minutos, la recomendación es sumar una porción adicional de fruta a mitad de la sesión, con el fin de mantener estables los niveles de glucosa sin sobrecargar el sistema digestivo.

Mujer con cabello oscuro y sudorosa, sentada en el suelo de madera de su casa, comiendo una banana. Una botella de agua y una planta verde están cerca.
En sesiones de más de 90 minutos conviene sumar una porción extra de fruta a mitad del entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS recomienda más fruta a quienes hacen ejercicio intenso

La Cartera de Alimentación Saludable y Ejercicio del IMSS establece un consumo general de dos a tres porciones de fruta al día para la población mexicana. El documento hace una excepción explícita para un grupo específico.

Adolescentes, hombres y personas con actividad física intensa requieren mayor cantidad de energía, según el instituto. La recomendación es sumar una porción adicional de fruta en el refrigerio vespertino o al finalizar la rutina de ejercicio.

Lo que la ciencia revela sobre el método inesperado para ganar fuerza y músculo después de los 40
Las personas con actividad física intensa requieren una porción adicional de fruta al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma guía recomienda tomar agua simple antes, durante y después del ejercicio. El texto es explícito en un punto: evitar bebidas azucaradas o energizantes como parte de la rutina física.

Por qué la fruta entera no dispara los niveles de glucosa como el azúcar procesada

Harvard Health Publishing explica que el azúcar de la fruta viene envuelto en fibra, agua y compuestos vegetales como los polifenoles.

Esa estructura completa hace que el organismo absorba el azúcar de forma gradual, sin el pico inmediato que producen los refrescos o las golosinas.

Ilustración en acuarela de una tabla con uvas verdes y moradas, fresas, frambuesas, moras, mango en cubos, rodajas de manzana y naranja sobre madera.
El Instituto Nacional de Salud Pública prioriza la fruta entera sobre los jugos, aunque sean naturales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis de 19 ensayos clínicos, citado por Harvard Health, encontró que el consumo moderado de fruta fresca o deshidratada en pacientes con diabetes redujo de forma significativa la glucosa en ayunas.

La explicación mecánica está documentada en PubMedCentral, en donde se indica que la fibra de la fruta entera retrasa el vaciado gástrico y atenúa la absorción de azúcar en el intestino delgado, lo que evita picos de insulina.

Esa diferencia es clave frente a los jugos o batidos. Al triturar o licuar la fruta se rompe la matriz de fibra, y los azúcares quedan libres para absorberse de golpe, según la misma revisión científica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El instituto recomienda tomar agua simple antes, durante y después del ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) diferencia estos azúcares intrínsecos —los que forman parte de la fruta entera— de los azúcares libres, presentes en jugos naturales caseros y en alimentos procesados industrialmente.

La misma organización recomienda no exceder el 5% de azúcares libres en la dieta diaria, equivalente a 25 gramos en mujeres y 35 gramos en hombres.

El INSP recomienda fruta entera y desaconseja los jugos, incluso los naturales

Las Guías Alimentarias y de Actividad Física del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) son explícitas en un punto: recomiendan consumir fruta entera, de preferencia con cáscara, en lugar de jugos, incluidos los exprimidos en casa.

El documento del INSP ubica el consumo de fruta entera dentro de las diez recomendaciones centrales para la población mexicana, junto con la actividad física diaria de al menos 30 minutos y la reducción de azúcares añadidos.

Vista aérea de un tazón blanco con dátiles marrones brillantes a la izquierda y rodajas de plátano deshidratado amarillentas a la derecha, sobre una mesa de madera clara.
Ninguna de las tres frutas requiere preparación adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa recomendación coincide con la guía de MedlinePlus, enciclopedia médica en español respaldada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que sugiere consumir una pieza de fruta antes de entrenamientos que superen una hora, en lugar de recurrir a geles o barras energéticas, porque los alimentos integrales aportan fibra y nutrientes que los productos industrializados no tienen.

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