México

Camión modificado, 31 migrantes y una fuga a México: así terminó un traslado en California

Agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron al grupo dentro de un vehículo modificado cerca de Ocotillo, California; el conductor abandonó a los migrantes y huyó hacia México, donde fue detenido

Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a 31 migrantes dentro de un camión utilitario modificado cerca de Ocotillo, California. (X @USBPChiefELC)
Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a 31 migrantes dentro de un camión utilitario modificado cerca de Ocotillo, California. (X @USBPChiefELC)
Guardar

Un grupo de 31 migrantes fue localizado por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dentro de un camión utilitario modificado cerca de Ocotillo, California, después de que el conductor los abandonara y huyera hacia México.

El caso fue reportado el 16 de septiembre de 2026 por el Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, que difundió imágenes del vehículo y del momento en que los migrantes fueron encontrados en una zona desértica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la autoridad estadounidense, los traficantes habían introducido a las 31 personas en la parte de carga de un camión utilitario modificado y las trasladaron a través del desierto cercano a Ocotillo, una comunidad del condado de Imperial ubicada a pocos kilómetros de la frontera con México.

La fotografía difundida por la corporación muestra el compartimento trasero del vehículo, acondicionado para transportar al grupo. En otra de las imágenes aparecen agentes y migrantes mientras son conducidos fuera de la zona donde fueron abandonados.

La Patrulla Fronteriza señaló que el traslado ocurrió bajo las condiciones de calor del desierto de California, una zona en la que las temperaturas pueden superar los 100 grados Fahrenheit durante los meses de mayor calor.

PUBLICIDAD

Los 31 migrantes fueron encontrados por agentes del Sector El Centro después de que el conductor huyera hacia México. (X @CBP)
Los 31 migrantes fueron encontrados por agentes del Sector El Centro después de que el conductor huyera hacia México. (X @CBP)

El conductor huyó hacia México

Según el Sector El Centro, los agentes localizaron al grupo después de que el conductor abandonara el vehículo y huyera hacia México, aparentemente al considerar que la frontera era el destino final de su escape.

Los 31 migrantes quedaron bajo custodia de los agentes estadounidenses, mientras que el conductor fue posteriormente detenido por autoridades mexicanas, de acuerdo con la información difundida por la Patrulla Fronteriza.

Las autoridades estadounidenses no dieron a conocer, en la publicación difundida en redes sociales, las identidades, edades o nacionalidades de las personas encontradas en el vehículo.

El caso quedó relacionado con una operación de tráfico de personas, debido a la forma en que el grupo fue trasladado y ocultado dentro del vehículo. La propia Patrulla Fronteriza describió que los traficantes habían llevado a las personas “como mercancía” a través del desierto.

El hallazgo también expone los riesgos de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. El calor extremo, la falta de ventilación y el aislamiento de las zonas desérticas pueden convertir los traslados en vehículos cerrados en situaciones de peligro para quienes son transportados.

El vehículo en el que fueron transportados 31 migrantes fue abandonado en una zona desértica cercana a la frontera con México. (X @USBPChiefELC)
El vehículo en el que fueron transportados 31 migrantes fue abandonado en una zona desértica cercana a la frontera con México. (X @USBPChiefELC)

Semanas antes, México desmanteló una red que usaba túneles

El caso ocurre poco más de dos semanas después de un operativo realizado en México contra otra organización dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.

El 28 de agosto, autoridades mexicanas informaron la detención de ocho presuntos integrantes de una organización identificada como “La Tía” o “La Nueva Empresa”, señalada por utilizar túneles clandestinos en Ciudad Juárez para trasladar migrantes hacia territorio estadounidense.

En aquella operación, realizada en Jalisco y Chihuahua, fue detenida la presunta líder de la organización, identificada como Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”. Las autoridades señalaron que la célula no solamente estaba relacionada con tráfico de migrantes, sino también con delitos como narcotráfico, secuestro y extorsión.

La investigación mexicana comenzó en enero, después de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que advertía sobre una posible red dedicada al traslado de personas hacia ese país. Durante los cateos fueron aseguradas dos camionetas, 31 teléfonos celulares y equipo electrónico y de cómputo.

Aunque el caso de los 31 migrantes encontrados en Ocotillo no ha sido vinculado públicamente con aquella organización, ambos hechos muestran distintas modalidades empleadas para intentar trasladar personas desde México hacia Estados Unidos: mientras una investigación apuntó al uso de túneles clandestinos, el episodio más reciente involucró un vehículo modificado para ocultar y transportar a decenas de personas.

La detención del conductor en México añade además un componente binacional al operativo, luego de que el sospechoso cruzara de regreso al territorio mexicano tras abandonar al grupo en el desierto californiano.

Temas Relacionados

Migrantestráfico de personasEstados UnidosMéxicofrontera México-Estados UnidosPatrulla FronterizaCBPCalifornianarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De Rockdrigo González a Sergio Rod: ¿Quiénes eran los famosos fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 1985?

El fundador del Movimiento Rupestre murió a los 34 años en la colonia Juárez; los conductores Gustavo Armando Calderón y Sergio Rod fallecieron mientras su programa estaba al aire en Radio Fórmula

De Rockdrigo González a Sergio Rod: ¿Quiénes eran los famosos fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 1985?

Rafa Márquez abre un nuevo capítulo: las caras nuevas y las grandes ausencias en su primera convocatoria con la Selección Mexicana

La primera lista del nuevo entrenador del Tricolor incluye varias caras nuevas y deja fuera a nueve futbolistas que estuvieron en la pasada Copa del Mundo

Rafa Márquez abre un nuevo capítulo: las caras nuevas y las grandes ausencias en su primera convocatoria con la Selección Mexicana

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

El 15 de septiembre , el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas lo puso en el escenario del Grito de Independencia, sin restricción legal que lo impidiera cantar narcocorridos

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

Feminicidio de Karla Pérez: capturan a feminicida de la estudiante médica de Jalisco desaparecida tras tomar mototaxi de app

Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio

Feminicidio de Karla Pérez: capturan a feminicida de la estudiante médica de Jalisco desaparecida tras tomar mototaxi de app

Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum

La banda también adelanta que tiene pendientes un documental y otros proyectos

Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

De un chofer detenido a 59 millones de litros de combustible en Guanajuato: la ruta de la FGR hacia el mayor decomiso de huachicol en México

Camioneta robada y con logos del Ejército aparece abandonada tras enfrentamiento en Nonoava, Chihuahua

Panter Bélico le canta a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” Zambada en evento oficial del Grito de Independencia en Chiapas

Narcobloqueos se registran en Mochitlán y Quechultenango tras operativo de seguridad en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de Danielle Dithurbide, la periodista vinculada al caso Frida Sofía tras el sismo de 2017

Qué fue de Danielle Dithurbide, la periodista vinculada al caso Frida Sofía tras el sismo de 2017

De Rockdrigo González a Sergio Rod: ¿Quiénes eran los famosos fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 1985?

Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum

Así narró Jacobo Zabludovsky el terremoto de 1985 en vivo desde su auto

Stray Kids en México 2026: cómo participar en el fanproject de luces de STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Reportan en España que Javier Aguirre alcanzó un principio de acuerdo con el Valencia

Reportan en España que Javier Aguirre alcanzó un principio de acuerdo con el Valencia

Rafa Márquez abre un nuevo capítulo: las caras nuevas y las grandes ausencias en su primera convocatoria con la Selección Mexicana

América vs Chivas: SSC despliega más de 2 mil policías para blindar el Clásico Nacional en CDMX

Matías Almeyda señala a la afición de Rayados por exigir resultados en medio de la “crisis” del equipo

Qué partidos se transmiten este 18 de septiembre en México: Liga MX, Bundesliga y LaLiga Española