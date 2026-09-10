México

Las bebidas que deben evitarse para disminuir el daño al colon, según especialistas

Ciertas bebidas de consumo diario están relacionadas con un mayor riesgo de cáncer colorrectal, según especialistas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de alcohol generó 741 mil casos nuevos de cáncer a nivel mundial en 2025, según la IARC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los refrescos, las bebidas endulzadas con azúcares añadidos y el alcohol figuran entre los principales factores que dañan la salud del colon, de acuerdo con estudios científicos internacionales y especialistas del IMSS.

La institución identifica estos productos como parte de los patrones de alimentación asociados con mayor riesgo de cáncer colorrectal.

PUBLICIDAD

La Guía de Práctica Clínica Grupos de alimentos y patrones de alimentación saludables, publicada por el IMSS, señala con evidencia moderada que “los patrones de alimentación con consumo alto de carne roja procesada, papas fritas, refrescos, endulcorantes, azúcares adicionados y bajo aporte de fibra, se asocian con incremento de cáncer de colon”.

Copa de vino, vaso de cerveza, botella de bebida energética, vaso de gaseosa oscura con hielo, vaso de whisky con hielo y vaso de licor ámbar sobre una mesa.
Especialistas del sector salud advierten sobre hábitos de consumo que afectan al colon.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol provoca al menos siete tipos de cáncer, confirma la OMS

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica al alcohol como carcinógeno del Grupo 1, la misma categoría del humo de tabaco.

El organismo confirma que esta bebida provoca al menos siete tipos de cáncer, entre ellos el colorrectal.

Según el sexto reporte de evidencia de la IARC, publicado en octubre de 2025, el consumo de alcohol generó 741 mil casos nuevos de cáncer a nivel mundial, equivalentes a 4% de todos los diagnósticos oncológicos del año analizado. Los hombres concentraron 78% de esta carga.

PUBLICIDAD

Además del daño al colon, investigadores de la UNAM documentan que el alcohol provoca esteatosis, hepatitis y cirrosis hepática. (YouTube/UNAM Global)

El informe precisa que incluso el consumo “moderado” —definido como menos de dos bebidas alcohólicas al día— provocó más de 100 mil casos nuevos de cáncer a nivel mundial.

La IARC advierte que no existe un nivel de consumo seguro, ya que el riesgo aumenta desde la primera copa.

Las bebidas azucaradas se vinculan con cáncer antes de los 50 años

Un estudio publicado en la revista Gut, liderado por investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, encontró que las mujeres que consumían dos o más bebidas azucaradas al día tuvieron 2.2 veces más riesgo de cáncer colorrectal de aparición temprana frente a quienes bebían menos de una porción semanal.

Una mano levanta la palma en un gesto de "stop" frente a una mesa de madera con donas, pastel de chocolate, galletas, refresco con hielo y dulces variados.
Hasta 40% de los cánceres podrían prevenirse con cambios de hábito, afirma especialista del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Yin Cao, autora principal del trabajo, señaló que cada porción adicional consumida durante la adolescencia se asoció con 32% más riesgo de desarrollar la enfermedad antes de los 50 años en la vida adulta.

Los investigadores documentaron que sustituir una bebida azucarada diaria por café, leche o bebidas con edulcorantes artificiales redujo el riesgo entre 17% y 36%, según el mismo estudio.

Mesa de madera con leche, queso, mantequilla, yogur, pollo frito, papas fritas, aros de cebolla, bollería, galletas, pastel, zumo, refresco, cóctel, vino, chocolate y bebida de chocolate.
El IMSS señala que las carnes procesadas y fritas dañan la mucosa intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mexicanos gastan más en refrescos y alcohol que en alimentos básicos

Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los mexicanos destinan entre 17% y 175% más gasto a jugos, refrescos, bebidas alcohólicas y cerveza que a productos de la canasta básica como tortillas, leche o huevo.

Ese patrón de consumo, señala el reporte, contribuye al aumento de las probabilidades de desarrollar enfermedades inflamatorias intestinales y otras afecciones del colon vinculadas con la dieta.

Cerveza fría servida en vaso transparente y caballito de tequila con rodaja de limón, fondo festivo y cálido. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La UNAM señala que el consumo de alcohol se relaciona con más de 60 enfermedades distintas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía clínica del IMSS recomienda, como punto de buena práctica, consumir los alimentos en su forma natural y evitar el consumo de bebidas azucaradas, además de moderar el uso de edulcorantes artificiales.

Fumar, beber y comer frituras multiplican el riesgo, según el IMSS

El doctor Saúl Rodríguez Ramírez, jefe del Servicio de Tumores de Colon y Recto del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, explica que existe mayor predisposición a desarrollar la enfermedad en personas que fuman, beben alcohol y realizan poco o nulo ejercicio, según Plenilunia.

Imagen médica digital del colon humano en tonos azules y púrpuras, mostrando múltiples lesiones tumorales de color rojo brillante y datos diagnósticos.
La doctora Yin Cao encontró que el consumo de azúcar en la adolescencia eleva el riesgo en la adultez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista del IMSS detalló que el consumo excesivo de carnes rojas, particularmente si contienen conservadores o están fritas y empanizadas, favorece sustancias que lastiman la mucosa del intestino y contribuyen a la formación de tumores.

En un comunicado, la doctora María de la Luz García Tinoco, coordinadora de Programas Médicos de la Coordinación de Atención Oncológica del IMSS, afirmó que dejar de consumir alcohol y tabaco, junto con la actividad física, podría permitir que hasta 40% de todos los cánceres puedan prevenirse.

Temas Relacionados

ColonCancer De ColonBebidas AzucaradasImssmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 10 de septiembre

La moneda europea presenta un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 10 de septiembre

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 10 de septiembre

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 10 de septiembre

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

El investigador y especialista en seguridad consideró que el objetivo de estos atentados es generar miedo y un impacto social más allá del número de víctimas; advirtió que reconocerlos bajo ese tipo penal podría tener consecuencias en las sentencias y en la cooperación internacional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Detienen a mujer señalada de ultimar a su hijo de 4 años en Acapulco: la abuela del menor fue quien alertó a las autoridades

La llamada al 911 pidió ambulancia y policías cuando el pequeño estaba inconsciente; después, la Fiscalía de Guerrero aseguró a la madre y abrió diligencias para esclarecer lo ocurrido

Detienen a mujer señalada de ultimar a su hijo de 4 años en Acapulco: la abuela del menor fue quien alertó a las autoridades

Consejero Martín Faz lanza dura crítica contra la estructura y decisiones del INE durante el inicio del proceso electoral

Desde el punto de vista del consejero electoral, el organismo debe atender diversas cuestiones antes y durante los comicios de 2027

Consejero Martín Faz lanza dura crítica contra la estructura y decisiones del INE durante el inicio del proceso electoral
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Extorsión a aguacateros en Michoacán: detienen a “El Kamikaze”, líder de una célula en Salvador Escalante

Hombres encapuchados intentaron “levantar” a madre buscadora en Culiacán: colectivo exige le brinden protección

Ganaderos, sindicalistas y síndicos: el rastro de muertos que dejó en dos años la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza en Sinaloa

“Están temblando”: PAN Chihuahua afirma que Morena teme que la Torre Centinela destape nexos con el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes acusa a Ese Pérez de acoso en La Casa de los Famosos México: “Estaba dormida”

Gala Montes acusa a Ese Pérez de acoso en La Casa de los Famosos México: “Estaba dormida”

Tras el éxito de “Dolce Vita”, Belinda y Danna alistan su debut en Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional

Empieza a ahorrar para tu boleto, Vive Latino confirma fechas y sede para la edición 2027

Gema Garoa narra cómo atravesó la dolorosa pérdida de su bebé a través de las cámaras de La Casa de los Famosos México

Fernando Lozada estalla al recordar la pelea con Lupillo Rivera: “Le desearon la muerte a mi hijo”

DEPORTES

Alexis Vega señala al responsable de frenar su traspaso al Espanyol de Barcelona

Alexis Vega señala al responsable de frenar su traspaso al Espanyol de Barcelona

El compromiso que Rafa Márquez asumió para que más futbolistas mexicanos jueguen en Europa

Zandokan Jr. revive lo que soportó para desenmascarar a Star Jr. en 2025 y ahora va por su cabellera en el 93 Aniversario del CMLL

Canelo Álvarez y Christian Mbilli protagonizan intenso careo y se dicen de todo: “Este nivel es muy diferente”

Rafa Márquez presenta su modelo de trabajo para revolucionar al futbol mexicano y elevar el nivel competitivo