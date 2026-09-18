Rafa Márquez abre un nuevo capítulo: las caras nuevas y las grandes ausencias en su primera convocatoria con la Selección Mexicana

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Rafael Márquez comenzó su etapa como entrenador de la Selección Mexicana con una convocatoria que presenta varios cambios respecto a las últimas listas del Tricolor. Para los partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, el nuevo técnico llamó este jueves 17 de septiembre a 30 futbolistas, entre los que aparecen 11 novedades.

La lista marca el inicio de este proceso rumbo al Mundial 2030 y también deja algunas ausencias importantes. Márquez mantuvo a varios jugadores habituales, pero decidió darle espacio a nuevas caras en la portería, defensa, mediocampo y ataque.

PUBLICIDAD

Dos novedades en la portería

El portero del Athletic, Álex Padilla (3-d), despeja un balón durante el partido de Liga en Primera División que FC Barcelona y Athletic Club disputan este sábado en el Estadio Olímpico Lluis Companys. (EFE/Quique García)

Uno de los primeros cambios aparece bajo los tres postes. Raúl Rangel se mantiene en la convocatoria, pero Carlos Acevedo quedó fuera de la lista.

Con Guillermo Ochoa también fuera, Márquez decidió abrirle la puerta a dos porteros de 23 años. Álex Padilla, del Athletic de Bilbao, recibió el llamado para esta concentración, mientras que Óscar García tendrá su primera oportunidad con la Selección Mexicana.

Tres caras nuevas en defensa

Diego Campillo. (REUTERS/Daniel Becerril)

La zona defensiva también tendrá modificaciones. Víctor Guzmán, Everardo López y Diego Campillo son las tres novedades que aparecen en esta línea.

Guzmán y López llegan como alternativas por izquierda, mientras que Campillo se suma como una opción para la defensa central. Con estas incorporaciones, Márquez amplía las posibilidades que tendrá para formar su zaga durante sus primeros partidos al frente del equipo.

PUBLICIDAD

Márquez mueve el mediocampo

Alan Cervantes. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la mitad de la cancha aparecen otros dos nombres que no habían formado parte de las últimas convocatorias. Se trata de Alan Cervantes, del América, y Jeremy Márquez, de Cruz Azul.

Ambos reciben una oportunidad en una lista que también presenta ausencias importantes en esta zona, entre ellas las de Edson Álvarez y Brian Gutiérrez.

Hirving Lozano regresa y aparecen tres jóvenes

Hirving Lozano. (Abe Arredondo-Imagn Images)

El ataque concentra buena parte de las novedades. Rafa Márquez no contará en esta ocasión con Raúl Jiménez ni Julián Quiñones, por lo que la convocatoria presenta otras alternativas para el frente ofensivo.

Entre ellas destaca Hirving Lozano, actualmente con LA Galaxy, quien vuelve a aparecer en la lista del combinado nacional. A él se suman tres jóvenes: Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante.

PUBLICIDAD

Camberos y Sandoval pertenecen a Chivas, mientras que Violante puede desempeñarse tanto en el mediocampo como en posiciones ofensivas.

Las ausencias de nueve mundialistas

Julián Quiñones. (EFE)

La renovación de Márquez también se refleja en los futbolistas que no fueron considerados. En total son nueve los jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo y que no aparecen en esta primera convocatoria.

En la portería quedaron fuera Guillermo Ochoa (quien se retiró como jugador) y Carlos Acevedo. Para el mediocampo no fueron llamados Edson Álvarez y Brian Gutiérrez.

La lista de ausencias en ataque es más amplia: César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Guillermo Martínez no forman parte de esta convocatoria. Este último recientemente fue transferido a Tigres.

PUBLICIDAD

Esta es la lista completa de convocados

(REUTERS/Raquel Cunha)

La primera convocatoria de Rafael Márquez está integrada por 30 jugadores. La concentración comenzará el lunes 21 de septiembre, cuando 25 futbolistas reportarán para iniciar las actividades de cara al partido amistoso.

Los cinco restantes se incorporarán en New Jersey, después de que terminen la participación con sus respectivos clubes en la Jornada 10 de la Liga MX.

Porteros

Raúl Rangel — Guadalajara

Óscar García — León

Álex Padilla — Athletic de Bilbao

Defensas

Johan Vásquez — Genoa

César Montes — Lokomotiv

Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey

Israel Reyes — América

Everardo López — Toluca

Jorge Sánchez — Atlas

Jesús Gallardo — Toluca

Mateo Chávez — AZ Alkmaar

Diego Campillo — Guadalajara

Mediocampistas

Erik Lira — Cruz Azul

Luis Chávez — Dinamo Moscú

Obed Vargas — Atlético de Madrid

Jeremy Márquez — Cruz Azul

Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey

Álvaro Fidalgo — Real Betis

Alan Cervantes — América

Denzell García — FC Juárez

Gilberto Mora — Tijuana

Luis Romo — Guadalajara

Delanteros

Roberto Alvarado — Guadalajara

Hirving Lozano — LA Galaxy

Santiago Giménez — Porto

Armando González — Olympiacos

Germán Berterame — Inter Miami

Hugo Camberos — Guadalajara

Santiago Sandoval — Guadalajara

Isaías Violante — América