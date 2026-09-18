México Deportes

Rafa Márquez abre un nuevo capítulo: las caras nuevas y las grandes ausencias en su primera convocatoria con la Selección Mexicana

La primera lista del nuevo entrenador del Tricolor incluye varias caras nuevas y deja fuera a nueve futbolistas que estuvieron en la pasada Copa del Mundo

Rafael Márquez en chamarra verde posa al centro de tres futbolistas ante la bandera de México y luces de estadio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Rafael Márquez comenzó su etapa como entrenador de la Selección Mexicana con una convocatoria que presenta varios cambios respecto a las últimas listas del Tricolor. Para los partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, el nuevo técnico llamó este jueves 17 de septiembre a 30 futbolistas, entre los que aparecen 11 novedades.

La lista marca el inicio de este proceso rumbo al Mundial 2030 y también deja algunas ausencias importantes. Márquez mantuvo a varios jugadores habituales, pero decidió darle espacio a nuevas caras en la portería, defensa, mediocampo y ataque.

PUBLICIDAD

Dos novedades en la portería

El portero del Athletic, Álex Padilla (3-d), despeja un balón durante el partido de Liga en Primera División que FC Barcelona y Athletic Club disputan este sábado en el Estadio Olímpico Lluis Companys. (EFE/Quique García)
El portero del Athletic, Álex Padilla (3-d), despeja un balón durante el partido de Liga en Primera División que FC Barcelona y Athletic Club disputan este sábado en el Estadio Olímpico Lluis Companys. (EFE/Quique García)

Uno de los primeros cambios aparece bajo los tres postes. Raúl Rangel se mantiene en la convocatoria, pero Carlos Acevedo quedó fuera de la lista.

Con Guillermo Ochoa también fuera, Márquez decidió abrirle la puerta a dos porteros de 23 años. Álex Padilla, del Athletic de Bilbao, recibió el llamado para esta concentración, mientras que Óscar García tendrá su primera oportunidad con la Selección Mexicana.

Tres caras nuevas en defensa

Diego Campillo. (REUTERS/Daniel Becerril)
Diego Campillo. (REUTERS/Daniel Becerril)

La zona defensiva también tendrá modificaciones. Víctor Guzmán, Everardo López y Diego Campillo son las tres novedades que aparecen en esta línea.

Guzmán y López llegan como alternativas por izquierda, mientras que Campillo se suma como una opción para la defensa central. Con estas incorporaciones, Márquez amplía las posibilidades que tendrá para formar su zaga durante sus primeros partidos al frente del equipo.

PUBLICIDAD

Márquez mueve el mediocampo

Alan Cervantes. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Alan Cervantes. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la mitad de la cancha aparecen otros dos nombres que no habían formado parte de las últimas convocatorias. Se trata de Alan Cervantes, del América, y Jeremy Márquez, de Cruz Azul.

Ambos reciben una oportunidad en una lista que también presenta ausencias importantes en esta zona, entre ellas las de Edson Álvarez y Brian Gutiérrez.

Hirving Lozano regresa y aparecen tres jóvenes

Hirving Lozano. (Abe Arredondo-Imagn Images)
Hirving Lozano. (Abe Arredondo-Imagn Images)

El ataque concentra buena parte de las novedades. Rafa Márquez no contará en esta ocasión con Raúl Jiménez ni Julián Quiñones, por lo que la convocatoria presenta otras alternativas para el frente ofensivo.

Entre ellas destaca Hirving Lozano, actualmente con LA Galaxy, quien vuelve a aparecer en la lista del combinado nacional. A él se suman tres jóvenes: Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante.

Camberos y Sandoval pertenecen a Chivas, mientras que Violante puede desempeñarse tanto en el mediocampo como en posiciones ofensivas.

Las ausencias de nueve mundialistas

Julián Quiñones. (EFE)
Julián Quiñones. (EFE)

La renovación de Márquez también se refleja en los futbolistas que no fueron considerados. En total son nueve los jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo y que no aparecen en esta primera convocatoria.

En la portería quedaron fuera Guillermo Ochoa (quien se retiró como jugador) y Carlos Acevedo. Para el mediocampo no fueron llamados Edson Álvarez y Brian Gutiérrez.

La lista de ausencias en ataque es más amplia: César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Guillermo Martínez no forman parte de esta convocatoria. Este último recientemente fue transferido a Tigres.

Esta es la lista completa de convocados

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

La primera convocatoria de Rafael Márquez está integrada por 30 jugadores. La concentración comenzará el lunes 21 de septiembre, cuando 25 futbolistas reportarán para iniciar las actividades de cara al partido amistoso.

Los cinco restantes se incorporarán en New Jersey, después de que terminen la participación con sus respectivos clubes en la Jornada 10 de la Liga MX.

Porteros

  • Raúl Rangel — Guadalajara
  • Óscar García — León
  • Álex Padilla — Athletic de Bilbao

Defensas

  • Johan Vásquez — Genoa
  • César Montes — Lokomotiv
  • Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey
  • Israel Reyes — América
  • Everardo López — Toluca
  • Jorge Sánchez — Atlas
  • Jesús Gallardo — Toluca
  • Mateo Chávez — AZ Alkmaar
  • Diego Campillo — Guadalajara

Mediocampistas

  • Erik Lira — Cruz Azul
  • Luis Chávez — Dinamo Moscú
  • Obed Vargas — Atlético de Madrid
  • Jeremy Márquez — Cruz Azul
  • Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey
  • Álvaro Fidalgo — Real Betis
  • Alan Cervantes — América
  • Denzell García — FC Juárez
  • Gilberto Mora — Tijuana
  • Luis Romo — Guadalajara

Delanteros

  • Roberto Alvarado — Guadalajara
  • Hirving Lozano — LA Galaxy
  • Santiago Giménez — Porto
  • Armando González — Olympiacos
  • Germán Berterame — Inter Miami
  • Hugo Camberos — Guadalajara
  • Santiago Sandoval — Guadalajara
  • Isaías Violante — América

Temas Relacionados

Selección MexicanaRafael MárquezTriConvocatoriaFIFAmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De Rockdrigo González a Sergio Rod: ¿Quiénes eran los famosos fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 1985?

El fundador del Movimiento Rupestre murió a los 34 años en la colonia Juárez; los conductores Gustavo Armando Calderón y Sergio Rod fallecieron mientras su programa estaba al aire en Radio Fórmula

De Rockdrigo González a Sergio Rod: ¿Quiénes eran los famosos fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 1985?

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

El 15 de septiembre , el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas lo puso en el escenario del Grito de Independencia, sin restricción legal que lo impidiera cantar narcocorridos

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

Feminicidio de Karla Pérez: capturan a feminicida de la estudiante médica de Jalisco desaparecida tras tomar mototaxi de app

Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio

Feminicidio de Karla Pérez: capturan a feminicida de la estudiante médica de Jalisco desaparecida tras tomar mototaxi de app

Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum

La banda también adelanta que tiene pendientes un documental y otros proyectos

Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 18 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 18 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Camión modificado, 31 migrantes y una fuga a México: así terminó un traslado en California

Camión modificado, 31 migrantes y una fuga a México: así terminó un traslado en California

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

De un chofer detenido a 59 millones de litros de combustible en Guanajuato: la ruta de la FGR hacia el mayor decomiso de huachicol en México

Camioneta robada y con logos del Ejército aparece abandonada tras enfrentamiento en Nonoava, Chihuahua

Panter Bélico le canta a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” Zambada en evento oficial del Grito de Independencia en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de Danielle Dithurbide, la periodista vinculada al caso Frida Sofía tras el sismo de 2017

Qué fue de Danielle Dithurbide, la periodista vinculada al caso Frida Sofía tras el sismo de 2017

De Rockdrigo González a Sergio Rod: ¿Quiénes eran los famosos fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 1985?

Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum

Así narró Jacobo Zabludovsky el terremoto de 1985 en vivo desde su auto

Stray Kids en México 2026: cómo participar en el fanproject de luces de STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Reportan en España que Javier Aguirre alcanzó un principio de acuerdo con el Valencia

Reportan en España que Javier Aguirre alcanzó un principio de acuerdo con el Valencia

América vs Chivas: SSC despliega más de 2 mil policías para blindar el Clásico Nacional en CDMX

Matías Almeyda señala a la afición de Rayados por exigir resultados en medio de la “crisis” del equipo

Qué partidos se transmiten este 18 de septiembre en México: Liga MX, Bundesliga y LaLiga Española

Los memes que dejó la convocatoria de Rafa Márquez con el regreso de Chucky Lozano al Tri incluido