Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum

(Ig/Wikipedia)

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Los Tigres del Norte abren la puerta a nuevos proyectos en México tras una semana de reconocimientos en Estados Unidos y una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. El grupo busca ampliar su presencia cultural en el país y lograr presentarse en Bellas Artes mientras mantiene una gira que incluye fechas en California, Nevada, Florida, Colombia y otras ciudades.

En un encuentro con la prensa, los llamados Jefes de Jefes adelantan que preparan anuncios antes de que termine 2026. La agrupación también presenta en vivo México sigue de pie, una canción con la que busca retratar la fortaleza, la hospitalidad y el arraigo de los mexicanos.

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El grupo llega a la capital luego de recibir proclamaciones y homenajes en Minneapolis, El Paso y Albuquerque, además de un reconocimiento en Chicago. Hernán Hernández dice que la visita a Palacio Nacional representa un momento especial para los integrantes.

“Conocer a la presidenta de nuestro país es como un extra en nuestro corazón”, señala el músico sobre el encuentro con Sheinbaum. Según relata, la mandataria salió de su oficina para recibirlos, saludó a cada integrante y les mostró parte de Palacio Nacional.

Los Tigres del Norte anhelan cantar en Bellas Artes

Luis Hernández confirma que Los Tigres del Norte tienen interés en llegar al Palacio de Bellas Artes.

“Claro, anhelamos Bellas Artes y puede ser que les tengamos una sorpresa pronto”, declara durante el encuentro con reporteros.

Un impactante montaje en blanco y negro presenta los rostros expresivos de los integrantes de la agrupación Los Tigres del Norte, íconos del regional mexicano. (Los Tigres del Norte)

La agrupación evita fijar una fecha o dar detalles sobre el formato que tendría una eventual presentación. Hernán Hernández sostiene que trabajan en varios asuntos y pide esperar a que los planes estén definidos.

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“No sabemos. Un día les damos la noticia, primeramente a Dios”, dice el cantante. También señala que el grupo quiere realizar en México proyectos similares a los que desarrolla en Estados Unidos y otros países.

Los intérpretes de La jaula de oro afirman que plantearon a la presidenta su intención de fortalecer la relación de su música con instituciones y organizaciones mexicanas.

“Le hicimos notar muchas cosas de lo que ha pasado en Estados Unidos con nosotros”, comenta Hernández.

La posibilidad de una presentación en Bellas Artes surge mientras distintas orquestas y filarmónicas de otros países buscan colaborar con la banda. Luis Hernández atribuye ese interés al peso cultural que han adquirido sus canciones a lo largo de más de cinco décadas.

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El músico recuerda una frase del escritor Arturo Pérez-Reverte, quien relaciona el repertorio del grupo con la historia social de México. Para Los Tigres, las invitaciones de agrupaciones sinfónicas permiten llevar su música y los temas que retratan a nuevos públicos.

La reunión con Sheinbaum

La agrupación también habla de su visita a Palacio Nacional, donde fue recibida por la presidenta Claudia Sheinbaum. los integrantes reconocen que llegaron con nervios ante la expectativa de conocer a la mandataria.

Sheinbaum publicó el mensaje “Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional” tras el encuentro. Crédito: X/@Claudiashein

El músico señala que la recepción los sorprendió desde su llegada. Según cuenta, Sheinbaum salió de su oficina, caminó hacia ellos y saludó con un abrazo a cada uno de los integrantes.

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“Nos sentimos tan cómodos con ella”, afirma Hernández. El cantante agrega que la presidenta les dio un recorrido por el recinto, una experiencia que los dejó impresionados porque no conocían el interior del edificio.

Los Tigres del Norte explican que ya habían tenido acercamientos con presidentes de Estados Unidos y con un mandatario mexicano en el pasado. Aun así, califican el encuentro con Sheinbaum como un momento distinto por tratarse de la presidenta de México.

“Conocer a la presidenta de nuestro país es como un extra en nuestro corazón”, dice Hernán Hernández. Durante la reunión, el grupo le plantea su interés por impulsar proyectos culturales en México y replicar parte del trabajo que realiza en Estados Unidos y otros países.

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“México sigue de pie” abre una nueva etapa para la agrupación

Los Tigres del Norte estrenan “México sigue de pie” durante sus actividades patrias. La canción abre su presentación y forma parte de un video con imágenes de distintos paisajes y símbolos nacionales.

Jorge Hernández explica que el tema reconoce que México enfrenta violencia, aunque sostiene que esa realidad no borra “la grandeza y fortaleza” del país. El grupo afirma que la composición no aborda asuntos políticos.

“Habla de cómo es México, de cómo quieren a México fuera, de cómo es México de amistoso”, dice uno de los integrantes. La banda espera que el público adopte la canción como propia por la forma en que describe a los mexicanos.

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Los músicos señalan que decidieron grabarla al considerar que hacía falta una composición que mostrara al mundo una imagen de México desde la perspectiva de su gente. El tema se suma a un catálogo marcado por historias de migración, amor, desamor y corridos.

Los Tigres del Norte pose with the Best Norteno Album award for "La Loteria" at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

La banda también adelanta que tiene pendientes un documental y otros proyectos. “Antes que termine este año les damos la sorpresa, como allá en octubre, noviembre”, anuncia Hernán Hernández sin precisar cuáles serán los anuncios.

Los Tigres del Norte tocan cerca de cuatro horas en Venustiano Carranza

El acercamiento de la agrupación con la Ciudad de México ocurre en el marco de su concierto por las fiestas patrias en la alcaldía Venustiano Carranza. La noche del 15 de septiembre, Los Tigres del Norte cierran los festejos con una presentación que se prolonga hasta cerca de las 03:30 horas.

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El grupo sube al escenario alrededor de las 23:20 horas, después del Grito de Independencia encabezado por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez.

El concierto reúne canciones como La reina del sur, Pedro y Pablo, Aquí mando yo, La carta, La jaula de oro y La manzanita. El evento gratuito forma parte de una jornada con La Sonora Dinamita, Maelo Ruiz y otros artistas.

Los Tigres del Norte en la Venustiano Carranza

Los Tigres del Norte continúan ahora con su gira por Estados Unidos y América Latina. Entre sus próximas paradas mencionan Stockton, Reno, Florida y el estadio El Campín de Bogotá, donde tienen prevista una presentación en noviembre.

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