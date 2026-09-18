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Carlos Álvarez asegura que el América tiene un nivel “muy alto” y lo pone a la altura de Europa

El mediocampista español destacó la calidad de la plantilla azulcrema

(Club América)
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A unos días de que pueda hacer su debut con el Club América, Carlos Álvarez ya dejó claro que su llegada al futbol mexicano ha superado sus expectativas.

El mediocampista español, quien llegó como el refuerzo bomba del conjunto azulcrema para esta temporada, se mostró convencido del nivel que encontró en Coapa y aseguró que las Águilas podrían competir entre los seis mejores equipos de España.

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El futbolista de 23 años podría tener sus primeros minutos con el conjunto azulcrema este sábado 19 de septiembre, cuando el América enfrente a Chivas en el Clásico Nacional.

Antes de ese posible debut, Álvarez habló sobre las razones que lo llevaron a elegir al América y destacó la grandeza que encontró en el club desde su llegada. El español aseguró que desde su etapa en España ya tenía conocimiento de lo que representaban las Águilas.

Cuando estaba en España lo sabía y cuando llegué aquí me ha quedado más claro”, aseguró al medio TUDN.

Carlos Álvarez ve al América entre los mejores de España

(@ClubAmerica / X)
(@ClubAmerica / X)

La adaptación al futbol mexicano también le permitió a Álvarez conocer de cerca la calidad de sus nuevos compañeros. El mediocampista considera que la plantilla azulcrema cuenta con futbolistas capaces de competir en el futbol europeo.

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Creo que hay muchos jugadores con nivel de sobra para jugar en Europa y creo que tenemos equipo para competir en un top 6 en España, al final son futboles distintos, que son ligas diferentes y todo se analiza, pero estando adentro te aseguro que hay un nivel muy alto”, declaró.

Carlos Álvarez revela el apodo que no le gusta

(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)

Además de hablar sobre su nuevo equipo, el futbolista español contó un detalle personal relacionado con el apodo “Pelusa”, sobrenombre que recibió durante su etapa en Levante y que hace referencia al mote que utilizó Diego Armando Maradona.

Álvarez explicó que el apodo surgió por algunos detalles de su apariencia y por ciertas similitudes que otras personas encontraron en su manera de jugar, aunque dejó claro que no busca compararse con el astro argentino.

Yo creo que me decían Pelusa un poco porque juego con la camiseta por dentro, un poco el pelo largo y salvando las distancias, porque para mí Maradona y Messi son los futbolistas más grandes de la historia. Igual en algún movimiento o la forma y tal puedo parecerme”, comentó.

Sin embargo, el español también dejó claro que no tiene problema con el apodo y que será la gente quien decida cómo llamarlo.

Yo creo que era por eso el apodo, pero la realidad es que me da igual, elijan el que crean conveniente. Creo que los apodos también hay que ganárselos y a partir de ahí, lo que sea mejor me lo diréis, mientras que no me digan Carlitos, que prefiero Carlos”.

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar el América?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club América volverá a la cancha este sábado 19 de septiembre para enfrentar a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional. El partido se disputará a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

El encuentro podrá seguirse por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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