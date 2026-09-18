América vs Chivas: SSC despliega más de 2 mil policías para blindar el Clásico Nacional en CDMX

Agentes de la policía implementarán operativo de seguridad y control de multitudes en las inmediaciones del Estadio Azteca para el encuentro de América vs Chivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará 2 mil 362 policías como parte del operativo “Estadio Seguro”, con motivo del Clásico Nacional entre América y Guadalajara, correspondiente a la jornada nueve del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido está programado para las 21:00 horas del sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, ubicado en la alcaldía Coyoacán. El dispositivo contempla vigilancia en las inmediaciones y al interior del inmueble, desde el ingreso de los aficionados hasta el desfogue total al término del encuentro.

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SSC desplegará policías, vehículos y un helicóptero

De los elementos asignados al operativo, 612 policías estarán apoyados con 52 vehículos oficiales, 24 motopatrullas, cuatro grúas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Los uniformados tendrán como objetivo prevenir incidentes y mantener el orden durante las distintas etapas del evento deportivo.

A este dispositivo se sumarán mil 750 elementos de la Policía Auxiliar (PA), quienes estarán distribuidos en puntos estratégicos del estadio.

Su labor incluye la vigilancia de accesos, salidas, pasillos, gradas y zona de campo, además de apoyar en los filtros de seguridad instalados para los asistentes.

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Revisarán a aficionados en los accesos

Se realizarán revisiones a los aficionados antes de ingresar al estadio Azteca (REUTERS/Henry Romero)

La SSC informó que se realizarán revisiones a los aficionados antes de ingresar al estadio, con el propósito de impedir el acceso de objetos que puedan representar un riesgo o que se encuentren prohibidos.

También habrá patrullajes en los alrededores del inmueble para prevenir la reventa de boletos. En estas labores participará personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

Las autoridades exhortaron a los asistentes a respetar los filtros de seguridad, las señalizaciones y las indicaciones de los elementos encargados del operativo.

Habrá operativo vial por el América vs Chivas

Elementos de la policía de tránsito de la SSC CDMX implementan un operativo vial en las inmediaciones del estadio Azteca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores para mantener la movilidad de automovilistas y peatones, así como controlar el estacionamiento en las vialidades de acceso al estadio.

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Estas acciones se mantendrán antes, durante y después del partido, debido a la concentración de aficionados que se espera en la zona.

La SSC recomendó a quienes acudan al encuentro planear su llegada con anticipación y considerar posibles afectaciones viales.

Como alternativas ante eventuales complicaciones al inicio o al término del partido, las autoridades sugirieron utilizar Viaducto Tlalpan, Anillo Periférico, Boulevard Gran Sur, Santa Úrsula y Santo Tomás.

SSC emite recomendaciones para los aficionados

Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Clásico de Clásicos entre América y Chivas

Para reducir riesgos durante el Clásico Nacional, la dependencia pidió a los asistentes identificar los accesos, salidas y rutas de evacuación del estadio.

También recomendó acordar un punto de reunión con familiares y amigos, especialmente cuando acudan niñas, niños o personas adultas mayores.

Entre las principales medidas se encuentran:

No ingresar artículos punzocortantes, objetos de vidrio, cinturones u otros artículos prohibidos.

Mantener las pertenencias bajo resguardo y evitar exhibir dinero u objetos de valor.

No subir a bardas, barandales, marquesinas o estructuras que no estén destinadas para permanecer en ellas.

Alejarse de cualquier situación de riesgo y solicitar apoyo a un policía.

Desalojar el estadio de manera ordenada al finalizar el encuentro.

No confrontar a una persona señalada por algún delito y pedir apoyo policial.

La SSC también recordó que los asistentes pueden utilizar la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo al oficial del cuadrante correspondiente o comunicarse con el número asignado a la zona en caso de una emergencia.

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El operativo permanecerá activo hasta que concluya el desalojo de los aficionados y se normalice la movilidad en las inmediaciones del Estadio Banorte.