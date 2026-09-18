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México vuelve a hacer historia en Artes Marciales Mixtas y conquista el título panamericano por sexto año consecutivo

Durante los siete días de actividades, México reunió un total de 70 medallas

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La Selección Mexicana de Artes Marciales Mixtas volvió a quedarse con el título panamericano y extendió su dominio en la competencia por sexto año consecutivo.

El campeonato se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, del 9 al 15 de septiembre, con la participación de los mejores exponentes de 15 países del continente.

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México estuvo presente en las categorías senior, juvenil y junior y terminó la competencia con 70 medallas: 23 de oro, 31 de plata y 16 de bronce.

México domina el medallero del Campeonato Panamericano

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El campeonato reunió a los mejores exponentes de 15 países del continente, con participación mexicana en las categorías senior, juvenil y junior.

México terminó por encima de Estados Unidos y Brasil, que consiguieron 23 y 13 preseas, respectivamente. La delegación nacional cerró así su participación con una nueva conquista continental.

La justa fue avalada por la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF, por sus siglas en inglés) y, después de siete días de competencia, México volvió a levantar el título panamericano.

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Autoridades acompañaron la ceremonia de clausura

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El campeonato concluyó con una ceremonia de clausura en la que fueron reconocidos los peleadores que destacaron durante la competencia, quienes estuvieron acompañados por autoridades nacionales e internacionales.

Entre los asistentes estuvieron Kerrith Brown, presidente de la IMMAF; Marco Arriola, director del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), en representación de Rommel Pacheco, director general de CONADE; y Ubaldo Marroquín, presidente de la Federación de Artes Marciales Mixtas de México, entre otras autoridades.

Con sus 70 medallas, México cerró el Campeonato Panamericano como campeón por sexto año consecutivo.

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