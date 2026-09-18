Prepara los prohibidos: la Noche de Museos tendrá cumbia gratis en Coyoacán: fecha, lugar y cómo llegar

La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta subirá al escenario para poner a bailar al público con un repertorio pensado para quienes buscan una noche distinta entre exhibiciones, historia y ritmo tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las calles de Coyoacán se preparan para un bailazo gratuito. La Noche de Museos anuncia un concierto de cumbia en el corazón de uno de los recintos culturales más visitados de la Ciudad de México, con capacidad limitada y sin costo de entrada.

La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta subirá al escenario para poner a bailar al público con un repertorio pensado para quienes buscan una noche distinta entre exhibiciones, historia y ritmo tropical. La convocatoria forma parte de la programación cultural que impulsa la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

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La Guadalupe Reyes Cumbia orquesta en un concierto al aire libre/Instagram

Quién es La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta

La agrupación forma parte del circuito de bandas en vivo que sostienen la escena de la cumbia sonidera en la capital mexicana. Según el sitio especializado Away Travel, La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta figura entre los grupos que tocan de manera recurrente en presentaciones alrededor de la ciudad, junto a sonideros y bandas que mantienen viva la tradición del baile popular.

El nombre de la orquesta remite a la temporada de fiestas conocida coloquialmente como “la Guadalupe-Reyes”, el periodo festivo que en México se extiende entre el 12 de diciembre y el 6 de enero. La banda ha construido su identidad musical alrededor de esa referencia festiva, ofreciendo repertorios pensados para el baile colectivo.

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Fecha, hora y lugar del concierto

La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta subirá al escenario para poner a bailar al público con un repertorio pensado para quienes buscan una noche distinta entre exhibiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concierto de La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 19 horas, en el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), ubicado en Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

El evento es de entrada libre, aunque el cupo está limitado a 300 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

La cumbia y su arraigo en México

El cronista mexicano Carlos Monsiváis afirmó en su momento que “la cumbia se nacionalizó mexicana”, una frase citada por Matador Network que resume el proceso de adopción del ritmo caribeño como parte de la identidad popular del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entender por qué este concierto convoca a 300 personas exige repasar la historia de un género que dejó de ser extranjero hace más de medio siglo. La cumbia llegó a México en la década de 1940, cuando el músico colombiano Luis Carlos Meyer grabó la primera cumbia fuera de Colombia, según documenta el sitio Mexico Desconocido. A partir de esa fusión inicial con ritmos cubanos, el género encontró en México un terreno fértil para expandirse y transformarse.

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El cronista mexicano Carlos Monsiváis afirmó en su momento que “la cumbia se nacionalizó mexicana”, una frase citada por Matador Network que resume el proceso de adopción del ritmo caribeño como parte de la identidad popular del país.

Durante los años sesenta, la música mexicana Carmen Rivero introdujo las timbaletas, el güiro y un set de trompetas altas, lo que le dio a la cumbia mexicana un sonido propio y distinto al colombiano original. Esa base instrumental permitió el surgimiento de subgéneros como la cumbia norteña, la cumbia tropical y la cumbia sonidera, esta última nacida en los barrios populares de la Ciudad de México.

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La cultura sonidera, de hecho, fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la capital en octubre de 2023, un reconocimiento institucional a décadas de trabajo de sonideros y bandas en colonias populares que sostuvieron el circuito de tocadas y bailes callejeros.

Hoy la cumbia mexicana incluye mezclas con mariachi, huapango, hip hop y reguetón, y sigue presente en fiestas patronales, quince años, bodas y festejos navideños en todo el territorio nacional.

Los beneficios del baile para la salud física y mental

Un metaanálisis publicado y difundido por El País determinó que el baile resulta igual de efectivo que el ejercicio físico convencional en cuanto a resultados psicológicos y cognitivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del componente cultural, eventos como este concierto ofrecen un beneficio que la ciencia ha documentado con creciente detalle. Bailar cumbia durante una noche no es solo entretenimiento: activa el cuerpo, libera neurotransmisores asociados al bienestar y fortalece vínculos sociales, según coinciden múltiples estudios recientes.

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Un metaanálisis publicado y difundido por El País determinó que el baile resulta igual de efectivo que el ejercicio físico convencional en cuanto a resultados psicológicos y cognitivos. La revisión, que analizó 27 estudios con mil 392 participantes, encontró que el baile mostró incluso mayor efecto que el ejercicio de resistencia o fuerza en la mejora de la función cognitiva y la reducción del estrés.

“El baile es una herramienta valiosa para combatir la depresión”, señaló Alicia Leal Álvarez, profesora de Educación Física, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

Desde el punto de vista neurobiológico, un artículo de UNAM Global explica que el cerebro, al recibir los estímulos del movimiento y la música, libera dopamina, endorfinas y serotonina. Estos neurotransmisores están directamente asociados con la sensación de recompensa, placer y bienestar, y ayudan a modular la respuesta fisiológica al estrés.

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El componente social del baile en grupo suma un beneficio adicional. Según la misma fuente, hacer ejercicio en un entorno colectivo tiene ventajas extra para la salud mental en comparación con la práctica individual, algo especialmente relevante para adultos mayores, quienes encuentran en el baile un espacio de convivencia y activación emocional.

Una revisión sistemática publicada en Scielo añade que la práctica de la danza reduce la depresión, el estrés y la ansiedad, mejora la memoria y las habilidades cognitivas, y promueve la socialización, especialmente en personas con dificultades de aislamiento social.

El recinto y cómo llegar

Una sala del Museo Nacional de Culturas Populares alberga una muestra de máscaras, trajes tradicionales y papel picado colorido suspendido del techo. (Sistema de Información Cultural/Gob de México)

El Museo Nacional de Culturas Populares se ubica en Avenida Hidalgo 289, esquina con Allende, colonia Del Carmen, en el centro de la alcaldía Coyoacán. El recinto está a pocos minutos a pie de la Plaza Hidalgo, uno de los puntos de referencia turística de la zona.

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Para llegar en transporte público, la estación más próxima es General Anaya, de la Línea 2 del Metro. También puede accederse desde la estación Coyoacán, de la Línea 3. Desde cualquiera de las dos, el recorrido hacia el museo puede completarse caminando o mediante transporte local, en un trayecto de aproximadamente diez minutos.

El museo cuenta con acceso para visitantes en silla de ruedas y personas con discapacidad. Para informes adicionales sobre el concierto, el MNCP puso a disposición sus redes sociales bajo el nombre MuseoNacionaldeCulturasPopulares en Facebook e Instagram, la cuenta MNCP_DGCPIU en X, y el correo eacamarenag@cultura.gob.mx.

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