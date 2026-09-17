México

Tres ejercicios en casa para proteger la zona lumbar y cuidar las articulaciones después de los 50

La rutina se hace en casa sin pesas ni bandas y busca dar soporte a la columna y disminuir carga en rodillas y cadera, con series cortas varios días a la semana

Mujer con ropa deportiva sonríe y coloca sus manos en la espalda baja dentro de una sala con estanterías de libros y plantas.
El entrenamiento de resistencia con el propio peso corporal ayuda a frenar la pérdida muscular asociada con la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tres ejercicios sin necesidad de máquinas —puente de glúteos, gato-vaca y sentadilla con silla— fortalecen la zona lumbar y protegen las articulaciones en personas mayores de 50 años, según documentan instituciones como la Clínica Mayo, Harvard Health, Clínica Cleveland y el IMSS.

La rutina se realiza en casa, sin pesas ni bandas de resistencia, con series cortas de repeticiones que pueden practicarse varios días a la semana.

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El objetivo es fortalecer los músculos que dan soporte a la columna y reducir la carga sobre las rodillas y la cadera en las actividades cotidianas.

Una mujer sentada en una silla de madera apoya ambas manos abiertas sobre una mesa en una cocina.
El fortalecimiento muscular facilita tareas cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o cargar objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puente de glúteos fortalece la espalda baja sin cargar peso extra

El ejercicio se realiza acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el piso. Se contraen los glúteos y se eleva la pelvis despacio hasta formar una línea recta entre rodillas y hombros.

La Clínica Mayo recomienda sostener la posición el tiempo de tres respiraciones profundas y comenzar con pocas repeticiones diarias, aumentando de forma gradual conforme el ejercicio resulte más sencillo de ejecutar.

Mujer de cabello gris, de unos 60 años, en esterilla azul, realizando puente de glúteos con rodillas dobladas y caderas elevadas, en una habitación luminosa.
El puente de glúteos se realiza acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el piso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health, el portal de divulgación médica de la Escuela de Medicina de Harvard, precisa un sostén de cinco segundos, con series de 5 a 10 repeticiones.

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Ambas fuentes coinciden en que el movimiento fortalece glúteos y musculatura lumbar sin someter a las vértebras a carga adicional.

El gato-vaca devuelve movilidad a la columna sin impacto articular

En posición de cuatro apoyos, con las manos bajo los hombros y las rodillas alineadas con la cadera, se arquea la espalda hacia arriba y después se deja caer el abdomen hacia el piso mientras se levanta la cabeza, en un movimiento acompañado de la respiración.

La Clínica Mayo documenta esta secuencia como parte de su rutina de 15 minutos diarios para la espalda y recomienda repetirla de tres a cinco veces, dos veces al día.

Una mujer apoya sus manos y rodillas sobre una esterilla azul mientras arquea la espalda y eleva la mirada.
El gato-vaca se practica en cuatro apoyos, con las manos alineadas bajo los hombros y las rodillas bajo la cadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio no genera impacto sobre las articulaciones, por lo que se recomienda como parte del calentamiento antes de otros movimientos de mayor exigencia.

La sentadilla con silla protege las rodillas y fortalece las piernas

De pie frente a una silla firme, con los pies separados al ancho de las caderas, se simula el gesto de sentarse llevando la cadera hacia atrás hasta rozar el asiento, manteniendo el abdomen firme, para después volver a la posición de pie.

La Clínica Cleveland clasifica este movimiento como ejercicio de entrenamiento funcional básico y recomienda series de 10 a 15 repeticiones.

Una mujer flexiona las piernas frente a una silla de madera con los brazos extendidos hacia adelante en una sala luminosa.
La sentadilla con silla se ejecuta de pie, con los pies separados al ancho de las caderas frente al asiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución señala que este tipo de ejercicio mejora la estabilidad y facilita movimientos cotidianos como levantarse de una silla sin apoyo de los brazos.

Las instituciones consultadas coinciden en un punto: antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio, en particular si existe dolor persistente, una lesión previa o una enfermedad crónica, conviene consultar a un médico o fisioterapeuta que valore el caso de forma individual.

Una mujer sonriente con cabello gris y ropa deportiva se levanta de una silla de madera. Detrás hay estanterías con libros y plantas.
Este ejercicio funcional facilita levantarse de una silla sin apoyo de los brazos en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS respalda el ejercicio como tratamiento de primera línea contra la lumbalgia

La Guía de Práctica Clínica del IMSS sobre lumbalgia establece que el reposo prolongado en cama “es inefectivo e incluso dañino” y recomienda el retorno temprano a la actividad física normal.

La misma guía indica realizar ejercicios de fortalecimiento de la musculatura abdominal y lumbar entre dos y tres veces por semana.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La guía del IMSS advierte que el reposo prolongado en cama es inefectivo e incluso dañino para el dolor lumbar agudo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS también difunde un programa de terapia de higiene de columna que prioriza el fortalecimiento del core —abdomen, espalda baja y pelvis— como soporte natural de la columna vertebral.

Combinar fuerza, equilibrio y actividad aeróbica en la vejez, según los NIH

El National Institute on Aging, instituto de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos encargado de la investigación sobre el envejecimiento, indica que los adultos mayores necesitan una combinación de tres tipos de actividad física: aeróbica, de fortalecimiento muscular y de equilibrio.

Señala que el fortalecimiento muscular ayuda a mantener la independencia y facilita tareas cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o cargar objetos.

Hombre mayor con barba blanca, vistiendo chándal azul y gris, de pie con los pies juntos y brazos extendidos, haciendo equilibrio frente a una silla de madera.
El National Institute on Aging recomienda combinar actividad aeróbica, fortalecimiento muscular y equilibrio en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución precisa que este tipo de ejercicio también es clave para frenar la pérdida de masa muscular asociada con la edad y para reducir el riesgo de caídas y de lesiones relacionadas con ellas.

Recomienda trabajar los principales grupos musculares al menos dos días por semana, evitando ejercitar el mismo grupo muscular en días consecutivos.

El ejercicio cotidiano ayuda a tener una mejor calidad de vida en el presente y en el futuro. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

La OMS vincula la actividad física regular con menor riesgo de caídas después de los 65 años

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre actividad física señalan que, en personas mayores, el ejercicio regular contribuye a mejorar la salud ósea y funcional, además de prevenir caídas y las lesiones derivadas de ellas.

Hombre y mujer mayores caminan sonriendo por un centro comercial. Él lleva dos bolsas de compras con comestibles, ella una pequeña bolsa.
El ejercicio ayuda a la movilidad de la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo recomienda que este grupo de edad realice actividades multicomponentes que prioricen el equilibrio funcional y el entrenamiento de fuerza de intensidad moderada o superior, al menos tres días por semana, con el fin de mejorar la capacidad funcional.

El core es una estructura muscular que sostiene la columna y reduce el dolor lumbar

Harvard Health explica que el core está compuesto por 29 pares de músculos ubicados alrededor del abdomen y la pelvis, descritos como una “caja muscular”.

En la parte frontal se ubican los músculos abdominales, mientras que en la parte posterior están los músculos paraespinales, que sostienen directamente la columna, junto con los glúteos.

Una mujer de cincuenta años, de pelo gris y ropa deportiva, levanta su camiseta gris para mostrar sus abdominales definidos en un parque.
El core es parte esencial del sostén de la columna vertebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta estructura brinda la base para el movimiento de brazos y piernas y sostiene el equilibrio del cuerpo durante actividades cotidianas.

La misma fuente precisa que un core bien acondicionado reduce el riesgo de dolor lumbar y ayuda a mantener una postura adecuada.

La Clínica Mayo añade que los músculos y ligamentos que rodean la columna pueden debilitarse con la edad o por una lesión, lo que dificulta movimientos como girar, estirarse o flexionarse.

Ilustración en acuarela de personas de distintas edades caminando en un parque urbano, mostrando sus columnas vertebrales con luz brillante en la zona lumbar.
Los músculos paraespinales, ubicados en la parte posterior del core, sostienen de forma directa la columna vertebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando eso ocurre, la zona lumbar compensa la falta de movilidad, lo que aumenta la carga sobre sus músculos y el riesgo de dolor.

La pérdida de masa muscular por la edad hace más necesario el entrenamiento de fuerza

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos señalan que, a partir de los 30 años, el cuerpo pierde de forma natural entre 3% y 5% de masa muscular cada década, un proceso que puede derivar en sarcopenia si la pérdida es considerable.

La institución advierte que esta condición dificulta acciones como ponerse de pie desde una silla, caminar o cargar bolsas, y aumenta el riesgo de caídas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
A partir de los 30 años, el cuerpo pierde entre 3% y 5% de masa muscular cada década, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Rosaly Correa de Araujo, especialista en envejecimiento de la institución, señala que el entrenamiento de resistencia —como sentadillas, flexiones o ejercicios con el propio peso corporal— es la vía principal para desarrollar fuerza y frenar este deterioro.

La institución recomienda ejercitar cada uno de los grandes grupos musculares, incluidos brazos, piernas, abdomen y espalda.

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