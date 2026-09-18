¡México vence a la IA! Conductor se hace viral al transportar gigantesca olla de pozole sobre su auto por carretera

El hombre fue captado circulando por calles de Tampico con el recipiente sobre el automóvil; una cartulina explicó por qué manejaba con tanta precaución.

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Las celebraciones por el Día de la Independencia dejaron una de esas escenas que rápidamente encuentran su lugar entre las historias más curiosas de las redes sociales. En calles de Tampico, Tamaulipas, un automovilista fue captado mientras trasladaba una enorme olla de pozole sobre el techo de su vehículo, una imagen que sorprendió a quienes circulaban por la zona y que posteriormente comenzó a compartirse ampliamente en internet.

El peculiar traslado ocurrió durante las Fiestas Patrias, cuando el pozole se convierte en uno de los platillos protagonistas de las reuniones familiares y celebraciones mexicanas. Sin embargo, lo que hizo diferente esta ocasión no fue únicamente el tamaño del recipiente, sino la manera en que el conductor decidió llevarlo hasta su destino.

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La escena ocurrió durante las celebraciones patrias en Tampico y provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales. (Captura de pantalla)

La olla permanecía colocada sobre el toldo del automóvil y, aparentemente, estaba asegurada para evitar movimientos durante el recorrido. Mientras avanzaba por las calles de Tampico, otros conductores observaron la escena y no dudaron en sacar sus teléfonos celulares para grabar el momento.

Pero hubo un detalle que terminó por darle un giro todavía más cómico a la situación.

En la parte trasera del vehículo, el automovilista colocó una cartulina de color verde con una advertencia dirigida al resto de los conductores. El mensaje explicaba, con el particular sentido del humor que caracteriza a muchas situaciones cotidianas en México, la razón por la que estaba avanzando con precaución.

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La cartulina decía: “No estoy PENDEJO para manejar, es que traigo el POZOLE”.

Video del Pozole en el toldo del coche se vuelve viral

Las imágenes fueron grabadas en calles de Tampico y rápidamente se difundieron en redes por la peculiar manera de transportar el tradicional platillo. (Captura de pantalla)

La frase rápidamente llamó la atención de quienes presenciaron el recorrido y posteriormente de los usuarios de redes sociales que tuvieron acceso a las imágenes. El conductor dejó claro que su aparente precaución al volante no obedecía a una distracción o a una conducción inusual, sino al cuidado que debía tener para transportar la comida sin provocar algún accidente.

El recipiente, de grandes dimensiones, permaneció sobre el techo mientras el automóvil continuaba su camino. La escena fue grabada desde otro vehículo y posteriormente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales, donde los internautas reaccionaron con humor ante la peculiar postal.

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Un automovilista de Tampico llamó la atención por la forma en que trasladó el tradicional platillo mexicano durante las Fiestas Patrias. (Captura de pantalla)

Algunos usuarios aprovecharon la situación para recurrir a expresiones que suelen utilizarse cuando una escena cotidiana adquiere tintes inesperados. Entre los comentarios aparecieron frases como “México nuevamente superando a la IA” y “Mi México mágico”, en referencia a la facilidad con la que en las calles del país pueden surgir situaciones difíciles de imaginar.

Más allá de la forma poco convencional de transportar el platillo, el episodio también refleja el ambiente que suele acompañar las celebraciones del 15 y 16 de septiembre. Durante estas fechas, las familias mexicanas acostumbran preparar grandes cantidades de comida para compartir con familiares y amigos, y el pozole es uno de los alimentos tradicionales que ocupa un lugar especial en las mesas.

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El automovilista transportaba una enorme olla de pozole sobre el techo de su vehículo y decidió explicarlo mediante una cartulina. (Captura de pantalla)

En el video puede observarse cómo el vehículo avanza con la enorme olla sobre el toldo mientras el conductor mantiene una velocidad aparentemente moderada. El recipiente se encontraba sujeto para reducir el riesgo de que se desplazara durante el trayecto.

La peculiar escena ocurrida en Tampico terminó convirtiéndose así en otro de los momentos virales de las Fiestas Patrias de 2026. Una olla de pozole, un automóvil y una cartulina bastaron para generar miles de reacciones y recordar que, en las calles mexicanas, el ingenio puede aparecer prácticamente en cualquier momento.