Qué fue de Danielle Dithurbide, la periodista vinculada al caso Frida Sofía tras el sismo de 2017

Foto: Captura de pantalla / Televisa

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Danielle Dithurbide quedó en el centro de una de las coberturas más cuestionadas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando la historia de una presunta niña atrapada en los escombros del Colegio Enrique Rébsamen ocupó horas de transmisión en televisión nacional.

A casi nueve años del episodio, recordamos que pasó con la periodista tras la controversial cobertura.

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El caso Frida Sofía sigue como el principal episodio de su trayectoria pública

El nombre de Danielle Dithurbide quedó ligado al caso de Frida Sofía tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Durante las labores de rescate en el Colegio Enrique Rébsamen se difundió la versión de que una niña permanecía con vida bajo los escombros.

La historia ocupó transmisiones en vivo durante más de 24 horas. Al final, autoridades de la Marina informaron que no existía una menor atrapada con ese nombre. La versión había provocado expectativa entre familiares, rescatistas y televisoras presentes en el lugar.

(Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

En una entrevista para Miembros al Aire en 2021, Dithurbide sostiene que, en esos momentos, ella creía que la información era cierta. Explica que llevaba horas en el sitio, con cansancio, hambre, sed y temor por las condiciones de los inmuebles dañados.

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“A mí me valía madre un poco la tele. Yo lo único que quería era ver salir a esa niña”, dijo la periodista durante la charla. Dithurbide relata que imaginaba el sufrimiento de la menor mientras narraba las labores de rescate.

La reportera señaló que se quebró al aire cuando alguien le comunicó que presuntamente habían vuelto a escuchar a la niña. La periodista Denise Maerker le llamó la atención por mostrar emoción durante la transmisión.

Dithurbide acepta aquella observación. “Periodísticamente, ella tenía la razón”, dijo sobre Maerker. La conductora reconoce que un reportero debe mantener distancia ante una cobertura de emergencia, aunque explicó las condiciones emocionales que rodeaban el hecho.

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MEX4352. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 17/07/2020 .- Damnificados por el sismo de 19 de septiembre de 2017, protestan este viernes, en las principales avenidas de Ciudad de México (México). Damnificados el terremoto del 19 de septiembre de 2017 que afectó centenares de viviendas de la Ciudad de México protestaron este viernes en diversos puntos de la capital pidiendo más apoyos y anunciaron el plan de acción con miras al tercer aniversario del sismo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La periodista pensó que perdería su empleo

El desenlace de la cobertura llegó frente a las cámaras. Dithurbide entrevistó a un almirante que negó la existencia de Frida Sofía y aclaró que ninguna niña permanecía bajo los escombros del plantel.

La comunicadora recuerda que el micrófono que aparece en esa entrevista era suyo. Cuenta que bajó el brazo mientras escuchaba la declaración porque no quería que la versión fuera cierta.

“Acabo de perder mi trabajo”, pensó, según relató en el programa de Unicable. Dithurbide afirma que esa idea le cruzó por la cabeza durante los minutos previos a recibir una llamada de sus superiores.

Imagen de archivo. La perra de rescate Frida mira mientras trabaja después de un terremoto en Ciudad de México, México. 22 de septiembre de 2017. REUTERS/José Luis González

Dithurbide reconoce que cada vez que critica un error de alguna figura pública recibe mensajes que le recuerdan el caso Frida Sofía. En Miembros al Aire, dijo que esa cobertura es el principal argumento de quienes cuestionan su trabajo.

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La conductora no desconoce el costo del error. También sostiene que el episodio forma parte de los momentos profesionales de los que más orgullo siente, por el tiempo que pasó en el lugar y por la entrega que tuvo durante las jornadas de rescate.

La periodista también habló de las consecuencias personales de esos días. Durante la conversación, contó que al volver a casa decidió terminar su matrimonio. “Hasta un matrimonio dejé ahí”, expresó entre risas.

¿Qué pasó con Danielle?

Lejos de retirarse de las pantallas después del 19-S, Dithurbide conserva presencia en los espacios informativos y en transmisiones especiales de Televisa. Despierta mantiene su nombre en las emisiones disponibles en la plataforma de N+. De igual manera, está en un programa de Grupo Fórmula.

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La conductora también ha dicho que su aspiración profesional era ser corresponsal de guerra. En la entrevista de 2021, afirmó que cubrir conflictos armados sería el camino que elegiría si tuviera que dejar la televisión matutina.

(Instagram)