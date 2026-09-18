De Rockdrigo González a Sergio Rod: ¿Quiénes eran los famosos fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 1985?

Ambos ocurrieron el mismo día del calendario y dejaron un saldo combinado de miles de muertos, así como historias particulares de víctimas que trascendieron por su oficio o su origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos sismos separados por 32 años marcaron a la Ciudad de México con destrucción masiva y la muerte de figuras reconocidas del arte, la radio y la televisión. El terremoto del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8.1, y el del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1, se convirtieron en las dos fechas más recordadas de la historia sísmica del país.

Ambos ocurrieron el mismo día del calendario y dejaron un saldo combinado de miles de muertos, así como historias particulares de víctimas que trascendieron por su oficio o su origen.

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Mañanera del pueblo recordatorio sismo 1985/ Secretaría de Cultura (Canal 22/Redes sociales)

Sismo de 1985: magnitud, saldo de víctimas y celebridades fallecidas

El sismo de 1985 en la Ciudad de México mató a varias figuras del arte y los medios cuando colapsaron edificios en las colonias Juárez y Doctores. Entre ellas se cuentan el músico Rockdrigo González, el mimo belga Frederik Vanmelle y los locutores Sergio Rod, Gustavo Armando Calderón, Ernesto Villanueva y Félix Sordo (Facebook)

El movimiento telúrico del 19 de septiembre de 1985 se registró a las 7:19 horas, con epicentro en el océano Pacífico mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa de Michoacán. El gobierno de la época reportó entre 6 mil y 7 mil muertos, aunque estimaciones posteriores, con la apertura de información de distintas fuentes, calcularon la cifra en unos 10 mil fallecidos.

El sismo de 1985 en la Ciudad de México mató a varias figuras del arte y los medios cuando colapsaron edificios en las colonias Juárez y Doctores. Entre ellas se cuentan el músico Rockdrigo González, el mimo belga Frederik Vanmelle y los locutores Sergio Rod, Gustavo Armando Calderón, Ernesto Villanueva y Félix Sordo, todos sepultados en derrumbes mientras se encontraban en sus domicilios o lugares de trabajo.

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Sismo de 1985: perfiles de las celebridades fallecidas

El Parque del Seguro Social fue donde la gente llevó a los cadáveres para que fueran identificados. (Wikimedia Commons)

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 golpeó de forma particular a la colonia Juárez, donde en un mismo edificio de la calle Bruselas murieron un músico, un mimo y su productor. A pocas cuadras, el derrumbe del edificio de Radio Fórmula y el de Televisa en Chapultepec se llevó las voces de varios de los comunicadores más escuchados de la época.

Rodrigo Eduardo González Guzmán, conocido como Rockdrigo o “el profeta del nopal”, nació el 25 de diciembre de 1950 en la colonia Altavista de Tampico, Tamaulipas. Se mudó a la Ciudad de México en 1977 con la intención de dedicarse a la música y comenzó a tocar en bares y cafés, primero con covers al estilo folk estadounidense.

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A inicios de los años 80, junto a músicos como Rafael Catana, Jaime López y Roberto Ponce, fundó el Movimiento Rupestre, un colectivo que retrataba con crudeza la vida urbana del entonces Distrito Federal, alejado del glamour y con referencias directas a la calle. Rockdrigo escribió el manifiesto del grupo y en noviembre de 1984 participó en el Segundo Festival de la Canción Rupestre, celebrado en el Museo Universitario del Chopo.

En 1984 grabó de forma independiente el casete Hurbanistorias, el único material que alcanzó a supervisar en vida. Entre sus canciones más conocidas están Estación del Metro Balderas —popularizada después por la banda El Tri—, Vieja ciudad de hierro y Aventuras en el Distrito Federal. Murió a los 34 años junto a su pareja, la maestra francesa Françoise Bardinet, cuando el edificio de Bruselas 8, en la colonia Juárez, colapsó. Horas antes había tocado en un festejo por el primer aniversario del periódico La Jornada. Tras su muerte, sus amigos y familiares rescataron grabaciones caseras que dieron origen a tres discos póstumos: El profeta del nopal, Aventuras en el DeFe y No estoy loco.

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En el departamento contiguo del mismo edificio vivía Frederik Vanmelle, nacido el 29 de febrero de 1936 en Gante, Bélgica. Se formó en pantomima en París bajo la dirección de Étienne Decroux, maestro también de Marcel Marceau, y en 1969 fundó la compañía Teatro de Pantomima de la Gente. En 1974 creó Theater Frederik en Bruselas, la trasladó a España y finalmente, en 1978, la estableció de forma definitiva en la Ciudad de México junto al productor Paul Deyemere (también referido en algunas fuentes como Paul Demeyere) y la actriz Nora Manneck.

Vanmelle es considerado pionero en la fusión de pantomima, danza, teatro negro y expresión corporal en México. Sus montajes, con juegos de luces, vestuarios excéntricos y utilería propia, marcaron una época en la que la mayoría de los escenarios trabajaba con luz blanca. Con su compañía llegó a representar a Bélgica en el Festival Internacional Cervantino con la obra Ángeles en el desierto. Murió a los 49 años por un traumatismo craneoencefálico cuando el edificio de Bruselas 8 se derrumbó; junto a él falleció Paul Deyemere, su productor y compañero desde los inicios de la compañía en Europa.

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En el edificio de Radio Fórmula, ubicado en Doctor Río de la Loza 300, colonia Doctores, murieron los conductores de Batas, pijamas y pantuflas. Gustavo Armando “El Conde” Calderón nació el 2 de mayo de 1928 en Tehuantepec, Oaxaca, y se desempeñó como cronista deportivo antes de sumarse al programa, donde relevó a Bolívar Domínguez, uno de sus creadores originales.

Gustavo Armando “El Conde” Calderón (Archivo/Redes sociales)

Sergio Rod —apócope de Rodríguez— había estudiado ciencias de la comunicación en Inglaterra y, durante años, formó parte del elenco de Radio 590 en el programa La Pantera de la Juventud, antes de convertirse en la voz principal de Batas, pijamas y pantuflas en Radio Cañón. El programa, de corte informativo y de servicio social, se caracterizaba por su cercanía con el público y por transmitir en vivo desde las calles de avenida Insurgentes. Ambos conductores murieron cuando el edificio de la radiodifusora colapsó mientras se encontraban al aire.

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Un cartel promociona el programa de radio Batas, pijamas y pantuflas de la emisora Radio 590 La Pantera. (Archivo/Redes sociales)

En el edificio de Televisa en Chapultepec, la caída de la torre emisora del Canal 5 dejó atrapados a varios trabajadores de la subdirección de noticieros. Entre las víctimas se encontraba Ernesto Villanueva, jefe de información de Noticieros Televisa, pieza clave en la operación informativa de la televisora en esos años. También murió Félix Sordo, locutor de la XEW y conductor de un programa de noticias transmitido por Canal 2, descrito por sus colegas como una de las voces jóvenes con mayor proyección en el periodismo de la época.

Sismo de 2017: magnitud, víctimas extranjeras y el colapso del Colegio Rébsamen

El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Puebla sacudió el centro del país, apenas horas después del simulacro que conmemoraba el temblor de 1985. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó una cifra final de 369 muertos: 228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, seis en Guerrero y uno en Oaxaca.

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A diferencia de 1985, no se identificó a personalidades mexicanas conocidas entre las víctimas del sismo de 2017. El episodio de mayor repercusión pública fue el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, en la alcaldía Tlalpan, donde murieron 26 personas: 19 niños y siete adultos, tras el desplome parcial y total de dos de los tres edificios que componían el plantel.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de diez ciudadanos extranjeros durante el sismo de 2017: un argentino, un surcoreano, dos españoles, un panameño y cinco personas de nacionalidad taiwanesa. La mayoría de ellos murió en el derrumbe del edificio ubicado en la calle Bolívar 168, que albergaba negocios de juguetería y tecnología de origen taiwanés.

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Entre las víctimas identificadas en ese inmueble se encontraban las taiwanesas Helen Chin, Amy Huang, Carolina Wang y Gina Lai, así como Pepe Lin, un taiwanés que había crecido en Paraguay, y el argentino Jaime Askenazi, a quien sus allegados llamaban “Che”. Algunos de los cuerpos fueron identificados por marcas de nacimiento, joyas o incluso con la ayuda de un acupunturista, según reportes de la época.

Qué hacer y qué no hacer ante un sismo

La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México recomienda identificar con anticipación las zonas de menor riesgo dentro de una vivienda u oficina, generalmente junto a columnas y muros de carga, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer. También aconseja definir rutas de evacuación y un punto de reunión familiar, además de mantener un botiquín, radio con pilas, linterna y agua.

Durante el movimiento, si la persona se encuentra en un piso bajo y hay tiempo suficiente, debe salir por la ruta de evacuación establecida. En pisos altos, cuando no es posible salir de inmediato, la instrucción es permanecer en la zona de menor riesgo hasta que el sismo concluya. Protección Civil prohíbe de forma expresa el uso de elevadores y escaleras mientras dura el temblor.

Al desalojar un inmueble por escaleras, la recomendación es bajar por la derecha para dejar libre el paso a los equipos de rescate, sin cargar mochilas, bolsos o computadoras portátiles que puedan provocar caídas.

En el transporte público, como el Metrobús o el Metro, las autoridades piden evitar correr, gritar o empujar. Quienes estén en un andén deben alejarse de la orilla y ubicarse al centro de la plataforma, sin cruzar la línea amarilla. Dentro de un vagón, la instrucción es permanecer sentado o sujeto con firmeza; si el sismo ocurre entre estaciones, no debe accionarse la palanca de emergencia ni abrirse las puertas, ya que el personal del Metro indicará cómo descender una vez terminado el movimiento.

Después del sismo, Protección Civil recomienda cortar los suministros de gas, agua y electricidad, y evitar encender cerillos o velas ante la posibilidad de una fuga. También pide revisar el estado estructural del inmueble: el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que grietas de 5 milímetros o más de ancho, presentes en al menos dos muros, o desniveles mayores a un centímetro en el piso, son motivo suficiente para reportar el inmueble a Protección Civil local.

Para dar seguimiento a una grieta, el Cenapred sugiere colocar un testigo de yeso de unos 5 centímetros de ancho sobre la abertura, anotar la fecha y revisar semanalmente si se rompe o crece, señal de daño estructural activo.

Qué hacer y qué no hacer ante un sismo

FOTO: ARCHIVO / PEDRO VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México recomienda identificar con anticipación las zonas de menor riesgo dentro de una vivienda u oficina, generalmente junto a columnas y muros de carga, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer. También aconseja definir rutas de evacuación y un punto de reunión familiar, además de mantener un botiquín, radio con pilas, linterna y agua.

Antes del sismo

Identifica las zonas de menor riesgo en tu hogar u oficina: junto a columnas y muros de carga, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Define con tu familia o compañeros de trabajo una ruta de evacuación y un punto de reunión.

Prepara un botiquín de primeros auxilios, radio con pilas, linterna y reservas de agua y alimentos.

Revisa de forma periódica la estructura de tu vivienda y las instalaciones de luz, agua y gas.

En un edificio, durante el sismo

Si estás en un piso bajo y hay tiempo suficiente, dirígete a la salida por la ruta de evacuación ya establecida.

Si estás en un piso alto y no puedes salir de inmediato, permanece en la zona de menor riesgo hasta que el movimiento concluya.

No uses elevadores ni escaleras mientras dura el sismo.

Aléjate de ventanas, muebles, espejos y cualquier objeto pesado que pueda caer.

En un edificio, después del sismo

Comienza el desalojo por las escaleras, bajando siempre por la derecha para dejar libre el paso a los equipos de rescate.

No cargues mochilas, bolsos ni computadoras portátiles: pueden provocar caídas durante la evacuación.

Espera en el punto de reunión la autorización del responsable antes de buscar tu vehículo, recoger a tus hijos o reincorporarte al trabajo.

En el transporte público

Evita correr, gritar o empujar a otros pasajeros.

Si estás en un andén, aléjate de la orilla y ubícate al centro de la plataforma, sin cruzar la línea amarilla.

Si estás dentro de un vagón, permanece sentado o sujétate con firmeza.

Si el sismo ocurre entre estaciones, no accionar la palanca de emergencia ni abrir las puertas: el personal del Metro indicará cómo descender una vez terminado el movimiento.

En el hogar, después del sismo

Corta los suministros de gas, agua y electricidad.

No enciendas cerillos ni velas: podría existir una fuga de gas.

Revisa el estado estructural del inmueble antes de reingresar.

Si detectas daños, repórtalos a la Unidad de Protección Civil correspondiente.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que grietas de 5 milímetros o más de ancho, presentes en al menos dos muros, o desniveles mayores a un centímetro en el piso, son motivo suficiente para reportar el inmueble a Protección Civil local. Para dar seguimiento a una grieta, recomienda colocar un testigo de yeso de unos 5 centímetros de ancho sobre la abertura, anotar la fecha y revisar semanalmente si se rompe o crece, señal de daño estructural activo.