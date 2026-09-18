México

México y EEUU podrían llegar a un acuerdo comercial, adelanta Sheinbaum tras llamada con Trump

La llamada ya estaba programada como parte de las revisiones del T-MEC, sin embargo, la mandataria señaló que no todas las conversaciones con el gobierno estadounidense se hacen públicas

La mandataria dice en la mañanera que la comunicación con la Casa Blanca sigue por vía telefónica y mediante equipos de trabajo, mientras continúan las gestiones por aranceles, migración y seguridad
La mandataria dice en la mañanera que la comunicación con la Casa Blanca sigue por vía telefónica y mediante equipos de trabajo, mientras continúan las gestiones por aranceles, migración y seguridad
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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump, en donde se avanzó hacia un posible acuerdo comercial, sin embargo, aseguró que las negociaciones todavía continúan.

“Va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México, Estados Unidos”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 18 de septiembre, donde informó que durante la llamada estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, así como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

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México y Estados Unidos avanzan en conversaciones comerciales

La presidenta explicó que la conversación con Donald Trump se realizó el pasado miércoles 16 de septiembre y había sido programada previamente, sin embargo, aclaró que no todas las llamadas que sostiene con el presidente estadounidense se hacen públicas.

“Muchas veces hablamos entre el presidente Trump y su servidora sin darlo a conocer, porque, pues, vamos avanzando en los temas comerciales”, dijo.

Sheinbaum afirmó que la llamada fue positiva y que ambas partes lograron algunos entendimientos, pero evitó proporcionar detalles sobre su contenido mientras no exista un acuerdo final. “Llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, pues no podríamos darlo a conocer”, aseguró.

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Sostuvo que aún no puede ofrecer una solución ni información formal sobre las negociaciones. “No podemos dar todavía una solución o una información, un anuncio ya formal”, señaló, sin embargo, reiteró que la posibilidad de un entendimiento bilateral continúa en desarrollo. “Fue una muy buena llamada”, afirmó sobre el diálogo que sostuvo con Trump.

En desarrollo

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