Tras cantar corridos sobre El Mencho y El Chapo en Chiapas, resurgen dichos de Panter Bélico: “Siempre tiene que haber un permiso”

(Instagram @panterbelico/@grupoarriesgadooficial)

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Panter Bélico dijo que pidió permiso antes de cantar corridos dedicados a personajes del crimen organizado, una postura que volvió a tomar fuerza después de que interpretó temas sobre El Mencho, El Chapo y El Mayo durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

El cantante sinaloense sostuvo en una entrevista con La Mole, realizada en 2023, que antes de grabar o presentar un corrido buscó avisar a las personas aludidas. Explicó que esa comunicación evitó problemas y reconoció que en algunas ocasiones recibió negativas o peticiones para esperar.

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La discusión resurgió luego de su actuación del 15 de septiembre de 2026 en un evento organizado por el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas.El público coreó cuatro corridos que hicieron referencias a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa.

Arturo González López, nombre real del intérprete, también relató que los corridos eran parte de la tradición de su familia en Culiacán, Sinaloa. Mencionó a Chalino Sánchez, Los Canelos de Durango, Valentín Elizalde y Luis y Julián como algunos de los artistas que escuchó desde niño.

Panter Bélico dijo que busca autorización de quien trata el corrido

La Mole le preguntó si era necesario pedir permiso para cantar corridos que hablaban de integrantes del crimen organizado. Panter Bélico respondió que, desde su punto de vista, era necesario avisar y contar con autorización antes de difundir ese tipo de temas.

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Panter Bélico interpretó "El Primero", un corrido que habla del CJNG, en la celebración del Grito de Independencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (TikTok)

“Yo considero que siempre tiene que haber un permiso”, dijo el cantante durante la charla. Explicó que el acercamiento podía ocurrir cuando alguien le entregaba una composición o cuando él mismo preparaba un corrido sobre una persona específica.

El intérprete señaló que su forma de proceder consistía en comunicar el proyecto antes de llevarlo a los escenarios.

“Oiga, ¿sabe qué? Me pasaron este corrido que le escribieron o este corrido que le hice yo a usted, no sé cómo la ve, lo quiero cantar”, expresó.

Según relató, la respuesta podía ser favorable y permitirle continuar con la canción. En esos casos, recordó que la respuesta era: “No, sí, pa’ adelante, fierro”.

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Panter Bélico también reconoció que algunas personas le pidieron no lanzar o interpretar una composición de inmediato. La Mole le preguntó de forma directa si alguna vez le dijeron que no cantara un corrido y el artista respondió que sí.

El músico aclaró que no siempre recibió una prohibición definitiva. En algunas ocasiones, contó, le sugirieron esperar por las condiciones de seguridad o por el momento que atravesaban.

“Más que nada: ‘Oiga, la neta ahorita está bien cabrón’. O más pa’ adelante o cosas así”, explicó Panter Bélico. El cantante dijo que entendió esa clase de respuestas y que prefirió mantenerse al tanto para evitar conflictos.

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El artista sostuvo que buscar ese acercamiento era una forma de reconocer que obtenía ingresos con historias de otras personas. “Estás ganando platilla de otra gente, entonces lo mínimo que debe hacer uno es: ‘Oiga, ¿sí se puede?’”, dijo.

El cantante interpretó temas que aluden a "El Mencho", "El Chapo" y "El Mayo" Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas. (Facebook/Captura de pantalla)

El cantante afirmó que esa práctica le evitó problemas durante su carrera. “Yo por lo mismo siempre trato de tener enterado siempre, pues para no tener detalle y nunca he tenido, gracias a Dios”, declaró.

El cantante reconoció que recibió advertencias sobre canciones y plazas

Durante la misma entrevista, La Mole le preguntó si alguna vez le habían pedido no cantar una canción en determinado lugar. Panter Bélico respondió que esa experiencia ya le había ocurrido poco antes de la conversación.

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“Sí, sí me pasó alguna vez, hace poco”, dijo sin precisar el sitio, el tema ni la persona que habría hecho la advertencia. El cantante añadió que no se consideraba una excepción entre los intérpretes de corridos.

“No soy el primero, no soy el último”, sostuvo. Para él, esas restricciones formaban parte de los riesgos que podían enfrentar quienes cantaban corridos relacionados con figuras criminales o hechos violentos.

Durante las celebraciones del Grito de Independencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Panter Bélico interpretó el corrido "El Dueño del Palenque", que alude a "El Mencho", exlíder del CJNG. (TikTok)

Panter Bélico explicó que veía ese tipo de episodios como una lección dentro de su carrera. “Yo pienso que es algo que tarde o temprano como artista va a vivir. Te toca”, expresó.

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La conversación ocurrió meses después de que el cantante enfrentó una amenaza en Baja California. En febrero de 2023, cuando todavía formaba parte de Grupo Arriesgado, una manta atribuida al CJNG lo amenazó tras una firma de autógrafos en Tijuana.

El mensaje le ordenó salir de Tijuana y le advirtió que tenía “las horas contadas”. El episodio provocó tensiones dentro de Grupo Arriesgado y antecedió a la salida del cantante de la agrupación.

En abril de 2023, González López confirmó que continuaría como solista bajo el nombre de Panter Bélico. Ese mismo año publicó los discos Punto y Aparte y De Buena Cepa.

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Panter Bélico definió a los corridos como “la voz del pueblo”

La Mole planteó que los corridos formaban parte de la tradición musical mexicana y recordó la obra de agrupaciones como Los Tigres del Norte. El conductor señaló que esas canciones habían narrado historias sobre federales, contrabandistas y personajes de distintas regiones del país.

Panter Bélico coincidió con esa visión y definió al género como una expresión popular. “Los corridos son la voz del pueblo”, respondió durante la entrevista.

Panter Bélico cantó "Ismael" en la celebración del Grito de Independencia en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. (TikTok)

El cantante dijo que creció en una familia “bien corridera” en Culiacán. Recordó que en su casa sonaban composiciones de Chalino Sánchez, Los Canelos de Durango y Valentín Elizalde.

El músico relató que el gusto por el acordeón nació desde su niñez. Su padre le regaló su primer instrumento cuando tenía entre 11 y 12 años, luego de que él insistió durante años para tomar clases.

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Panter Bélico explicó que tomó lecciones durante alrededor de uno o dos años. Después construyó su estilo a partir de la práctica y de su interés por la música regional mexicana.

En la entrevista, el cantante sostuvo que el público se interesaba en los corridos porque buscaba conocer historias ajenas a su vida diaria. “Se interesan mucho en cosas que desconocen”, señaló.

La Mole añadió que los corridos sobre empresarios no generaban el mismo interés que aquellos vinculados con hechos violentos, rutas, enfrentamientos o personajes del narcotráfico. Panter Bélico respondió que existían muchos empresarios millonarios, pero pocas historias de ese tipo alcanzaban la atención del público.

Panter Bélico cantó corridos de El Mencho, El Chapo y El Mayo en Chiapas

La polémica alrededor del cantante se reactivó la noche del 15 de septiembre de 2026. El ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas lo incluyó en la cartelera de las celebraciones patrias, después de la ceremonia encabezada por la presidenta municipal Fabiola Ricci.

(Captura de pantalla)

Panter Bélico se presentó frente al Museo de San Cristóbal, conocido como Musac. Su repertorio incluyó El primero, El dueño del palenque, La 701 e Ismael.

El primero hizo referencias a la estructura de mando del CJNG y a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“El dueño del palenque” retomó la figura de El Mencho en torno a peleas de gallos y fiestas patronales. “La 701” habló de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, de sus hijos y de Rafael Caro Quintero.

El cuarto tema, “Ismael”, estuvo dedicado a Ismael Zambada García, El Mayo. Las personas asistentes cantaron las letras junto con el artista y los videos del evento circularon en TikTok después de la ceremonia.

Arturo González López creció en Culiacán y salió de Grupo Arriesgado en 2023

Panter Bélico nació en Estados Unidos en 2002, dentro de una familia sinaloense, y creció en Culiacán. Su nombre real fue Arturo González López y su apodo surgió durante la preparatoria, cuando sus compañeros lo veían vestido de negro de manera constante.

(Instagram @panterbelico)

El cantante contó a La Mole que su familia era originaria de un rancho cercano a Carrizal número 12, en Sinaloa. Ahí mantuvo contacto con actividades rurales, caballos y reuniones familiares, aun cuando su carrera musical comenzó a crecer.

Antes de dedicarse a los escenarios, tocó el acordeón en marisquerías y trabajó con grupos norteños. Durante la pandemia de 2020 se integró a Grupo Arriesgado, agrupación con la que grabó “Enloquecido”, “El Fugitivo” y “Los Mitotes”.

Su salida de la banda ocurrió en abril de 2023. Desde entonces lanzó su carrera como solista y publicó materiales como El Mexicano, La Amanecida En Vivo Desde “El Carrizal”, Corazón Errante y Travesía.

En septiembre de 2023, Panter Bélico y Grupo Arriesgado recibieron una multa en Chihuahua por interpretar canciones consideradas apología del delito durante una presentación en el Palenque de Santa Rita. La fianza habría superado los