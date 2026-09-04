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EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: trasladan a multihomicida de familia de Atizapán a penal

Infobae México trae las noticias más recientes e importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

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Cinta amarilla de "No Pase Policía" en primer plano. Detrás, siluetas de agentes con luces de patrulla azules y rojas en una calle mojada y oscura.
Policías acordonan una calle mojada en México con cinta de "No Pase" y luces de patrulla, tras el asesinato de un agente durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:32 hsHoy
El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex
El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex

Las autoridades del Estado de México informaron que el plazo constitucional de 48 hrs para resolver la situación jurídica de los detenidos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, se vence a las 10:00 hrs, por lo que esta mañana serán trasladados desde el Complejo Central de la Fiscalía del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla.

Este video documenta el traslado de dos hombres con rostros difuminados, escoltados por agentes de la Fiscalía del Estado de México. Los individuos aparecen esposados mientras son subidos a un vehículo y posteriormente se les ve dentro de una oficina. La secuencia incluye logos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El evento corresponde al traslado de Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" desde la Fiscalía del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla, vinculados al asesinato del músico Jonathán Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza.

Diego Sebastián “N”, señalado por las autoridades como el autor material del crimen de Jonathan Meléndez, fundador segunda voz y tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo. El martes por la tarde habría asesinado al músico, a su esposa embarazada de cuatro meses, a su hija de tres años, a su niñera Aleyda Romero, quien le dijo al otro hijo de la pareja de de seis años que se escondiera, logrando ser el único sobreviviente.

13:23 hsHoy

Diego Sebastián “N”: la cronología de su vida en México hasta el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia

Antes de ser detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, Diego Sebastián “N” construyó durante 25 años una vida empresarial en México

Diego Sebastián "N" tiene al menos 25 años de historia en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Diego Sebastián "N" tiene al menos 25 años de historia en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diego Sebastián “N”, señalado por las autoridades como el autor material del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, y su familia, construyó durante 25 años una vida en México marcada por una naturalización exprés, empresas en giros heterogéneos, cuatro demandas bancarias y al menos cinco procesos legales que nunca lo llevaron a prisión, hasta que el 1 de septiembre de 2026 asesinó a su socio y a tres personas más en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

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13:23 hsHoy

Diego Sebastián “N” planeaba culpar a su chofer por el crimen de Jonathan Meléndez y su familia

De acuerdo con el periodista especializado en seguridad Antonio Nieto, no fue un error que el empresario dejara la licencia de conducir de su trabajador en el edificio

Diego Sebastián "N" y su esposa habrían defraudado con 400 mil pesos a otra víctima, en medio del caso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez. (Captura de pantalla)
Diego Sebastián "N" y su esposa habrían defraudado con 400 mil pesos a otra víctima, en medio del caso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez. (Captura de pantalla)

Diego Sebastián “N”, detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo de rock Camilo Séptimo, y su familia, habría diseñado un plan para desviar la investigación y responsabilizar a su presunto cómplice, el chofer Gerardo “N”.

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13:22 hsHoy
13:22 hsHoy

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en bar de Mazatlán, intercepta a la presidenta Claudia Sheinbaum

Brenda Valenzuela le entregó una carta a la mandataria durante su visita a Durango y le pide actuar con la urgencia que exige la vida de su hijo, desaparecido desde hace once meses

Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido desde octubre de 2025 en Mazatlán, interceptó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Durango. (X/@BrendaValgil)
Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido desde octubre de 2025 en Mazatlán, interceptó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Durango. (X/@BrendaValgil)

Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido desde octubre de 2025 en Mazatlán, interceptó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Durango por el segundo informe de gobierno, y le entregó una solicitud por escrito para exigir avances en la investigación de su hijo.

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13:22 hsHoy

¿Quién es Óscar Adrián, “Oscorp”, el influencer detenido por pornografía infantil en Guadalajara?

Un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, con sede en EEUU, abrió la investigación contra el creador de contenido

Óscar Adrián, Oscorp, influencer detenido en Guadalajara. (Captura de pantalla)
Óscar Adrián, Oscorp, influencer detenido en Guadalajara. (Captura de pantalla)

El influencer Óscar Adrián “N”, conocido en redes sociales como Oscorp, permanece a disposición de un juez de control tras ser detenido en Guadalajara por su presunta responsabilidad en trata de personas, en la modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. La Fiscalía del Estado de Jalisco ejecutó la orden de aprehensión este jueves durante un cateo en la colonia 5 de Mayo.

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13:21 hsHoy

Terror en Manzanillo: Balean a maestra del ISENCO cuando viajaba con sus hijos

La docente Noemí Isabel Ríos Torres fue atacada cuando viajaba en su vehículo; el ISENCO exigió esclarecer el feminicidio y castigar a los responsables

En ataque directo, balean a Noemí Isabel Ríos Torres, docente en ISENCO, Colima (especial)
En ataque directo, balean a Noemí Isabel Ríos Torres, docente en ISENCO, Colima (especial)

La maestra Noemí Isabel Ríos Torres, docente del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO), fue asesinada a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el municipio de Manzanillo, Colima. El ataque ocurrió frente a sus hijos, quienes la acompañaban al momento de la agresión.

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13:21 hsHoy

Cae influencer Azlan por incendio del ring de Noche Suprema en Hermosillo: así regalaba y vendía droga a fans en TikTok

La Fiscalía de Sonora vincula al creador de contenido con el ataque armado contra el evento de box; hay cuatro detenidos

Autoridades detienen a tres presuntos sicarios y al influencer Azlan, señalado de promocionar estupefacientes en TikTok antes del incendio que suspendió la función de boxeo en Hermosillo. (Redes socialeS)
Autoridades detienen a tres presuntos sicarios y al influencer Azlan, señalado de promocionar estupefacientes en TikTok antes del incendio que suspendió la función de boxeo en Hermosillo. (Redes socialeS)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) anunció la detención este jueves de cuatro personas relacionadas con el ataque armado e incendio del ring de la función Noche Suprema en Hermosillo, Sonora. Entre estas personas estaría un un hombre identificado como Azlan “N”, influencer que promocionaba el regalo y venta de drogas a través de sus redes sociales.

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13:20 hsHoy

Revisarán todos los anexos de Baja California tras muerte de interno y localizar a seis personas con órdenes de aprehensión

Tres de los detenidos eran buscados por el delito de homicidio

Autoridades de seguridad revisarán todos los anexos y centros de rehabilitación en Baja California (especial)
Autoridades de seguridad revisarán todos los anexos y centros de rehabilitación en Baja California (especial)

Autoridades de seguridad de Baja California alistan una nueva estrategia para revisar los centros de rehabilitación contra las adicciones, conocidos como anexos, como parte de una política nacional enfocada en detectar posibles irregularidades y garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en estos establecimientos.

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13:20 hsHoy

Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

Operativo Enjambre en los municipios de Tlapa de Comonfort, Chilapa y Atlixtac; fue arrestado Simitrio “N”, Director de Movilidad de Tlapa

Operativo Enjambre en Tlapa, Chilapa y Atlixtac, Guerrero donde fueron detenidos presuntos policías municipales (especial)
Operativo Enjambre en Tlapa, Chilapa y Atlixtac, Guerrero donde fueron detenidos presuntos policías municipales (especial)

Un operativo interinstitucional desplegado este jueves en tres municipios de Guerrero dejó como saldo 71 personas detenidas que presuntamente realizaban funciones como policías municipales sin poder acreditar su calidad como agentes.

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