EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: trasladan a multihomicida de familia de Atizapán a penal

Las autoridades del Estado de México informaron que el plazo constitucional de 48 hrs para resolver la situación jurídica de los detenidos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, se vence a las 10:00 hrs, por lo que esta mañana serán trasladados desde el Complejo Central de la Fiscalía del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla.
Diego Sebastián “N”, señalado por las autoridades como el autor material del crimen de Jonathan Meléndez, fundador segunda voz y tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo. El martes por la tarde habría asesinado al músico, a su esposa embarazada de cuatro meses, a su hija de tres años, a su niñera Aleyda Romero, quien le dijo al otro hijo de la pareja de de seis años que se escondiera, logrando ser el único sobreviviente.
Diego Sebastián “N”, señalado por las autoridades como el autor material del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, y su familia, construyó durante 25 años una vida en México marcada por una naturalización exprés, empresas en giros heterogéneos, cuatro demandas bancarias y al menos cinco procesos legales que nunca lo llevaron a prisión, hasta que el 1 de septiembre de 2026 asesinó a su socio y a tres personas más en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Diego Sebastián “N”, detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo de rock Camilo Séptimo, y su familia, habría diseñado un plan para desviar la investigación y responsabilizar a su presunto cómplice, el chofer Gerardo “N”.
Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido desde octubre de 2025 en Mazatlán, interceptó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Durango por el segundo informe de gobierno, y le entregó una solicitud por escrito para exigir avances en la investigación de su hijo.
El influencer Óscar Adrián “N”, conocido en redes sociales como Oscorp, permanece a disposición de un juez de control tras ser detenido en Guadalajara por su presunta responsabilidad en trata de personas, en la modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. La Fiscalía del Estado de Jalisco ejecutó la orden de aprehensión este jueves durante un cateo en la colonia 5 de Mayo.
La maestra Noemí Isabel Ríos Torres, docente del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO), fue asesinada a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el municipio de Manzanillo, Colima. El ataque ocurrió frente a sus hijos, quienes la acompañaban al momento de la agresión.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) anunció la detención este jueves de cuatro personas relacionadas con el ataque armado e incendio del ring de la función Noche Suprema en Hermosillo, Sonora. Entre estas personas estaría un un hombre identificado como Azlan “N”, influencer que promocionaba el regalo y venta de drogas a través de sus redes sociales.
Autoridades de seguridad de Baja California alistan una nueva estrategia para revisar los centros de rehabilitación contra las adicciones, conocidos como anexos, como parte de una política nacional enfocada en detectar posibles irregularidades y garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en estos establecimientos.
Un operativo interinstitucional desplegado este jueves en tres municipios de Guerrero dejó como saldo 71 personas detenidas que presuntamente realizaban funciones como policías municipales sin poder acreditar su calidad como agentes.