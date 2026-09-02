Multihomicidio en Edomex: asesinan a tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar

La banda mexicana Camilo septimo. Jonathán Meléndez y su familia fueron asesinados este martes Crédito: Cuartoscuro

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Cuatro personas fueron asesinadas a balazos dentro de un penthouse en la colonia Bosques Esmeralda, en Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex); entre las víctimas estuvieron el tecladista de la conocida banda de rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa, su hija de 3 años, una trabajadora doméstica, el perro mascota de la familia. Su hijo de seis años fue el único sobreviviente.

En los primeros reportes se señaló que las personas fueron localizadas atadas en distintas áreas del inmueble. Un niño de 6 años, integrante de la familia, fue encontrado con vida después del ataque.

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Jonathan Meléndez era compositor y tecladista de la banda Camilo Séptimo, grupo de synthpop e indie rock también estilizado como Camilo VII o CVII. Hasta ese momento, no se habían difundido de forma oficial las identidades de las víctimas.

Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos Foto: Fiscalía Edomex

El caso generó movilización de elementos de seguridad y de servicios de emergencia en la zona. Las autoridades acordonaron el inmueble para realizar las diligencias iniciales y recabar indicios.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación para esclarecer el multihomicidio y establecer el móvil de la agresión.

Socio, uno de los detenidos

Entre las líneas de investigación, los primeros reportes de la Fiscalía Edomex señalan que las cerraduras no fueron forzadas y el inmueble no presentaba desorden por robo. Debido a esto, se presume preliminarmente que las víctimas podrían haber conocido a sus agresores.

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Pocas horas después del crimen, un operativo conjunto entre la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y la SSC de la CDMX, derivó en la detención de dos presuntos autores materiales del ataque, quienes también habrían privado de la vida a un perro en el lugar.

Jonathan Meléndez conocido como Honas, productor, compositor y tecladista de Camilo Séptimo, asesinado junto a su familia este martes 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza

La Fiscalía dio a conocer el comunicado:

“El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro víctimas privadas de la vida (una de ellas con cuatro meses de embarazo), así como la presencia de un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia; al interior de un departamento en una torre residencial al interior del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Zona Esmeralda”, de este municipio.

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Las víctimas, un masculino de 38 años, productor musical y compositor de iniciales J.S.M.O., su esposa, de 35 años y en estado de gestación, la hija de ambos de 3 años, una femenina de 21 años; incluso un canino, mascota de la familia, que también fue localizado maniatado.

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas y la menor con impacto de arma de fuego en la extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda.

Resultado de actos de investigación de la Fiscalía del Edoméx determinaron que los hechos que tuvieron lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, además se logró establecer la probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio.

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La familia y el tecladista de Camilo Séptimo fueron asesinados al interior de su departamento en una torre residencial al interior del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Zona Esmeralda”, en Atizapán de Zaragoza Foto: Google Maps

Esta mañana, con el apoyo y la oportuna intervención de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX , elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

La Fiscalía en el momento procesal oportuno, hará del conocimiento de la opinión pública las circunstancias en que se cometieron los hechos investigados, así como la situación jurídica de los detenidos".

Hubo cuatro víctimas dentro de un penthouse en Bosques Esmeralda , Atizapán de Zaragoza

Entre las víctimas estuvo una niña de 3 años ; un niño de 5 años fue hallado con vida

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la investigación; no se informó el móvil ni identidades oficiales