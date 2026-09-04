Terror en Manzanillo: Balean a maestra del ISENCO cuando viajaba con sus hijos

En ataque directo, balean a Noemí Isabel Ríos Torres, docente en ISENCO, Colima (especial)

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La maestra Noemí Isabel Ríos Torres, docente del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO), fue asesinada a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el municipio de Manzanillo, Colima. El ataque ocurrió frente a sus hijos, quienes la acompañaban al momento de la agresión.

Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles 2 de septiembre, sobre la Avenida de las Rosas, en la Delegación Santiago, donde, de acuerdo con versiones de testigos, sujetos armados interceptaron el automóvil en el que viajaba la profesora.

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Según los primeros reportes, los agresores se aproximaron al vehículo y realizaron disparos de arma de fuego de manera directa contra la docente. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras que la maestra perdió la vida al interior de la unidad.

El asesinato generó conmoción entre la comunidad educativa de Manzanillo, particularmente entre estudiantes, docentes, egresados y padres de familia vinculados con el ISENCO.

ISENCO exige esclarecer asesinato de la maestra

El ISENCO Manzanillo pidio justicia por el asesinato de la docente Noemí Isabel Ríos Torres (especial)

Luego de conocer el homicidio, el ISENCO Manzanillo emitió un comunicado en el que expresó su rechazo ante la violencia y exhortó a integrantes de la comunidad escolar a manifestarse de manera pacífica para exigir el esclarecimiento del caso.

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La institución pidió a estudiantes, docentes, egresados y padres de familia sumarse a las acciones para demandar a la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) una investigación inmediata y el esclarecimiento del asesinato de Noemí Isabel.

La comunidad educativa señaló la gravedad del crimen, debido a que la docente fue atacada mientras se encontraba en su vehículo y en presencia de sus hijos.

El caso también generó preocupación entre integrantes del sector educativo, quienes demandaron que las autoridades investiguen los hechos y localicen a los responsables.

Fiscalía de Colima investiga ataque directo

Fiscalía de Colima investiga ataque directo (Foto: Especial)

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de una mujer ocurrido el miércoles 2 de septiembre en la Delegación Santiago, municipio de Manzanillo.

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De acuerdo con la dependencia, la víctima fue atacada de manera directa con disparos de arma de fuego cuando se encontraba a bordo de un vehículo.

Después de recibir el reporte, personal de la Fiscalía acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena del crimen. En el lugar fueron recabados diversos indicios que serán incorporados a la investigación, además de que se obtuvieron versiones de personas que presenciaron o tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

Agentes investigadores, bajo la conducción del Ministerio Público, también realizaron las primeras diligencias para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque, identificar la ruta de escape de los agresores y determinar las circunstancias que rodearon el asesinato.

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La Fiscalía informó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y localizar a quien o quienes resulten responsables del crimen para presentarlos ante la autoridad judicial.

Piden que el crimen no quede impune

Comunidad estudiantil exigió justicia por el asesinato de la docente Noemí Isabel Ríos Torres (especial)

La dependencia estatal aseguró que trabajará para esclarecer el caso y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad del ISENCO mantiene el llamado a una manifestación pacífica para exigir justicia por la muerte de la maestra Ríos Torres.

El asesinato ocurrido en Manzanillo vuelve a colocar en el centro de la atención la violencia contra las mujeres y la necesidad de que las autoridades esclarezcan los homicidios y garanticen que los responsables sean llevados ante la justicia.

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Hasta el momento, la Fiscalía de Colima no ha informado públicamente sobre personas detenidas por este crimen ni sobre una posible identificación de los agresores.

El asesinato de Noemí Ríos Torres se suma a los hechos de violencia que han generado preocupación entre distintos sectores de la sociedad colimense, mientras las autoridades ministeriales realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.