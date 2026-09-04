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¿Quién es Óscar Adrián, “Oscorp”, el influencer detenido por pornografía infantil en Guadalajara?

Un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, con sede en EEUU, abrió la investigación contra el creador de contenido

Óscar Adrián, Oscorp, influencer detenido en Guadalajara. (Captura de pantalla)
Óscar Adrián, Oscorp, influencer detenido en Guadalajara. (Captura de pantalla)
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El influencer Óscar Adrián “N”, conocido en redes sociales como Oscorp, permanece a disposición de un juez de control tras ser detenido en Guadalajara por su presunta responsabilidad en trata de personas, en la modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. La Fiscalía del Estado de Jalisco ejecutó la orden de aprehensión este jueves durante un cateo en la colonia 5 de Mayo.

El caso no arrancó en territorio jalisciense. Cuentas, correos electrónicos y direcciones IP vinculadas al domicilio del detenido fueron identificadas primero por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo con sede en Estados Unidos que opera la plataforma CyberTipline.

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Esa herramienta recibió 21,300,000 reportes de posible explotación sexual infantil durante 2025, de los cuales 77% correspondió a actividad de usuarios fuera de territorio estadounidense. El NCMEC mantiene mecanismos de colaboración con corporaciones tecnológicas de 170 países y territorios para canalizar este tipo de alertas hacia autoridades locales.

El aviso que llegó desde Estados Unidos activó a la Vicefiscalía de Jalisco

Un cateo en la colonia 5 de mayo permitió el arresto del creador de contenido. Crédito: Fiscalía de Jalisco

Una vez recibida la notificación, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia abrió una carpeta de investigación que derivó en dos órdenes judiciales: una para la detención de Óscar Adrián y otra para el cateo de su domicilio.

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El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, detalló en rueda de prensa el estado de las indagatorias. “Hasta este momento se cuenta con información de que Óscar Adrián ‘N’ presuntamente visitaba sitios de internet para comprar material con pornografía infantil, lo que se configura en la comisión de un delito”, afirmó.

El funcionario aclaró que la línea de investigación continúa abierta. Las autoridades buscan establecer si el detenido participó también en la distribución de ese material o si existe relación con otros delitos que afecten la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Jalisco ya había registrado un caso con un patrón similar semanas antes. En agosto, una mujer identificada como Eva Isabel “N” fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva oficiosa por almacenar pornografía infantil en Guadalajara, después de una alerta detectada también a través de la CyberTipline del NCMEC.

De colaborador de Badabun a imputado: la doble vida digital de Oscorp

(Capturas de pantalla)
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Antes de su detención, Óscar Adrián construyó una identidad pública alrededor del entretenimiento. En su cuenta de TikTok, “Oscorp Oficial”, acumulaba 4,413 seguidores y 339,200 “me gusta”, con publicaciones sobre eventos musicales, conciertos y colaboraciones con otros creadores de contenido.

La biografía de esa cuenta lo describía como “productor, promotor y coordinador de eventos” y mencionaba vínculos con tres perfiles: Badabun, el canal de YouTube de entretenimiento con millones de suscriptores; Talento Líder, agencia con sede en Guadalajara dedicada a representación artística y booking; y una tercera cuenta identificada como Asheeboee.

(Capturas de pantalla)
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En su último video publicado en TikTok, donde puso una imagen acompañado del texto “Recuerdos”, usuarios comenzaron a comentarle: “¿Es el que detuvieron por trata?”, “aquí es la funa”, en referencia a señalamientos.

Un canal de YouTube con 10,000 suscriptores

La presencia digital de Óscar Adrián no se limitaba a TikTok. En YouTube operaba el canal “OSCORP ALEXANDER”, bajo el usuario @alexander280908, con 10,000 suscriptores y 738 videos publicados a lo largo de varios años.

La descripción del canal lo presenta como “el Canal Oficial del Medio de Comunicación Digital llamado Oscorp”.

(Capturas de pantalla)
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Entre el contenido subido destacan entrevistas y coberturas con artistas de alcance nacional. Aparece material relacionado con Fuerza Regida, durante su gira “Pero No Te Enamores Tour 2024” en la ciudad, así como un video de la cartelera de Fiestas de Octubre 2023 con la participación de Black Eyed Peas y otro sobre la llegada de Cirque du Soleil a Guadalajara en 2024.

(Capturas de pantalla)
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El canal también incluye clips sobre Darío Quezada, extitular vocalista de Banda Cuisillos, y un clip con declaraciones de Canelo Álvarez sobre la victoria de Lionel Messi con la selección de Argentina. Se suman coberturas de carteleras de Fiestas de Octubre en distintas ediciones, con agrupaciones como Los Yonic’s, Los Barón de Apodaca y Los Terrícolas, además de entrevistas a exponentes del género urbano y regional como Josemababy y Axel Mendoza.

Cabe apuntar que en la madrugada del 4 de septiembre dicho canal fue eliminado.

Celulares, chips y una identificación falsa de derechos humanos

El cateo en la colonia 5 de Mayo permitió a los agentes asegurar teléfonos celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, memorias USB y computadoras, dispositivos que ahora forman parte del análisis forense de la carpeta de investigación.

Entre los objetos encontrados también apareció un chaleco balístico, insignias policiacas e identificaciones a nombre del detenido que lo acreditaban como integrante de un supuesto ministerio internacional de derechos humanos, una organización cuya existencia no ha sido verificada por las autoridades jaliscienses.

Óscar Adrián "N" fue detenido por su presunta participación en la elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. Crédito: Fiscalía de Jalisco
Óscar Adrián "N" fue detenido por su presunta participación en la elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. Crédito: Fiscalía de Jalisco

La combinación de equipo táctico y credenciales falsas se suma como indicio adicional dentro del expediente, aunque la Fiscalía no ha precisado todavía qué uso les habría dado el imputado ni si esos objetos guardan relación directa con los delitos que se le atribuyen.

El Código Penal Federal, en su artículo 202, castiga el delito de pornografía infantil con penas de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2,000 días de multa. La norma aplica tanto a quienes cometen los actos como a quienes los graban, consumen, almacenan, distribuyen, compran o venden.

Oscorp quedó a disposición del juez de control que había solicitado su captura. La autoridad judicial deberá determinar su situación jurídica en las próximas horas, mientras la Fiscalía de Jalisco continúa el análisis de los dispositivos electrónicos asegurados durante el cateo.

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