Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

Operativo Enjambre en Tlapa, Chilapa y Atlixtac, Guerrero donde fueron detenidos presuntos policías municipales (especial)

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Un operativo interinstitucional desplegado este jueves en tres municipios de Guerrero dejó como saldo 71 personas detenidas que presuntamente realizaban funciones como policías municipales sin poder acreditar su calidad como agentes.

Las acciones de seguridad se realizaron de manera simultánea en Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, municipios ubicados en las regiones de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, donde desde las primeras horas del día se registró una intensa movilización de elementos de seguridad, incluso con la participación de helicópteros.

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Fue hasta la noche cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó oficialmente los resultados del operativo, en el que participaron agentes ministeriales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía del Estado.

Catean comandancias de policías municipales en Guerrero

En Tlapa fue detenido Simitrio “N”, director de Movilidad, por extorsión agravada (especial)

De acuerdo con la información oficial, las corporaciones de seguridad ejecutaron órdenes de cateo en las comandancias de las policías municipales de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac.

En Tlapa de Comonfort, considerado uno de los principales municipios de la región de la Montaña Alta, fueron detenidas 21 personas que se encontraban realizando funciones dentro de la corporación municipal, pero que no pudieron acreditar que fueran policías preventivos o agentes de tránsito.

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Durante las acciones también fue detenido Simitrio Álvarez Benito, director de Movilidad y Transporte Municipal de Tlapa, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de extorsión.

El funcionario fue puesto a disposición de un Juez de Control de Enjuiciamiento Penal, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.

Detienen a 43 presuntos policías en Chilapa

Operativo Enjambre en Tlapa donde fueron detenidos 21 personas (especial)

El mayor número de detenidos se registró en Chilapa de Álvarez, donde 43 personas fueron aseguradas luego de que no lograron acreditar su calidad como policías preventivos, pese a que presuntamente realizaban labores dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El operativo ocurre en un municipio que ha enfrentado una situación de violencia durante los últimos meses. En mayo pasado, cientos de familias fueron desplazadas de sus comunidades debido a hechos violentos registrados en la región.

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Durante la intervención en la comandancia de Chilapa, las autoridades localizaron además a tres personas dentro del área de separos.

La Fiscalía estatal informó que el Ministerio Público inició una investigación para determinar las circunstancias en las que estas personas fueron detenidas y permanecían dentro de las instalaciones de la corporación municipal.

Asimismo, dos de los 43 detenidos son investigados por su posible relación con la privación de la libertad de las personas localizadas en los separos. Las autoridades señalaron que ya se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Siete detenidos más en Atlixtac

Operativo Enjambre Tlapa, Chilapa y Atlixtac Guerrero detenidos presuntos policías (especial)

En Atlixtac, las autoridades también realizaron una intervención en la corporación municipal, donde fueron detenidas siete personas que presuntamente desempeñaban funciones dentro de la policía, pero que en ese momento tampoco pudieron acreditar su calidad como agentes.

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Con estos aseguramientos, el número total de personas detenidas durante el operativo ascendió a 71, a los que se suma el director de Movilidad y Transporte de Tlapa.

Todos fueron puestos a disposición de las autoridades de justicia estatal, donde comenzaron a rendir declaraciones como parte de las investigaciones derivadas del operativo.

Las autoridades de Guerrero continuarán con las diligencias para determinar la situación jurídica de los detenidos y establecer si existe alguna relación entre las personas aseguradas y otros posibles delitos cometidos en la región de la Montaña.