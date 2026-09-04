Diego Sebastián “N”: la cronología de su vida en México hasta el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia

Diego Sebastián "N" tiene al menos 25 años de historia en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diego Sebastián “N”, señalado por las autoridades como el autor material del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, y su familia, construyó durante 25 años una vida en México marcada por una naturalización exprés, empresas en giros heterogéneos, cuatro demandas bancarias y al menos cinco procesos legales que nunca lo llevaron a prisión, hasta que el 1 de septiembre de 2026 asesinó a su socio y a tres personas más en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El hombre de 51 años pasó de la publicidad farmacéutica a los cajeros automáticos, de los huertos urbanos a la renta de casas de lujo, mientras acumulaba litigios que nunca prosperaron del todo.

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Se naturaliza mexicano en 2001

La CURP emitida en la Ciudad de México funge como documento probatorio de una carta de naturalización, pero no acredita la fecha en la que se formalizó el trámite de nacionalidad mexicana del detenido. (Redes Sociales)

Diego Sebastián “N” nació el 26 de marzo de 1975 en Buenos Aires, Argentina. Dejó pocas huellas en su país de origen: sin antecedentes penales, sin aportes jubilatorios ni profesión declarada, con un domicilio fiscal en el barrio de Saavedra.

En 2001, el Registro Nacional de Población le expidió una carta de naturalización que lo reconoció como mexicano nacido en el extranjero.

Comarketing Farmacéutico y Shark BTL: sus primeros negocios

En agosto de 2001, a los 26 años, Diego Sebastián “N” constituyó Ferlini, Rosen y Asociados, S.A. de C.V., junto con Marco Eladio Ferlini Bohm, quien controlaba el 60% de las acciones frente al 10% que poseía él. La empresa se dedicaba a la compra, venta e importación de materiales impresos, grabaciones y equipos médicos.

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Perfil de una de las empresas que se le adjudica a Diego Sebastián Rosen. (Captura de pantalla)

En 2004, la sociedad cambió su razón social a Comarketing Farmacéutico, S.A. de C.V., con folio mercantil electrónico 281938 en la Oficina Registral Ciudad de México, y consolidó su enfoque en consultoría médica.

Simultáneamente, en el 2003, había comenzado a operar Shark BTL, agencia de marketing con sede en Polanco, de la que Diego Sebastián “N” se presentaba como director general.

Medical Branding y una causa penal sin resolver desde 2006

En julio de 2008, Diego Sebastián “N” fundó Medical Branding de México, S.A. de C.V., con folio mercantil 385972, donde se convirtió en socio mayoritario con el 50% de las acciones frente a otros tres integrantes. La compañía ofrecía consultoría, publicidad y organización de congresos científicos.

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En 2006, Diego Sebastián “N” enfrentó su primera causa penal registrada en México, identificada con el expediente 128/2006, de acuerdo con una revisión en bases de datos del Poder Judicial. No se detalla más sobre el delito imputado.

Un pasaporte mexicano y una marca rechazada en 2011

Ilustración en acuarela de una mano sosteniendo un pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos, representando la documentación de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2011, Diego Sebastián “N” ya contaba con un pasaporte que lo acreditaba como ciudadano mexicano.

Ese mismo año intentó registrar la marca Shark BTL ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), solicitud que fue rechazada por presentar similitudes con una entidad ya existente.

Cajeros automáticos y huertos urbanos: la diversificación de 2012 y 2013

A finales de 2012, Diego Sebastián “N” fundó CAFADE, S.A. de C.V., con folio mercantil 485194, junto con Aldo Martínez Toriello, dedicada a la comercialización e instalación de cajeros automáticos. Controlaba el 51% de las acciones, equivalentes a 255 títulos con un valor de 25,500 pesos.

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En julio de 2013 constituyó Huerto Capital, S.A. de C.V., con folio mercantil 503671, junto con Moisés Gamus Duek y Xavier Fux Lachman, enfocada en el diseño de huertos en azoteas y jardines verticales. Era socio minoritario, con aproximadamente el 30% de las acciones.

Ese mismo año registró ante el IMPI dos marcas: Huerto Capital Ciudad Orgánica y Blablabla! Habla y Navega, destinada a servicios de telecomunicaciones.

Fonatur rechaza a Shark BTL en una licitación de 2017

En 2017, Shark BTL participó en la licitación pública LA-021W3N003-E112-2017, convocada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para contratar servicios de promoción y publicidad. La empresa presentó documentación técnica y administrativa, pero obtuvo 28.74 puntos y quedó fuera del procedimiento por no alcanzar la puntuación mínima requerida.

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Ese mismo año, Diego Sebastián “N” tramitó un amparo indirecto contra una orden de detención ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

Fifty Fifty Total Production y la sociedad con Paola Mandri

Diego Sebastián "N" y su esposa habrían defraudado con 400 mil pesos a otra víctima, en medio del caso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez. (Captura de pantalla)

En marzo de 2018 fundó su última empresa formal, Fifty Fifty Total Production, S.A. de C.V., con folio mercantil N-2018021605, junto con Paola Mandri Figueroa, su pareja sentimental y también de nacionalidad argentina. La sociedad se dedicó a la producción audiovisual, publicidad y renta de equipo para eventos, con Diego Sebastián “N” como dueño del 50% de las acciones.

Cuatro bancos demandan a Shark BTL en 2019

En 2019, Shark BTL enfrentó al menos cuatro juicios ejecutivos mercantiles. En los expedientes 358/2019, 1110/2019 Bis y 221/2019, aparecen Banco Multiva aparecen Shark BTL, Diego Sebastián “N”, Norma Hilda Ferlini Bohm y Jorge Rosen Marschoff, con Diego Sebastián “N” como depositario y los demás como obligados solidarios, según boletines judiciales.

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De +Relax a Nomad: el negocio que compartía con Jonathan Meléndez

Así lucía la página web de Nomad. (Captura de pantalla)

En febrero de 2020, Diego Sebastián “N” realizó su última visita registrada a Argentina.. Para entonces ya operaba en México el negocio de renta de casas vacacionales que después lo vincularía con Jonathan Meléndez.

Esa actividad comenzó bajo el nombre +Relax y administraba propiedades de lujo en Valle de Bravo, destino que Diego Sebastián “N” visitó en múltiples ocasiones documentadas en sus redes sociales. La marca cambió después a Nomad Property Management y amplió su operación a Tepoztlán, Acapulco y Cuernavaca.

En Valle de Bravo, Meléndez y Diego Sebastián “N” llegaron a administrar en conjunto 32 propiedades, ofertadas entre 7,000 y 50,000 pesos por noche. El negocio, sin embargo, nunca quedó formalizado en ninguna de las cinco empresas que Diego Sebastián “N” tenía registradas ante el Registro Público de Comercio.

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Amparos, una detención jurídica y una vinculación que no procedió

En 2023, Diego Sebastián “N” promovió un segundo amparo, que no llegó a ratificar. Un año después, en 2024, presentó un tercer recurso contra una orden de aprehensión y comparecencia, al que un juzgado le negó la suspensión definitiva.

En octubre de 2025 tramitó un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, contra actos de un juez de control especializado en cateos y órdenes de aprehensión. El juicio se sobreseyó porque las autoridades negaron la existencia del acto reclamado.

Ese mismo diciembre de 2025, un juez ordenó su detención jurídica por un delito no especificado en agravio de dos personas. Sin embargo, en una audiencia del mismo mes se dictó auto de no vinculación a proceso.

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Las denuncias de fraude que antecedieron al crimen

En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales

En junio de 2026, Diego Sebastián “N” tramitó el último amparo del que se tiene registro, según información revelada por La Silla Rota. Un mes después, en julio, comenzaron a circular en redes sociales denuncias públicas de fraude en su contra por el negocio de rentas vacacionales que operaba junto con Mandri Figueroa.

Una publicación del 21 de julio en un grupo de Facebook denunció un fraude cercano a los 500,000 pesos por un hospedaje en Valle de Bravo.

Otra víctima relató a Radio Fórmula haber perdido 400,000 pesos en un esquema similar para rentar una propiedad en Acapulco, y usuarios en redes acumularon señalamientos por hasta 2,000,000 de pesos en fraudes atribuidos a la pareja.

El ataque contra la familia de Jonathan Meléndez

Filtran video dónde policías rescantan al hijo de Jonathan Meléndez tras multihomicidio de toda su familia (Instagram/@camiloseptimomx)

El ataque del 1 de septiembre habría sido planeado con anticipación. Diego Sebastián “N” pidió a su presunto cómplice, Gerardo “N”, conseguir cinta adhesiva industrial, guantes negros de uso rudo y cinchos de plástico, a cambio de un pago en dólares. Los objetos, de acuerdo con la investigación, serían utilizados para someter a las víctimas.

Un día antes del crimen, Jonathan Meléndez pidió a un amigo identificado como Freddy que alertara a las autoridades si dejaba de tener noticias suyas, pues se reuniría con su socio debido a diferencias económicas. La investigación apunta a que esa reunión era para exigirle 30 millones de pesos en criptomonedas.

El 1 de septiembre, a las 17:24 horas, las cámaras del edificio captaron a Diego Sebastián “N” entrando al departamento con gorra, lentes oscuros y una mochila. Ana Paula, esposa del músico, le abrió la puerta porque Jonathan Meléndez todavía no había llegado.

Dentro del inmueble, Diego Sebastián “N” habría utilizado una pistola calibre 9 milímetros con silenciador para someter a Ana Paula y a su hija de tres años. También ordenó atar al perro de la familia. Posteriormente, las víctimas fueron asesinadas a tiros, incluida una niñera. Cuando Jonathan llegó, tuvo el mismo destino.

La investigación señala que los detenidos, Diego Sebastián “N” y Gerardo "N", habrían aprovechado una relación de confianza con Meléndez para acceder al lugar. (X/ @FiscaliaEdomex)

El hijo mayor de la pareja, de seis años, logró esconderse durante el ataque y sobrevivió. Permaneció más de tres horas dentro del departamento, hasta que policías municipales llegaron alrededor de las 23:50 horas.

Diego Sebastián “N” habría cambiado las placas de su Kia gris por las de un Chevrolet Ónix para intentar evadir a las autoridades. Sin embargo, el seguimiento de las cámaras de los sistemas C4 y C5 permitió reconstruir su ruta de escape.

Gerardo “N” fue detenido en Tecámac y, horas después, Diego Sebastián “N” fue localizado sobre la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, en Ocoyoacac. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales del Estado de México y se espera que en las próximas horas sea vinculado a proceso.