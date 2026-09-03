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Gran Premio de Italia 2026: ¿Dónde y cuándo ver correr a Checo Pérez y al Rayo McQueen en Monza?

Estas son las fechas, horarios y opciones para seguir toda la actividad de la Fórmula 1 desde México

Tres pilotos con indumentaria deportiva posan junto a un vehículo rojo de ficción en una pista de carreras al atardecer.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fórmula 1 está lista para regresar al histórico circuito de Monza con el Gran Premio de Italia 2026, una de las citas más esperadas del calendario por el ambiente que se vive dentro y fuera de la pista.

Como cada año, los tifosi se harán sentir en las tribunas, que se teñirán de rojo para apoyar a Ferrari, aunque en esta ocasión tendrán un motivo adicional para celebrar.

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Y es que la carrera en territorio italiano tendrá como uno de sus principales protagonistas a Andrea Kimi Antonelli, quien llega a su carrera de casa como líder del Campeonato de Pilotos.

Con apenas 20 años y en su segunda temporada en la máxima categoría, el piloto local buscará aprovechar el potencial del W17 de Mercedes para ampliar su ventaja y quedarse con la victoria frente a su público.

Por su parte, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez afrontará este fin de semana con la misión de conseguir sus primeros puntos de la temporada con Cadillac y dar un paso adelante en busca de mejorar sus resultados en el campeonato.

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¿Quiénes han ganado el Gran Premio de Italia?

(REUTERS/Massimo Pinca)
(REUTERS/Massimo Pinca)

Dentro de la actual parrilla de la Fórmula 1 hay cinco pilotos que ya saben lo que significa subir a lo más alto del podio en Monza.

Lewis Hamilton es el piloto activo con más triunfos en el circuito italiano. El británico suma cinco victorias, misma cantidad que consiguió el histórico Michael Schumacher.

Por detrás aparecen Max Verstappen, con tres triunfos, mientras que Fernando Alonso y Charles Leclerc acumulan dos victorias cada uno.

Leclerc consiguió su segundo triunfo en Monza en 2024, después de arrancar aquella carrera desde la cuarta posición. El monegasco buscará repetir una actuación ganadora y sumar su segunda victoria de la temporada.

El otro piloto de la parrilla que conoce la victoria en territorio italiano es Pierre Gasly, quien sorprendió en el caótico Gran Premio de 2020 cuando competía para AlphaTauri. El francés consiguió entonces uno de los triunfos más inesperados de aquella temporada.

Rayo McQueen será protagonista en Monza

(@f1 / Instagram)
(@f1 / Instagram)

El Gran Premio de Italia también tendrá un invitado especial fuera de la competencia. Como parte de las celebraciones por el 20 aniversario de la película Cars de Disney Pixar, el coche de seguridad estará caracterizado como Rayo McQueen, protagonista de la popular cinta animada.

De esta manera, el personaje se convertirá en uno de los atractivos adicionales del fin de semana para los aficionados más jóvenes y los seguidores de la franquicia.

El safety car es utilizado por la maxima categoría cuando existe alguna situación de peligro en pista, como un accidente, un vehículo detenido o restos sobre el trazado. Su presencia obliga a los pilotos a reducir el ritmo y permanecer agrupados mientras las autoridades trabajan para recuperar las condiciones de seguridad.

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Italia 2026?

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

La actividad en Monza comenzará desde el viernes 4 de septiembre y concluirá el domingo con la carrera.

Viernes 4 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 4:30 a 5:30 horas — F1TV y Sky Sports 580.
  • Práctica Libre 2: 8:00 a 9:00 horas — F1TV y Sky Sports 580.

Sábado 5 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 4:30 a 5:30 horas — F1TV y Sky Sports 580.
  • Clasificación: 8:00 a 9:00 horas — F1TV y Sky Sports 580.

Domingo 6 de septiembre

  • Gran Premio de Italia: 7:00 horas — F1TV y Sky Sports 580.

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