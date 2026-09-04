Cae influencer Azlan por incendio del ring de Noche Suprema en Hermosillo: así regalaba y vendía droga a fans en TikTok

Autoridades detienen a tres presuntos sicarios y al influencer Azlan, señalado de promocionar estupefacientes en TikTok antes del incendio que suspendió la función de boxeo en Hermosillo. (Redes socialeS)

Guardar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) anunció la detención este jueves de cuatro personas relacionadas con el ataque armado e incendio del ring de la función Noche Suprema en Hermosillo, Sonora. Entre estas personas estaría un un hombre identificado como Azlan “N”, influencer que promocionaba el regalo y venta de drogas a través de sus redes sociales.

El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó, al término de la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad, que tres de los detenidos son investigados por su presunta participación en homicidios cometidos en la capital sonorense. Salas Chávez precisó que la cuarta persona detenida es el joven que se identificaba como influencer y que era señalado por promocionar enervantes en sus redes sociales. También contaba con una orden de aprehensión por violación.

PUBLICIDAD

El ataque contra el Centro de Usos Múltiples (CUM) ocurrió la noche del 28 de agosto, cuando un comando armado ingresó al recinto ubicado en Periférico Norte y bulevar Solidaridad. Los agresores realizaron detonaciones con rifles de asalto e incendiaron el ring preparado para la función “Noche Suprema: El Norte Manda”, programada para el día siguiente.

La venta de narcóticos por parte de este influencer habría desatado la furia de otro grupo criminal, lo que llevó a los actos denunciados el día de la pelea.

Así promocionaba Azlan la venta de droga en TikTok

Así vendía y promocionaba droga el influencer Azlan en sus redes sociales. El sujeto fue detenido por el ataque al ring de Noche Suprema en Hermosillo. (X/Michelle Rivera)

De acuerdo con información recabada por la periodista Michelle Rivera, Azlan utilizaba sus redes sociales para vender sustancias ilegales y también para regalarlas a manera de promoción entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

En uno de los videos difundidos en redes, el joven aparece mostrando una caja con la marca Olympos, con la que empaquetaba el producto que ofrecía.

“Vamos a sacar la mercancía chida, ya saben quién. Puro Olympos aquí. A ver, saca la merca. No lo podemos enseñar mucho porque mucha placa”, se le oye decir a Azlan en el video. Al final de la grabación, pide a sus seguidores compartir el contenido “para que esta madre se haga más viral”.

Posteriormente se ve a Azlan agachado entre plantas y arbustos mientras deja un paquete escondido en la tierra. Ofrece llevar el producto a la colonia de quien lo solicite en los comentarios. “Vamos a tachar un gramo tamaño familiar para que toda la clica alcance del mismo Gallardo”, dice en la grabación, acompañado de otro sujeto.

PUBLICIDAD

El mismo clip incluye un fragmento en el que Azlan corre mientras una voz fuera de cuadro advierte sobre la presencia de personas que lo vigilaban durante la entrega. “Salió grasa, estos vatos vienen por ello. Ahí está el otro. Valió verg*, pariente”, se escucha decir a un tercero en la grabación, que circula de forma pública en distintas plataformas y ya es viral en redes sociales.

Entre las publicaciones de la cuenta también circula una grabación donde Azlan muestra un fajo de billetes mexicanos de 500 pesos frente a la cámara, en lo que parece ser una exhibición de las ganancias obtenidas por la venta de droga a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Así lucía Azlán sus ganancias por venta de droga en TikTok. El influencer está relacionado con el ataque al ring en Noche Suprema en Hermosillo, Sonora. (TikTok)

En otro de los videos que circulaban en la cuenta de Azlan, un sujeto no identificado le reclama la falta de entregas en su zona y le pide que lleve droga a su colonia. “Cáeme, pinche vida, güey. Estoy tan al pendiente como lo estoy con los videos del vato que anda dejando pasto para la cura aquí en Hermosillo”, dice el sujeto. El hombre insiste en la petición durante el mismo clip. “A ver cuándo haces uno acá pa mi colonia, güey. Ándale, pa alcanzarlo, güey”, se escucha.

La cuenta de TikTok de Azlan, bajo el usuario azlan_tattoo, acumulaba 2,453 seguidores y 45,300 “me gusta” al momento de su detención. Horas después de conocerse el arresto, los videos del joven fueron eliminados de la plataforma. La sección de contenidos aparece vacía con el mensaje “No hay contenidos”, aunque el conteo permanecía visible.

PUBLICIDAD

El regalo a otro influencer que habría detonado la agresión en el ring

Azlan, influencer detenido, habría regalado droga en dicho evento. (Captura de pantalla)

De acuerdo con Michelle Rivera, Azlan visitó al creador de contenido conocido como Doble Carne, originario de Ciudad Obregón, y le entregó un obsequio de sustancias antes de la función de box. “Le vamos a dar un regalo de parte de la empresa, ¿verdad? Y como todo en lo chilo, aquí estamos”, dice Azlan en el video.

Según la hipótesis que maneja la FGJES, la promoción y entrega de droga en el contexto del evento de box habría generado el enojo de un grupo delictivo que consideraba ese territorio bajo su control. La Fiscalía descartó que el ataque tuviera relación con cobro de piso.

PUBLICIDAD

La FGJES también vincula a los otros tres detenidos con un homicidio registrado la noche del 29 de agosto, un día después del ataque al CUM, cuando el cuerpo de una víctima fue abandonado en la vía pública junto a un narcomensaje dirigido contra una banda rival y contra un cantante de corridos tumbados con residencia en Sonora.

La Fiscalía señala fallas de seguridad y contenido sin supervisión

Un grupo de hombres armados irrumpió en el Centro de Usos Múltiples (CUM), realizó disparos e incendió el ring que sería utilizado durante el espectáculo.

La FGJES detalló que el promotor de Noche Suprema contaba con permisos de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo, pero no presentó un Plan de Seguridad Física ante la Mesa de Seguridad del Estado, documento obligatorio para la evaluación de riesgo del evento. Esa omisión impidió que las autoridades conocieran con anticipación los antecedentes penales de algunos participantes de la cartelera.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la Fiscalía de Sonora ha recabado declaraciones de 24 personas entre testigos, generadores de contenido, promotores, boxeadores y personal técnico relacionado con el evento suspendido.

La dependencia mantiene solicitudes de colaboración interfiscalías para localizar a otras personas que deben ser interrogadas y que ya no se encuentran en el estado.