México

Rechazo de Claudia Sheinbaum en redes sociales cae a 58% tras el caso Rocha Moya, revela estudio

Los temas ambientales y sociales también se encuentran entre los principales motivos de desaprobación

De acuerdo a un estudio realizado por DINAMIC, empresa de monitoreo y análisis digital, el rechazo a la presidenta en redes sociales ronda el 58%
De acuerdo a un estudio realizado por DINAMIC, empresa de monitoreo y análisis digital, el rechazo a la presidenta en redes sociales ronda el 58% (Jesús Avilés / Infobae México)
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La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación de 71.8% en encuestas nacionales, sin embargo, en redes sociales no ha tenido la misma suerte, sobre todo después de diversos conflictos en la política mexicana, sobre todo al interior del partido Morena.

De acuerdo a un estudio realizado por DINAMIC, empresa de monitoreo y análisis digital, el rechazo a la presidenta en redes sociales ronda el 58%, siendo el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, uno de los principales episodios que abonaron al desgaste en la imagen de la mandataria.

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El análisis, elaborado con 561 mil menciones públicas en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok, señala que 39% de las interacciones expresa simpatía hacia Sheinbaum, mientras 3% permanece en una posición indeterminada. La conversación se concentra en señalamientos contra integrantes de Morena y en reclamos por seguridad, salud y medio ambiente.

Dicho estudio, sostiene que la presidenta absorbe parte del costo político generado por controversias que involucran a personajes de su partido o aliados. Bajo esa lógica, la discusión digital no se limita a las decisiones de su administración, sino que incorpora cuestionamientos sobre la congruencia ética de Morena y sus gobiernos estatales.

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La medición más reciente la ubica un punto arriba del ejercicio anterior y detalla que 46% evalúa su gestión como buena y 24% como muy buena, mientras 30% la desaprueba. (CE Research)
La medición más reciente la ubica un punto arriba del ejercicio anterior y detalla que 46% evalúa su gestión como buena y 24% como muy buena, mientras 30% la desaprueba. (CE Research)

El caso Rocha Moya concentra la conversación contra Morena

La relación de Morena con figuras polémicas representa 31% de los temas negativos identificados en la conversación sobre Sheinbaum. En ese bloque aparece el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, como el mayor detonante del rechazo digital contra la mandataria.

Los usuarios cuestionan la defensa política de perfiles con antecedentes en el PRI o PAN, así como el presunto uso de recursos públicos para favorecer a Morena. También aparecen señalamientos sobre posibles vínculos de actores partidistas con el crimen organizado.

El estudio plantea que estas discusiones se trasladan a la figura presidencial porque Sheinbaum es la principal referencia política de Morena, la conversación digital le atribuye responsabilidad por la postura que asume frente a las acusaciones y controversias. Esos son los temas que mayor rechazo acumulan a la presidenta, concentrando un 31% en total.

Augusto del Río, director general de DINAMIC, señala que el comportamiento digital refleja una relación de intercambio entre la ciudadanía y el gobierno. Los programas sociales y las mejoras económicas reciben respaldo, pero la defensa de personajes cuestionados provoca una reacción adversa.

“El mexicano digital evalúa diariamente la atención en el IMSS, la seguridad en las calles y la congruencia ética de quienes gobiernan”, sostiene Del Río en las conclusiones del estudio.

EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Seguridad, salud y medio ambiente amplían el rechazo

Los asuntos ambientales y el sistema de salud reúnen 23% de la conversación negativa. Los mensajes cuestionan proyectos que, según los usuarios, pueden afectar el medio ambiente, al tiempo que reclaman falta de medicamentos y deficiencias en los servicios de atención médica.

La seguridad pública representa 18% de los temas críticos. En este rubro, las publicaciones describen como insuficiente la estrategia contra el narcotráfico y la violencia. También aparecen mensajes de familiares de personas desaparecidas y reclamos por la falta de resultados en investigaciones.

Estos temas muestran que el desgaste no depende de un solo caso. La polémica en torno a Rocha Moya funciona como un punto de mayor tensión, pero se suma a reclamos cotidianos que colocan a la administración federal bajo escrutinio en redes sociales.

La investigación señala que las plataformas digitales operan como un espacio de evaluación inmediata. Las críticas se activan por decisiones gubernamentales, declaraciones de funcionarios, casos de corrupción o presuntos vínculos criminales, además de problemas en servicios públicos.

Los programas sociales sostienen 39% de simpatía digital

La simpatía hacia Sheinbaum alcanza 39% y se concentra en medidas con efectos directos para la población. El liderazgo de gestión reúne 17% de las menciones favorables, con comentarios sobre vivienda, infraestructura pública y acciones de gobierno.

Los programas del Bienestar y la educación representan 5% de los mensajes positivos. Los usuarios destacan la continuidad de apoyos sociales, las becas para estudiantes y las obras de mejora en planteles escolares.

El incremento al salario mínimo concentra 3% de la conversación favorable. Aunque persisten quejas por el costo de vida, una parte de los usuarios reconoce el beneficio para trabajadores que reciben ingresos bajos.

DINAMIC reporta que 97.4% de la conversación analizada es orgánica. El estudio atribuye 2.6% de las interacciones a actividad de bots, por lo que considera que el rechazo y la simpatía identificados responden principalmente a expresiones de usuarios reales.

X concentra 33% de la discusión y se mantiene como el principal espacio para el debate político y las críticas en tiempo real. Facebook representa 29% de las interacciones, seguido de Instagram con 24%, TikTok con 8% y YouTube con 6%.

El estudio concluye que la imagen digital de Sheinbaum mantiene una base de respaldo por los programas sociales, la política salarial, la educación, la vivienda y el empleo. A la vez, coloca el caso Rocha Moya y las controversias alrededor de Morena como un foco de desgaste que alcanza directamente a la presidenta.

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