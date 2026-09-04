México

Diego Sebastián “N” planeaba culpar a su chofer por el crimen de Jonathan Meléndez y su familia

De acuerdo con el periodista especializado en seguridad Antonio Nieto, no fue un error que el empresario dejara la licencia de conducir de su trabajador en el edificio

Diego Sebastián "N" y su esposa habrían defraudado con 400 mil pesos a otra víctima, en medio del caso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez. (Captura de pantalla)
Diego Sebastián "N" y su esposa habrían defraudado con 400 mil pesos a otra víctima, en medio del caso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez. (Captura de pantalla)
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Diego Sebastián “N”, detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo de rock Camilo Séptimo, y su familia, habría diseñado un plan para desviar la investigación y responsabilizar a su presunto cómplice, el chofer Gerardo “N”.

La versión fue expuesta por Antonio Nieto, periodista especializado en seguridad, en entrevista con medios. Según el comunicador, dejar la identificación del conductor en la caseta de acceso a Zona Esmeralda habría sido parte de la estrategia.

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“Dejar la licencia del conductor ahí fue para mí, no un error, parte del plan que tenían para inculpar al chofer”.

Nieto también afirmó que existe un tercer autor material del ataque y que las cámaras de seguridad captaron a tres personas en el lugar.

Vista superior de un hombre con gorra verde, chaqueta negra y mochila dentro de un ascensor metálico con paneles digitales.
El 1 de septiembre, a las 17:24 horas, cámaras del edificio captaron a Diego Sebastián “N” cuando ingresó al departamento con gorra, lentes oscuros y una mochila.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Diego Sebastián “N” planeó el multihomicidio?

La investigación apunta a que el ataque contra Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, embarazada de cuatro meses, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y la mascota de la familia habría sido planeado con anticipación.

De acuerdo con la información expuesta por el periodista, Diego Sebastián “N” habría pedido a Gerardo “N” conseguir cinta adhesiva industrial, guantes negros de uso rudo y cinchos de plástico, objetos que presuntamente serían utilizados para someter a las víctimas.

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Un día antes del crimen, Jonathan habría pedido a un amigo identificado como Freddy que avisara a las autoridades si perdía contacto con él, debido a una reunión con su socio por diferencias económicas. Una de las líneas de investigación apunta a una disputa por 30 millones de pesos en criptomonedas, aunque también surgió una versión inicial sobre un monto de 300 mil pesos.

El 1 de septiembre, a las 17:24 horas, cámaras del edificio captaron a Diego Sebastián “N” cuando ingresó al departamento con gorra, lentes oscuros y una mochila. Ana Paula le abrió la puerta, pues Jonathan todavía no llegaba.

El hijo mayor de la pareja, de seis años, logró ocultarse y sobrevivió al ataque. Policías municipales llegaron alrededor de las 23:50 horas y localizaron al menor con vida.

Tras el ataque, Diego Sebastián “N” habría cambiado las placas de su Kia gris por las de un Chevrolet Ónix para dificultar su localización. El seguimiento de cámaras de los sistemas C4 y C5 permitió reconstruir parte de su trayecto.

Gerardo “N” fue detenido en Tecámac. Horas después, Diego Sebastián “N” fue localizado en la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, en Ocoyoacac.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales del Estado de México. La investigación deberá determinar la responsabilidad individual de cada detenido y esclarecer la identidad y participación del tercer presunto autor material.

La Fiscalía del Estado de México confirmó las detenciones
La Fiscalía del Estado de México confirmó las detenciones (x / Fiscalía Edoméx)

¿Diego Sebastián “N” planeaba huir a España?

Antonio Nieto señaló que Diego Sebastián “N” habría regresado a su domicilio por algunas pertenencias antes de intentar abandonar el país. Su detención ocurrió antes de que concretara esa supuesta fuga.

“Entonces pienso que fue por unas cosas a su casa para justamente salir del país”.

El periodista añadió que la esposa del detenido, identificada como Paola Mandrí, se encuentra en España, dato que, según afirmó, fue confirmado por la Fiscalía del Estado de México.

“Y ahora que hemos podido confirmar que la esposa del detenido (Diego ‘N’) se encuentra en España, que ha sido confirmado por la Fiscalía Estatal. Esta persona está en España, entonces hace pensar que el punto donde iba a fugarse era a este país de Europa”.

La salida de Mandrí de México ocurrió antes del ataque, aunque cualquier conclusión sobre su posible conocimiento del crimen corresponde a las autoridades.

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