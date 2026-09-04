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Ramón Juárez se duele tras eliminación del América y manda mensaje a la afición

El defensa azulcrema recurrió a sus redes sociales para compartir el sentir que le dejó la derrota ante Monterrey

(@ramonjr335 / X)
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La eliminación del Club América en la Leagues Cup continúa pesando dentro del vestidor. Apenas ha pasado un día desde la derrota ante Monterrey y algunos jugadores ya han comenzado a expresar lo que les dejó el golpe, entre ellos Ramón Juárez, quien compartió un mensaje en redes sociales para hablar del difícil momento que atraviesa el equipo.

El defensa mexicano no ocultó el dolor por quedar fuera de la competencia, pero también dejó claro lo que significa para él defender la camiseta azulcrema. Con un mensaje marcado por su fe, Juárez agradeció la oportunidad de jugar para las Águilas y recordó la exigencia que existe cada vez que el América disputa un torneo.

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Ramón Juárez abre su corazón tras la eliminación del América

(@ramonjr335 / X)
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A través de su cuenta de X, Ramón dedicó unas palabras al americanismo después de la eliminación frente a Rayados. El resultado no fue fácil de asimilar para el zaguero, sobre todo por la responsabilidad que implica representar a uno de los clubes con mayor exigencia del futbol mexicano.

No cabe duda que en nuestra debilidad el Señor muestra siempre su fortaleza, a Él sea toda la gloria por siempre. ¡Dolorosa derrota anoche! Difícil asimilar que estamos fuera de esta competencia, más aún sabiendo la responsabilidad y exigencia del club más grande de México

Más allá de la derrota, Juárez quiso quedarse también con el significado de portar los colores del América. El defensa agradeció tanto a Dios como al club por permitirle cumplir uno de sus sueños dentro del futbol.

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Gracias Dios, gracias @clubamerica por darme el privilegio de defender estos colores! ¡Vestir estos colores siempre será mi sueño hecho realidad!

Alan Cervantes también habla después del penal fallado

El jugador salió a dar la cara tras su mala actuación. @alancervantes10
El jugador salió a dar la cara tras su mala actuación. @alancervantes10

Alan Cervantes también utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido ante Monterrey.

El mediocampista falló uno de los penales durante la tanda que terminó con derrota de 5-4 para el América, después del empate 2-2 en el tiempo regular. Cervantes reconoció lo complicado del momento y asumió la responsabilidad por su cobro.

El jugador aseguró que se encuentra profundamente dolido, especialmente porque considera que todo el trabajo realizado durante la pretemporada no tuvo la recompensa que esperaba el equipo.

“Lo intenté y entregué todo lo que tenía”

Cervantes también agradeció los mensajes de apoyo que recibió y reconoció que todavía le cuesta levantar la cabeza después de lo sucedido, aunque confía en que con el tiempo podrá transformar el dolor en fuerza para seguir aportando al América.

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