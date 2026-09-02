México

¿Cómo preparar pozole rojo? La versión perfecta y tradicional para las fiestas de septiembre

El aroma del chile guajillo hirviendo el pozole rojo en casa es una de las memorias más poderosas de las fiestas de septiembre y esta receta tradicional te enseña a recrearla paso a paso desde tu cocina

Tazón de barro con pozole rojo, carne, maíz y rábano, servido junto a tostadas, salsa, crema, limones y rábanos sobre un mantel bordado.
El maíz cacahuazintle se cuece junto con cebolla, ajo, hojas de laurel y sal antes de incorporar la carne, para que el grano reviente completamente antes de añadir el caldo de chiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 15 de septiembre las calles se llenan de banderas, los gritos de independencia retumban en las plazas y, en cada hogar, una olla gigante burbujea con el aroma inconfundible del pozole rojo.

No es casualidad: este plato es el símbolo gastronómico de las fiestas patrias.

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Su nombre viene del náhuatl pozilli, que significa “espumoso”, y describe el momento en que los granos de maíz cacahuazintle revientan en el caldo como pequeñas flores. Una imagen que los pueblos prehispánicos ya conocían siglos antes de la Conquista.

Una mujer sonriente vestida con delantal bordado remueve con una cuchara de madera un guiso en una olla de barro sobre la cocina.
El pozole rojo es uno de los plato más esperados de las fiestas de septiembre en México y su preparación varía según la región del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pozole rojo

El pozole rojo es una sopa contundente a base de maíz cacahuazintle, carne de cerdo y un caldo teñido con una salsa de chiles ancho y guajillo.

La técnica central es una doble cocción: primero se cuece el maíz con la carne hasta que los granos revientan, y luego se incorpora la salsa de chiles previamente sofrita para que se integre y reduzca en el caldo.

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Plato de barro con pozole rojo, rábanos, col, cebolla y un trozo de lima, junto a tostadas sobre un mantel azul.
El pozole se consume en todo México y existen 3 versiones principales: el blanco, el rojo y el verde, cada uno con sus propios ingredientes y tradiciones regionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es un caldo profundo, ligeramente picante y con cuerpo, que se sirve bien caliente con una generosa mesa de guarniciones frescas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: Aproximadamente 2 horas
  • Preparación: 30 minutos (limpiar la carne, remojar los chiles, preparar la salsa)
  • Cocción: 1 hora 30 minutos (cocción del maíz, la carne y reducción de la salsa)

Ingredientes

  • ¼ de cabeza de cerdo, limpia y troceada
  • ½ kilo de maíz pozolero (cacahuazintle)
  • ½ cebolla para la cocción del maíz
  • ½ cebolla adicional para la salsa
  • 2 hojas de laurel
  • ½ cabeza de ajo para la cocción
  • 4 dientes de ajo adicionales para la salsa
Maíz pozolero, chiles secos, cebolla, ajo, rábanos, limones, aguacate y especias dispuestas sobre una mesa de madera y un mantel bordado.
Preparar un buen pozole rojo requiere paciencia: la clave está en no apresurar la cocción del maíz cacahuazintle ni la reducción de la salsa de chiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Sal al gusto
  • 2 chiles anchos, desvenados
  • 5 chiles guajillos, desvenados
  • Pimienta al gusto
  • Aceite o manteca para freír la salsa

Para acompañar al servir:

  • Cebolla picada
  • Lechuga en tiras
  • Aguacate en rebanadas
  • Rábano en rodajas
  • Limón
  • Orégano molido
  • Tostadas

Cómo hacer pozole rojo tradicional, paso a paso

1. Coloca el ½ kilo de maíz pozolero en una olla grande con agua suficiente. Añade la media cebolla, 2 hojas de laurel, media cabeza de ajo y un puñito de sal. Lleva a fuego medio-alto.

2. Agrega los trozos de cabeza de cerdo a la olla y deja cocer todos los ingredientes juntos a fuego medio.

3. Revisa constantemente que el agua no se consuma y retira con una cuchara la espuma que suba a la superficie durante los primeros minutos de cocción.

Mujer con blusa bordada comiendo pozole de un tazón de barro sobre una mesa de madera con tortillas y limones.
Las guarniciones del pozole son tan importantes como el caldo: cada comensal arma su tazón a su gusto con los acompañamientos frescos dispuestos en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Mientras tanto, remoja los chiles anchos y guajillos (desvenados) en agua caliente durante 15 a 20 minutos, hasta que se suavicen.

5. Licúa los chiles hidratados junto con la otra media cebolla, 4 dientes de ajo y pimienta al gusto hasta obtener una salsa tersa.

6. En un sartén o cazuela con un poco de aceite o manteca, fríe la salsa de chiles a fuego medio. Deja cocinar hasta que se reduzca a la mitad; este paso concentra el sabor y elimina el amargor.

Salsa taquera roja y espesa servida en un recipiente pequeño. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
La salsa del pozole rojo se prepara con 2 chiles anchos y 5 chiles guajillos, ambos desvenados y remojados en agua caliente, licuados con cebolla, ajo y pimienta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Cuando la carne esté cocida, retírala de la olla. Pícala en trozos pequeños y regrésala al caldo.

8. Retira las hojas de laurel, la cebolla y la cabeza de ajo del caldo.

9. Incorpora la salsa sofrita al caldo y mezcla bien para que se integre por completo.

Infografía ilustrada con seis pasos para preparar pozole rojo, con imágenes de ollas, licuadora, sartén, chiles y un tazón servido.
Un paso fundamental de la receta es freír la salsa de chiles y dejarla cocinar hasta que se reduzca a la mitad: así se concentra el sabor y se elimina el amargor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Sirve el pozole bien caliente en tazones hondos, acompañado de cebolla picada, lechuga, aguacate, rábano, limón, orégano molido y tostadas. Cada comensal se sirve a su gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 5 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aprox. 420 kcal
  • Proteínas: aprox. 28 g
  • Grasas totales: aprox. 18 g
  • Carbohidratos: aprox. 38 g
  • Fibra: aprox. 5 g
  • Sodio: aprox. 780 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Chile rojo rodeado de cazuelas de barro, un metate, una mazorca de maíz, nopales y globos de texto.
El pozole rojo se sirve acompañado de cebolla picada, lechuga, aguacate, rábano, limón, orégano molido y tostadas, todos dispuestos por separado para que cada persona lo personalice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pozole rojo se conserva en refrigeración hasta 3 días, guardado en un recipiente hermético. Se recomienda conservar el caldo y las guarniciones por separado para que estas últimas mantengan su frescura.

Para recalentar, hazlo a fuego lento en olla, añadiendo un poco de agua si el caldo espesó.

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