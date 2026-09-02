¿Cómo preparar pozole rojo? La versión perfecta y tradicional para las fiestas de septiembre

Cada 15 de septiembre las calles se llenan de banderas, los gritos de independencia retumban en las plazas y, en cada hogar, una olla gigante burbujea con el aroma inconfundible del pozole rojo.
No es casualidad: este plato es el símbolo gastronómico de las fiestas patrias.
PUBLICIDAD
Su nombre viene del náhuatl pozilli, que significa “espumoso”, y describe el momento en que los granos de maíz cacahuazintle revientan en el caldo como pequeñas flores. Una imagen que los pueblos prehispánicos ya conocían siglos antes de la Conquista.
Receta de pozole rojo
El pozole rojo es una sopa contundente a base de maíz cacahuazintle, carne de cerdo y un caldo teñido con una salsa de chiles ancho y guajillo.
La técnica central es una doble cocción: primero se cuece el maíz con la carne hasta que los granos revientan, y luego se incorpora la salsa de chiles previamente sofrita para que se integre y reduzca en el caldo.
PUBLICIDAD
El resultado es un caldo profundo, ligeramente picante y con cuerpo, que se sirve bien caliente con una generosa mesa de guarniciones frescas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: Aproximadamente 2 horas
- Preparación: 30 minutos (limpiar la carne, remojar los chiles, preparar la salsa)
- Cocción: 1 hora 30 minutos (cocción del maíz, la carne y reducción de la salsa)
Ingredientes
- ¼ de cabeza de cerdo, limpia y troceada
- ½ kilo de maíz pozolero (cacahuazintle)
- ½ cebolla para la cocción del maíz
- ½ cebolla adicional para la salsa
- 2 hojas de laurel
- ½ cabeza de ajo para la cocción
- 4 dientes de ajo adicionales para la salsa
- Sal al gusto
- 2 chiles anchos, desvenados
- 5 chiles guajillos, desvenados
- Pimienta al gusto
- Aceite o manteca para freír la salsa
Para acompañar al servir:
- Cebolla picada
- Lechuga en tiras
- Aguacate en rebanadas
- Rábano en rodajas
- Limón
- Orégano molido
- Tostadas
Cómo hacer pozole rojo tradicional, paso a paso
1. Coloca el ½ kilo de maíz pozolero en una olla grande con agua suficiente. Añade la media cebolla, 2 hojas de laurel, media cabeza de ajo y un puñito de sal. Lleva a fuego medio-alto.
2. Agrega los trozos de cabeza de cerdo a la olla y deja cocer todos los ingredientes juntos a fuego medio.
3. Revisa constantemente que el agua no se consuma y retira con una cuchara la espuma que suba a la superficie durante los primeros minutos de cocción.
PUBLICIDAD
4. Mientras tanto, remoja los chiles anchos y guajillos (desvenados) en agua caliente durante 15 a 20 minutos, hasta que se suavicen.
5. Licúa los chiles hidratados junto con la otra media cebolla, 4 dientes de ajo y pimienta al gusto hasta obtener una salsa tersa.
6. En un sartén o cazuela con un poco de aceite o manteca, fríe la salsa de chiles a fuego medio. Deja cocinar hasta que se reduzca a la mitad; este paso concentra el sabor y elimina el amargor.
7. Cuando la carne esté cocida, retírala de la olla. Pícala en trozos pequeños y regrésala al caldo.
8. Retira las hojas de laurel, la cebolla y la cabeza de ajo del caldo.
9. Incorpora la salsa sofrita al caldo y mezcla bien para que se integre por completo.
10. Sirve el pozole bien caliente en tazones hondos, acompañado de cebolla picada, lechuga, aguacate, rábano, limón, orégano molido y tostadas. Cada comensal se sirve a su gusto.
PUBLICIDAD
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 5 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aprox. 420 kcal
- Proteínas: aprox. 28 g
- Grasas totales: aprox. 18 g
- Carbohidratos: aprox. 38 g
- Fibra: aprox. 5 g
- Sodio: aprox. 780 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pozole rojo se conserva en refrigeración hasta 3 días, guardado en un recipiente hermético. Se recomienda conservar el caldo y las guarniciones por separado para que estas últimas mantengan su frescura.
Para recalentar, hazlo a fuego lento en olla, añadiendo un poco de agua si el caldo espesó.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD