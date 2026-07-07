Receta de camarones a la diabla con chile guajillo: el secreto para preparar un platillo picoso, jugoso y lleno de sabor

Los camarones a la diabla con chile guajillo combinan sabor a marisco con un picante moderado en una salsa roja. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los camarones a la diabla son uno de los platillos más populares de la cocina mexicana cuando se busca un equilibrio entre el sabor del mar y el picor de una buena salsa. En esta versión, el chile guajillo aporta color, aroma y un picante moderado que realza el resto de los ingredientes sin opacar el sabor natural de los camarones.

Además de ser una receta práctica, puede prepararse en menos de una hora y convertirse en la protagonista de una comida especial. La combinación de jitomate, ajo y chiles secos crea una salsa espesa que envuelve cada camarón y hace que cada bocado tenga una mezcla de sabores intensa y equilibrada.

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Otro de los grandes atractivos de este platillo es su versatilidad. Puede servirse con arroz blanco, pasta, puré de papa o unas tortillas de maíz recién calentadas. Incluso una ensalada fresca funciona como complemento para equilibrar el picante y convertir esta receta en una comida completa.

Ingredientes y preparación

La receta de camarones a la diabla se prepara en menos de una hora con jitomate, ajo y chiles secos para una salsa espesa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 gramos de camarones grandes, limpios y sin cáscara.

5 chiles guajillo desvenados y sin semillas.

2 chiles de árbol (opcional para un picante más intenso).

3 jitomates maduros.

2 dientes de ajo.

1/4 de cebolla.

1 taza de caldo de pollo o agua.

2 cucharadas de mantequilla.

1 cucharada de aceite vegetal.

Sal y pimienta al gusto.

Jugo de medio limón.

Perejil fresco picado para decorar.

Preparación

Hidrata los chiles guajillo y los chiles de árbol en agua caliente durante 10 minutos. Asa los jitomates, el ajo y la cebolla hasta que estén ligeramente dorados. Licúa los chiles hidratados con los jitomates, el ajo, la cebolla y el caldo de pollo hasta obtener una salsa homogénea. Cuela la mezcla para lograr una textura más suave. Calienta la mantequilla junto con el aceite en una sartén. Cocina los camarones durante uno o dos minutos por cada lado y retíralos para evitar que se sobrecuezan. En la misma sartén vierte la salsa y cocina durante cinco minutos, ajustando la sal y la pimienta al gusto. Incorpora nuevamente los camarones y cocina dos minutos más. Agrega el jugo de limón, mezcla y sirve con perejil fresco picado.

El chile guajillo hace la diferencia en esta receta

La preparación hidrata los chiles 10 minutos, asa jitomates, ajo y cebolla, licúa con caldo y cuela para una textura suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque existen distintas versiones de los camarones a la diabla, el chile guajillo destaca por aportar un sabor ligeramente dulce y un color rojo intenso que hace más apetitosa la salsa. Si deseas un nivel mayor de picante, los chiles de árbol cumplen esa función sin modificar demasiado el equilibrio de la preparación.

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Otro aspecto importante es cuidar el tiempo de cocción de los camarones. Al ser un marisco delicado, basta con cocinarlos unos minutos para conservar una textura firme y jugosa. Si permanecen demasiado tiempo en el fuego, pueden endurecerse y perder parte de su sabor natural.

También es recomendable preparar la salsa con anticipación para que los sabores se integren mejor. Una vez lista, solo será necesario incorporar los camarones al final para que absorban el picante y el aroma de los chiles sin alterar su consistencia.

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Consejos para servir y disfrutar este platillo

Los camarones a la diabla se sirven con arroz blanco, pasta, puré de papa o tortillas de maíz, y se decoran con perejil o cilantro y limón. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los camarones a la diabla con chile guajillo pueden acompañarse con arroz blanco, que ayuda a equilibrar el picante de la salsa y permite aprovechar cada cucharada. Otra excelente opción es servirlos con pasta al ajillo o con puré de papa, guarniciones que combinan muy bien con la intensidad del platillo.

Si prefieres una presentación más fresca, añade unas rodajas de limón y decora con perejil picado o cilantro. Además de aportar color, estos ingredientes realzan el sabor de los camarones y ofrecen un contraste agradable con el toque especiado de la salsa.

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Para completar la experiencia, sirve el platillo recién hecho y acompáñalo con tortillas de maíz calientes o pan crujiente. Así podrás disfrutar al máximo de la salsa preparada con chile guajillo, una receta que destaca por su sencillez, su intenso sabor y su capacidad para conquistar a quienes disfrutan los mariscos con un toque picante.