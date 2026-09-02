Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

Foto: Facebook / Camilo Séptimo

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Jonathan Meléndez, tecladista y compositor de Camilo Séptimo fue asesinado junto a su familia al interior de un departamento del municipio de Atizapán, Estado de México, la tarde de este martes 1 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades, el también fundador de la banda de pop-alternativo fue localizado sin vida en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Bosque Esmeralda”.

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El hombre de 38 años de edad fue asesinado junto a su esposa de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo, así como de su hija de 3 años, una mujer de 21 que sería trabajadora en su hogar, e incluso de su perro.

Jonathan Meléndez junto a su pareja. Foto: Instagram

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un niño de 6 años de edad logró sobrevivir al ataque, el cual se cometió con arma de fuego. Reportes indican que el menor logró esconderse entre las cobijas, por lo que salió ileso.

Las autoridades informaron que dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas. Ambas junto a la menor de edad tenían impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que la cuarta víctima tenía un disparo en la espalda.

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Por el multihomicidio dos hombres fueron detenidos, identificados como Gerardo “N” y Diego Sebastián “N”, este último el socio de Jonathan Meléndez y señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual del crimen.

¿Quién es Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez nació el 7 de abril de 1988 en la Cuidad de México, quien era conocido como “Honas”. Fue uno de los fundadores de la banda Camilo Séptimo junto a Manuel Mendoza “Coe” y Erick Vázquez, quienes comenzaron su trayectoria musical con el lanzamiento del álbum Óleos y que los posicionó dentro de la industria al ser ampliamente escuchado por sus característicos sonidos futuristas.

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Foto: Facebook / Camilo Séptimo

Los tres fundaron Camilo Séptimo en el año 2013, recibiendo dos nominaciones a los Premios IMAs por artista nuevo y canción del año, así como uno a los Premios MTV Miaw por video del año con Inevitable.

*Información en desarrollo...