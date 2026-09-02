México

Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

El tecladista y compositor de la banda de pop-alternativo fue localizado son huellas de violencia dentro un departamento en Atizapán

Jonathan Meléndez Camilo Séptimo
Foto: Facebook / Camilo Séptimo
Guardar

Jonathan Meléndez, tecladista y compositor de Camilo Séptimo fue asesinado junto a su familia al interior de un departamento del municipio de Atizapán, Estado de México, la tarde de este martes 1 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades, el también fundador de la banda de pop-alternativo fue localizado sin vida en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Bosque Esmeralda”.

PUBLICIDAD

El hombre de 38 años de edad fue asesinado junto a su esposa de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo, así como de su hija de 3 años, una mujer de 21 que sería trabajadora en su hogar, e incluso de su perro.

Camilo Séptimo
Jonathan Meléndez junto a su pareja. Foto: Instagram

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un niño de 6 años de edad logró sobrevivir al ataque, el cual se cometió con arma de fuego. Reportes indican que el menor logró esconderse entre las cobijas, por lo que salió ileso.

Las autoridades informaron que dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas. Ambas junto a la menor de edad tenían impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que la cuarta víctima tenía un disparo en la espalda.

PUBLICIDAD

Por el multihomicidio dos hombres fueron detenidos, identificados como Gerardo “N” y Diego Sebastián “N”, este último el socio de Jonathan Meléndez y señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual del crimen.

¿Quién es Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez nació el 7 de abril de 1988 en la Cuidad de México, quien era conocido como “Honas”. Fue uno de los fundadores de la banda Camilo Séptimo junto a Manuel Mendoza “Coe” y Erick Vázquez, quienes comenzaron su trayectoria musical con el lanzamiento del álbum Óleos y que los posicionó dentro de la industria al ser ampliamente escuchado por sus característicos sonidos futuristas.

Camilo Séptimo
Foto: Facebook / Camilo Séptimo

Los tres fundaron Camilo Séptimo en el año 2013, recibiendo dos nominaciones a los Premios IMAs por artista nuevo y canción del año, así como uno a los Premios MTV Miaw por video del año con Inevitable.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Camilo SéptimomultihomicidioEdomezAtizapánÚltima horaasesinatoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-entretenimientomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como el juez de hierro

El primer actor fue uno de los participantes más queridos de la primera temporada, por lo que ahora dará contenido desde las galas

Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como el juez de hierro

Organizaciones piden a la ONU definir un mecanismo urgente contra las desapariciones forzadas en México

La propuesta plantea un mecanismo eficaz para proteger a familias buscadoras, organizaciones y defensores

Organizaciones piden a la ONU definir un mecanismo urgente contra las desapariciones forzadas en México

Caso Paola Buenrostro casi 10 años después: del asesinato y la impunidad a la tipificación del transfeminicidio

El crimen de una mujer trans en 2016 derivó en una lucha de colectivos por investigar la violencia con perspectiva de género, una disculpa pública y la aprobación de la Ley Paola Buenrostro en 2024; ahora, la detención del señalado como responsable reavivó la exigencia de que el caso sea juzgado bajo esa figura jurídica

Caso Paola Buenrostro casi 10 años después: del asesinato y la impunidad a la tipificación del transfeminicidio

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: autoridades lanzan aviso sobre posibles fraudes

El programa está disponible en los 125 municipios del Edomex

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: autoridades lanzan aviso sobre posibles fraudes

Morir sin testamento en México puede costarle a tu familia miles de pesos y tus bienes pueden pasar al gobierno

Tras un juicio con intervención del Ministerio Público, un juez puede declarar que no existe heredero, ni siquiera colaterales hasta cuarto grado; entonces el patrimonio se adjudica al Fisco Federal o a asistencia social, según la entidad

Morir sin testamento en México puede costarle a tu familia miles de pesos y tus bienes pueden pasar al gobierno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Multihomicidio en Edomex: asesinan a tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar

AMLO llevó a México al clímax de la “Narcocracia” y Sheinbaum mantiene el pacto, acusa Anabel Hernández

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Quién es Tatiana Vanessa Almanza García, la colombiana de 32 años desaparecida tras recorrer cinco estados de México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Aldo Rendón abandona el reality por salud

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Aldo Rendón abandona el reality por salud

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como el juez de hierro

La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes llama al reality “la Casa de los Fracasos” tras la salida de Aldo Rendón

Manelyk González llega a La Granja VIP 2 y lanza advertencia a los participantes: “Soy la peor perra”

DEPORTES

Toluca vs León: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Leagues Cup 2026

Toluca vs León: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Leagues Cup 2026

Erik Lira y Mónaco: paso a paso cómo se cayó el fichaje sobre la hora

Brilla la Hormiga González: así fue el primer gol del futbolista mexicano con el Olympiacos de Grecia

Hormiga González se estrena como goleador en Europa: Olympiacos suma sus primeros puntos en la Copa de Grecia tras golear al AEL FC por 4-0

¿Qué falta para que el América oficialice el fichaje de Carlos Álvarez?