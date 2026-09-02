México

Yuridia en el Estadio GNP: clima, rutas y transporte público para llegar al concierto

La cantante se presentará en el recinto capitalino con dos fechas consecutivas y una celebración que promete reunir a miles de seguidores

Cinco mujeres sentadas alrededor de una mesa con mantel a cuadros, bebidas, flores rojas y papas fritas. La pared de fondo tiene un patrón azul
La cantante Yuridia comparte un momento con amigas en la producción del video musical de su canción 'Eres Mi Nada', difundido en la plataforma TikTok. (Yuridia/Youtube)
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Yuridia está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera con los conciertos programados para el 3 y 4 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Las presentaciones representan un nuevo paso en su trayectoria después de conquistar importantes escenarios del país.

La cantante se convertirá en la primera mujer del regional mexicano en llenar este recinto, luego de haber agotado presentaciones en espacios como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y la Plaza de Toros “La México”. La expectativa ahora se traslada a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

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Para quienes acudirán a cualquiera de las dos fechas, además de disfrutar el espectáculo será importante tomar en cuenta las condiciones del clima y planear el traslado con anticipación. La zona cuenta con alternativas de Metro y Metrobús que pueden facilitar la llegada al concierto.

¿Cómo estará el clima durante el concierto de Yuridia?

Yuridia sostiene un sombrero rojo vestida de negro, rodeada por ilustraciones iluminadas de cartas de tarot en el fondo
La cantante Yuridia anuncia su próximo concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Gobierno de Dolores Hidalgo/Redes sociales)

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, mientras que en zonas altas podría presentarse frío. Conforme avance el día, las condiciones serán más cálidas en la Ciudad de México.

Para la tarde se pronostica cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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La temperatura máxima estimada será de 24 a 26 °C y la mínima de 13 a 15 °C. También se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h, por lo que quienes asistan deberán considerar las condiciones meteorológicas durante su recorrido.

Metro y Metrobús: las opciones para llegar

Grupo de personas en una mesa con mantel a cuadros, vasos de bebida, bol de patatas fritas, jarrón con flores rojas y paredes con papel pintado azul
Un grupo de personas se reúne en una mesa de un restaurante, disfrutando de una celebración en un ambiente festivo. (Yuridia/Youtube)

El Estadio GNP Seguros se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Una de las principales alternativas para llegar es el Metro, especialmente la Línea 9, que cuenta con estaciones cercanas al recinto.

La estación Ciudad Deportiva es la más próxima. Desde ahí se puede salir y caminar hacia la entrada principal de la Ciudad Deportiva, siguiendo los señalamientos internos hasta llegar al estadio. También están las estaciones Puebla y Velódromo, ambas de la Línea 9, como alternativas para realizar el recorrido a pie.

Otra opción es el Metrobús. La Línea 2 permite llegar mediante las estaciones UPIICSA e Iztacalco, desde donde los asistentes deberán continuar caminando hacia la Ciudad Deportiva. Esta ruta puede ser útil para quienes se trasladan desde diferentes puntos conectados por esa línea.

Estas son las rutas según la zona de la CDMX

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - (Ocesa)
Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)

Quienes lleguen desde el norte pueden utilizar la Línea 9 del Metro y descender en Ciudad Deportiva, Puebla o Velódromo. Desde el oriente también se recomienda la Línea 9, mientras que quienes se desplacen desde el sur pueden utilizar el Metrobús Línea 2 y bajar en UPIICSA o Iztacalco.

Para quienes vienen desde el poniente, la Línea 9 del Metro ofrece acceso mediante las estaciones cercanas a la Magdalena Mixhuca. La elección dependerá del punto de partida y de la ruta que resulte más conveniente para cada asistente.

El horario del Metro es de lunes a viernes de 5:00 a 24:00 horas, los sábados desde las 6:00 y los domingos a partir de las 7:00. Con dos fechas consecutivas y un momento histórico para Yuridia, llegar preparado puede ser la diferencia entre correr al recinto o disfrutar desde el primer momento una noche que promete ser especial.

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