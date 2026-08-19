Té de orégano, la infusión tradicional para el alivio de las vías respiratorias

Tres beneficios del orégano según fuentes institucionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té de orégano se mantiene como una infusión tradicionalmente empleada para el alivio de síntomas respiratorios leves en diversas regiones, especialmente Europa y América Latina.

De acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos, el uso de especies del género Origanum con fines calmantes de la tos y la congestión se fundamenta en una tradición documentada de al menos treinta años, aunque la eficacia clínica aún no ha sido validada en ensayos controlados en humanos.

Este reconocimiento institucional se apoya en la seguridad observada a corto plazo y en la ausencia de efectos adversos significativos bajo consumo moderado.

Las recomendaciones oficiales circunscriben el uso de la infusión al tratamiento coadyuvante de la tos asociada al resfriado común y de síntomas respiratorios leves.

El monográfico de Origanum dictamnus, elaborado por el Comité de Medicamentos Herbarios de la EMA, delimita su empleo a adultos y aconseja no prolongar el consumo más de siete días sin consulta médica.

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El aval institucional se justifica por la experiencia prolongada de uso seguro, aunque la EMA resalta que no existen ensayos que avalen su eficacia frente a medicamentos convencionales.

Uso tradicional y precauciones

La EMA, mediante su monográfico sobre Origanum dictamnus, legitima la infusión de esta especie como remedio tradicional para la tos y trastornos digestivos leves.

El informe reconoce la existencia de evidencia etnobotánica y farmacológica favorable al uso seguro de la planta durante décadas.

Sin embargo, enfatiza que el empleo debe limitarse a cuadros autolimitados y síntomas menores, recomendando la consulta médica en caso de persistencia o agravamiento de los síntomas.

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La EMA diferencia claramente entre indicaciones sustentadas en la tradición y aquellas respaldadas por estudios clínicos.

El reconocimiento otorgado a Origanum dictamnus no es equiparable a una certificación de eficacia farmacológica.

Además, la agencia señala que otras especies del género Origanum, como Origanum vulgare, se emplean tradicionalmente en contextos similares, aunque no existe un monográfico oficial específico para ellas.

La EMA, mediante su monográfico sobre Origanum dictamnus, legitima la infusión de esta especie como remedio tradicional para la tos y trastornos digestivos leves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación de seguridad y evidencia

La Organización Mundial de la Salud ha publicado monografías sobre plantas medicinales, incluyendo especies de Origanum, para establecer estándares internacionales sobre calidad, seguridad y eficacia.

Según la OMS, el orégano es seguro en dosis culinarias, pero el uso medicinal de extractos o aceites esenciales requiere precaución, especialmente en embarazadas y niños.

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Sus monografías destacan que la mayor parte de los beneficios atribuidos al orégano en afecciones respiratorias provienen de la tradición y de estudios preclínicos.

La OMS recomienda que la promoción de productos herbales vaya acompañada de información sobre dosis, contraindicaciones e interacciones.

Insiste en que los remedios tradicionales pueden ofrecer alivio sintomático en cuadros leves, pero no deben reemplazar la atención médica en enfermedades graves o crónicas.

La infusión de orégano debe ser considerada como parte de una estrategia de autocuidado, no como solución única.

Perfil de seguridad y limitaciones

Organizaciones como la National Library of Medicine, el National Center for Complementary and Integrative Health y la base de datos LiverTox, asociadas a los National Institutes of Health, han evaluado el orégano en cuanto a seguridad y posibles beneficios.

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Según LiverTox, tanto el aceite como los extractos de orégano se han utilizado para tratar infecciones respiratorias, aunque no tienen aprobación formal como tratamiento médico en Estados Unidos.

El orégano es generalmente bien tolerado en dosis culinarias, pero puede causar molestias digestivas, mareos o hipersensibilidad si se consume en exceso o en forma de aceites esenciales concentrados.

Las advertencias institucionales señalan que el uso en dosis elevadas no está recomendado durante el embarazo debido a posibles efectos emenagogos.

Además, los NIH destacan que no se ha documentado hepatotoxicidad relevante atribuible a orégano en humanos bajo consumo moderado.

La serie “Herbs at a Glance” del NCCIH también advierte que la mayor parte de los estudios sobre orégano en salud respiratoria han sido realizados en laboratorio o en animales, por lo que no es posible afirmar eficacia clínica directa.

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El organismo recomienda cautela ante afirmaciones sobre los beneficios del té de orégano y priorizar el asesoramiento médico en caso de síntomas persistentes.

Según la OMS, el orégano es seguro en dosis culinarias, pero el uso medicinal de extractos o aceites esenciales requiere precaución, especialmente en embarazadas y niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso tradicional del orégano en México

En México, el programa Sembrando Vida promueve la integración de plantas medicinales en prácticas comunitarias de autocuidado y manejo de síntomas leves.

Las fichas técnicas y materiales de divulgación oficiales recomiendan la infusión de orégano para ayudar a expulsar mucosidad y fortalecer el sistema inmunológico, siempre como complemento de hábitos saludables y nunca como sustituto de la atención médica.

El programa destaca el valor cultural y doméstico del orégano, aunque no presenta evaluaciones clínicas ni advertencias tan detalladas como las de organismos internacionales.

Cómo preparar la infusión de orégano paso a paso

Las guías de Sembrando Vida y las recomendaciones institucionales recogen el siguiente método tradicional:

Hervir una taza de agua. Agregar una pequeña cantidad de hojas de orégano (secas o frescas) al agua caliente. Dejar reposar la mezcla durante algunos minutos para que los compuestos se liberen. Colar la infusión antes de beber. Consumir la infusión tibia, preferiblemente en la mañana y antes de dormir.

Se recomienda no exceder el consumo de dos tazas al día y mantener el uso en periodos cortos, siempre consultando a un profesional de la salud si los síntomas persisten.

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Se recomienda la infusión de orégano para ayudar a expulsar mucosidad y fortalecer el sistema inmunológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad, contraindicaciones y recomendaciones regulatorias

Las agencias internacionales coinciden en que el consumo moderado de té de orégano durante períodos cortos es seguro para la mayoría de la población adulta sana.

La EMA fija límites de duración del uso en tos y problemas digestivos, mientras que la OMS y los NIH recomiendan evitar preparados concentrados en niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

En todos los casos, subrayan la importancia de consultar a profesionales de la salud ante síntomas que no mejoran.

El té de orégano puede considerarse una opción de autocuidado respaldada por la tradición y la plausibilidad farmacológica, siempre que se mantenga como complemento y no sustituto de la medicina convencional.

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