México

Manelyk González llega a La Granja VIP 2 y lanza advertencia a los participantes: “Soy la peor perra”

La exintegrante de Acapulco Shore fue confirmada como una de las nuevas habitantes durante la conferencia de prensa de este miércoles 2 de septiembre de 2026

La Granja VIP 2
La Granja VIP 2
Guardar

Manelyk González se suma oficialmente a la segunda temporada de La Granja VIP. La exintegrante de Acapulco Shore fue presentada este miércoles 2 de septiembre durante la conferencia de prensa del reality, donde se dio a conocer como una de las habitantes que formarán parte de esta nueva edición.

Con su incorporación, Manelyk compartirá la experiencia con figuras que ya fueron reveladas como habitantes de la granja, entre ellas Niurka, Carlos Trejo, Fernando Lozada, Ivonne Montero y Kunno. La mezcla de personalidades promete una convivencia marcada por diferentes estilos y formas de enfrentar la competencia.

PUBLICIDAD

La llegada de Manelyk agrega un rostro conocido del entretenimiento al elenco de esta segunda temporada. Ahora, la ex shore tendrá que adaptarse a una experiencia completamente distinta dentro de La Granja VIP, donde comenzará una nueva aventura acompañada de los demás granjeros.

Manelyk González advierte que será “el peor terror” de sus compañeros en La Granja VIP

Manelyk González dejó claro durante su entrevista en Venga la Alegría que llega a La Granja VIP 2 dispuesta a enfrentarlo todo, desde las tareas del campo hasta los posibles conflictos con sus compañeros. “Yo soy cuatro por cuatro, soy terrenito”, aseguró entre risas.

Sobre una posible confrontación con Niurka, con quien tuvo problemas en otro reality, Manelyk afirmó que prefiere dejar el pasado atrás. “Yo lo pasado pisado, borrón y cuenta nueva”, dijo, aunque lanzó una advertencia: “Ahora, que si en este borrón y cuenta nueva me la haces, me la pagas”. También sentenció: “No me busques, querida, no me busques porque sabes que me encuentras”.

PUBLICIDAD

La exintegrante de Acapulco Shore reconoció que dentro de la granja tendrá que aprender tareas que normalmente no realiza. “Yo soy un inútil. No voy a hacer nada. Nada”, bromeó, aunque inmediatamente aclaró: “Aprendo rápido”. Y antes de entrar al reality, dejó un mensaje para sus futuros compañeros: “Sé que soy insoportable, soy odiosa, soy fastidiosa, estoy perfecta, tengo cuerpazo, caracha, pero conózcanme, de verdad les voy a caer bien. Y si no, pues soy su peor terror”.

¿Quién es Manelyk González?

Así fue la noche de Manelyk González en Cartagena: música, tragos y una ruta con amigos - crédito @manelyk_oficial/IG
Así fue la noche de Manelyk González en Cartagena: música, tragos y una ruta con amigos - crédito @manelyk_oficial/IG

Manelyk González es una personalidad de televisión que ganó popularidad principalmente por su participación en Acapulco Shore. A partir de esa experiencia, la también empresaria se convirtió en un rostro recurrente de distintos formatos de telerrealidad.

Su trayectoria en este género también incluye participaciones en La Casa de los Famosos de Telemundo, Los 50 y Resistiré, entre otros realities. En cada uno de estos proyectos ha enfrentado dinámicas de convivencia, competencia y estrategia frente a otros participantes.

Ahora, Manelyk suma un nuevo reto a su historial con La Granja VIP 2. La exintegrante de Acapulco Shore fue presentada como una de las habitantes de esta nueva temporada durante la conferencia de prensa del miércoles 2 de septiembre de 2026.

¿De qué trata La Granja VIP y qué hacen dentro?

Cronograma de actividades de La Granja VIP.
Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026. (X: @lagranjavipmx)

La Granja es un reality de convivencia en el que un grupo de celebridades debe vivir dentro de una granja y adaptarse a una dinámica alejada de las comodidades habituales. Los participantes tienen que involucrarse en distintas actividades relacionadas con el funcionamiento del lugar.

Además de realizar tareas propias de la vida en una granja, los habitantes deben convivir bajo las reglas del formato y enfrentarse a diferentes dinámicas de competencia y nominación. La convivencia se convierte así en una parte fundamental del juego.

Para Manelyk, el reto será diferente a los realities que ya ha protagonizado, pues tendrá que demostrar cómo se desenvuelve en este nuevo escenario. Ahora queda por ver si su experiencia frente a las cámaras y en programas de competencia le ayuda a convertirse en una de las figuras más destacadas de esta segunda temporada.

Temas Relacionados

La Granja VIPManelyk GonzálezLa Granja 2mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso Paola Buenrostro casi 10 años después: del asesinato y la impunidad a la tipificación del transfeminicidio

El crimen de una mujer trans en 2016 derivó en una lucha de colectivos por investigar la violencia con perspectiva de género, una disculpa pública y la aprobación de la Ley Paola Buenrostro en 2024; ahora, la detención del señalado como responsable reavivó la exigencia de que el caso sea juzgado bajo esa figura jurídica

Caso Paola Buenrostro casi 10 años después: del asesinato y la impunidad a la tipificación del transfeminicidio

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: autoridades lanzan aviso sobre posibles fraudes

El programa está disponible en los 125 municipios del Edomex

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: autoridades lanzan aviso sobre posibles fraudes

Morir sin testamento en México puede costarle a tu familia miles de pesos y tus bienes pueden pasar al gobierno

Tras un juicio con intervención del Ministerio Público, un juez puede declarar que no existe heredero, ni siquiera colaterales hasta cuarto grado; entonces el patrimonio se adjudica al Fisco Federal o a asistencia social, según la entidad

Morir sin testamento en México puede costarle a tu familia miles de pesos y tus bienes pueden pasar al gobierno

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Exhiben a presunto joven ebrio tras choque y lo llaman Lord Polanco: “No sabes quién soy”

El comportamiento del conductor durante la discusión provocó críticas y llevó a usuarios de redes sociales a buscar información sobre su identidad

Exhiben a presunto joven ebrio tras choque y lo llaman Lord Polanco: “No sabes quién soy”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Quién es Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

Multihomicidio en Edomex: asesinan a tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar

AMLO llevó a México al clímax de la “Narcocracia” y Sheinbaum mantiene el pacto, acusa Anabel Hernández

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Quién es Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como el juez de hierro

La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes llama al reality “la Casa de los Fracasos” tras la salida de Aldo Rendón

Multihomicidio en Edomex: asesinan a tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar

DEPORTES

Erik Lira y Mónaco: paso a paso cómo se cayó el fichaje sobre la hora

Erik Lira y Mónaco: paso a paso cómo se cayó el fichaje sobre la hora

Brilla la Hormiga González: así fue el primer gol del futbolista mexicano con el Olympiacos de Grecia

Hormiga González se estrena como goleador en Europa: Olympiacos suma sus primeros puntos en la Copa de Grecia tras golear al AEL FC por 4-0

¿Qué falta para que el América oficialice el fichaje de Carlos Álvarez?

Erick Portillo hará historia al participar en la Final de la Diamond League en Bélgica