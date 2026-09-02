Manelyk González llega a La Granja VIP 2 y lanza advertencia a los participantes: “Soy la peor perra”

La Granja VIP 2

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Manelyk González se suma oficialmente a la segunda temporada de La Granja VIP. La exintegrante de Acapulco Shore fue presentada este miércoles 2 de septiembre durante la conferencia de prensa del reality, donde se dio a conocer como una de las habitantes que formarán parte de esta nueva edición.

Con su incorporación, Manelyk compartirá la experiencia con figuras que ya fueron reveladas como habitantes de la granja, entre ellas Niurka, Carlos Trejo, Fernando Lozada, Ivonne Montero y Kunno. La mezcla de personalidades promete una convivencia marcada por diferentes estilos y formas de enfrentar la competencia.

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La llegada de Manelyk agrega un rostro conocido del entretenimiento al elenco de esta segunda temporada. Ahora, la ex shore tendrá que adaptarse a una experiencia completamente distinta dentro de La Granja VIP, donde comenzará una nueva aventura acompañada de los demás granjeros.

Manelyk González advierte que será “el peor terror” de sus compañeros en La Granja VIP

Manelyk González dejó claro durante su entrevista en Venga la Alegría que llega a La Granja VIP 2 dispuesta a enfrentarlo todo, desde las tareas del campo hasta los posibles conflictos con sus compañeros. “Yo soy cuatro por cuatro, soy terrenito”, aseguró entre risas.

Sobre una posible confrontación con Niurka, con quien tuvo problemas en otro reality, Manelyk afirmó que prefiere dejar el pasado atrás. “Yo lo pasado pisado, borrón y cuenta nueva”, dijo, aunque lanzó una advertencia: “Ahora, que si en este borrón y cuenta nueva me la haces, me la pagas”. También sentenció: “No me busques, querida, no me busques porque sabes que me encuentras”.

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La exintegrante de Acapulco Shore reconoció que dentro de la granja tendrá que aprender tareas que normalmente no realiza. “Yo soy un inútil. No voy a hacer nada. Nada”, bromeó, aunque inmediatamente aclaró: “Aprendo rápido”. Y antes de entrar al reality, dejó un mensaje para sus futuros compañeros: “Sé que soy insoportable, soy odiosa, soy fastidiosa, estoy perfecta, tengo cuerpazo, caracha, pero conózcanme, de verdad les voy a caer bien. Y si no, pues soy su peor terror”.

¿Quién es Manelyk González?

Así fue la noche de Manelyk González en Cartagena: música, tragos y una ruta con amigos - crédito @manelyk_oficial/IG

Manelyk González es una personalidad de televisión que ganó popularidad principalmente por su participación en Acapulco Shore. A partir de esa experiencia, la también empresaria se convirtió en un rostro recurrente de distintos formatos de telerrealidad.

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Su trayectoria en este género también incluye participaciones en La Casa de los Famosos de Telemundo, Los 50 y Resistiré, entre otros realities. En cada uno de estos proyectos ha enfrentado dinámicas de convivencia, competencia y estrategia frente a otros participantes.

Ahora, Manelyk suma un nuevo reto a su historial con La Granja VIP 2. La exintegrante de Acapulco Shore fue presentada como una de las habitantes de esta nueva temporada durante la conferencia de prensa del miércoles 2 de septiembre de 2026.

¿De qué trata La Granja VIP y qué hacen dentro?

Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026. (X: @lagranjavipmx)

La Granja es un reality de convivencia en el que un grupo de celebridades debe vivir dentro de una granja y adaptarse a una dinámica alejada de las comodidades habituales. Los participantes tienen que involucrarse en distintas actividades relacionadas con el funcionamiento del lugar.

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Además de realizar tareas propias de la vida en una granja, los habitantes deben convivir bajo las reglas del formato y enfrentarse a diferentes dinámicas de competencia y nominación. La convivencia se convierte así en una parte fundamental del juego.

Para Manelyk, el reto será diferente a los realities que ya ha protagonizado, pues tendrá que demostrar cómo se desenvuelve en este nuevo escenario. Ahora queda por ver si su experiencia frente a las cámaras y en programas de competencia le ayuda a convertirse en una de las figuras más destacadas de esta segunda temporada.