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Erick Portillo hará historia al participar en la Final de la Diamond League en Bélgica

El mexicano finalizó como el quinto mejor atleta de su disciplina en la temporada, lo cual le valió el boleto para esta competencia

Atleta Mexicano
El mexicano finalizó como el quinto mejor atleta de su disciplina en la temporada, lo cual le valió el boleto para esta competencia. (IG / erickportillomx)
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Erick Portillo hará historia este viernes 4 de septiembre al convertirse en el primer atleta mexicano que compite en una final de la Wanda Diamond League, el circuito de mayor nivel del atletismo mundial.

Durante toda la campaña, el mexicano ha tenido un gran rendimiento y obtuvo su lugar para esta competencias tras ubicarse como el quinto mejor atleta de la temporada, con 12 puntos acumulados.

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La final se llevará a cabo en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, Bélgica, como parte del 50.º Allianz Memorial Van Damme, donde Portillo se enfrentará a figuras de talla mundial como los italianos Matteo Sioli y Gianmarco Tamberi, el ucraniano Oleh Doroshchuk, el jamaicano Romaine Beckford y el polaco Mateusz Kolodziejski.

Una temporada con tres podios internacionales

Erick Portillo ha tenido una gran oportunidad a nivel internacional. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Erick Portillo ha tenido una gran oportunidad a nivel internacional. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El saltador mexicano tendrá actividad en la final de la Wanda Diamond League después de una temporada 2026 marcada por resultados inéditos para el atletismo nacional.

Durante el mes de marzo, obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo de Toruń, Polonia, luego de superar los 2.30 metros.

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Esa marca representó su mejor registro personal y le dio a México su primera medalla en salto de altura dentro de la historia de los Mundiales bajo techo.

Portillo volvió a subir al podio en junio, durante la parada de la Diamond League en Roma. El chihuahuense terminó segundo con un salto de 2.23 metros y se convirtió en el primer mexicano de la rama varonil en conseguir una medalla en este circuito.

El 3 de agosto, el atleta también conquistó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde registró una marca de 2.24 metros.

Todos estos logros lo llevaron a conseguir su lugar en el evento final de la temporada, a disputarse en Bélgica durante esta semana.

Cuándo y dónde ver la competencia en vivo

Erick Portillo en los Juegos Olímpicos de París 2024. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Erick Portillo en los Juegos Olímpicos de París 2024. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El atleta mexicano también representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su trayectoria incluye resultados destacados desde las categorías juveniles, con títulos panamericanos y medallas en los Juegos Panamericanos Junior.

La prueba de salto de altura varonil se disputará este viernes 4 de septiembre a las 20:09 horas de Bruselas, Bélgica, equivalentes a las 12:09 horas del centro de México y podrá seguirse la transmisión a través de las pantallas de Sky Sports.

En qué consiste la Diamond League

La Diamond League es la competencia más prestigiosa del atletismo a nivel mundial. (REUTERS/Ciro De Luca)
La Diamond League es la competencia más prestigiosa del atletismo a nivel mundial. (REUTERS/Ciro De Luca)

La Wanda Diamond League es el principal circuito anual de atletismo al aire libre. Reúne a los mejores exponentes de cada prueba de pista y campo en reuniones celebradas en distintas ciudades del mundo.

Los atletas acumulan puntos durante la temporada de acuerdo con sus resultados en cada parada. La clasificación premia la regularidad, ya que sólo los competidores mejor ubicados consiguen el pase a la final de su especialidad.

En salto de altura, los mejores de la clasificación avanzan a una definición directa por el título. Los puntos obtenidos durante el año permiten llegar a la final, pero el resultado de esa competencia determina al campeón de la temporada.

Ganar una prueba de la Diamond League representa imponerse ante atletas que compiten en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y certámenes continentales. El vencedor recibe el Trofeo de Diamante y un premio económico.

Para Erick Portillo, competir en la final significa medirse con los principales saltadores del mundo y confirmar el nivel que alcanzó durante la temporada 2026.

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