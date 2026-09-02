México

Exhiben a presunto joven ebrio tras choque y lo llaman Lord Polanco: “No sabes quién soy”

El comportamiento del conductor durante la discusión provocó críticas y llevó a usuarios de redes sociales a buscar información sobre su identidad

El hombre habría discutido con el afectado y, de acuerdo con versiones difundidas en redes, terminó retirándose del sitio sin hacerse cargo de los daños.

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Un nuevo video relacionado con un incidente vial comenzó a circular ampliamente en redes sociales luego de mostrar la confrontación entre el conductor de un automóvil de lujo y el operador de una unidad de Uber, tras un presunto choque ocurrido en Polanco, una de las zonas más conocidas de la Ciudad de México.

Los hechos habrían ocurrido durante la noche del domingo 30 de agosto, sobre avenida Horacio, en la colonia Polanco I Sección, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Las imágenes difundidas muestran a los dos conductores intercambiando palabras mientras un elemento policiaco permanece cerca de ellos. Sin embargo, la discusión subió de tono y el automovilista señalado como responsable del vehículo de lujo lanzó una frase que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

Durante el enfrentamiento, el hombre repite en varias ocasiones: “No sabes quién soy, no sabes quién putas soy”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La expresión provocó numerosas reacciones en plataformas digitales, especialmente porque el conductor habría hecho referencia a que contaba con influencias, según los testimonios que acompañaron la publicación del material.

A partir de la difusión del video, internautas comenzaron a identificarlo de manera informal como “Lord Polanco”, siguiendo una práctica recurrente en redes sociales para bautizar a personas que aparecen involucradas en situaciones polémicas captadas en video.

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¿Qué pasó después del choque?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con las versiones que acompañaron las imágenes, el conflicto habría comenzado después de que el automóvil de lujo presuntamente impactara contra una unidad de transporte por aplicación.

El material no permite establecer por sí solo todas las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni determinar responsabilidades legales. No obstante, los testimonios difundidos sostienen que el propietario del vehículo afectado habría intentado reclamar los daños.

En medio de la discusión también aparece otro joven, quien se acerca al lugar y comienza a intervenir en el enfrentamiento. En las imágenes se escuchan insultos y gritos, mientras el intercambio entre los involucrados continúa.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Otro de los señalamientos que generó polémica fue que el conductor del automóvil de lujo aparentemente presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, este punto corresponde únicamente a las versiones difundidas junto con el video y no ha sido confirmado oficialmente, por lo que no puede establecerse que el automovilista estuviera conduciendo en estado de ebriedad.

“Lord Polanco” se vuelve viral

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El comportamiento mostrado en la grabación fue suficiente para que el caso comenzara a multiplicarse en redes sociales. Usuarios cuestionaron particularmente la supuesta utilización de influencias durante la discusión y comenzaron a solicitar información que permitiera conocer la identidad del involucrado.

Hasta el momento, las versiones difundidas señalan que el conductor habría terminado abandonando el sitio, sin proporcionar sus datos ni cubrir los daños derivados del presunto accidente.

La grabación se convirtió así en el elemento central de la polémica, pues muestra parte de la discusión y la frase que terminó dando origen al apodo de “Lord Polanco”.

Aunque el video generó numerosas acusaciones y especulaciones entre usuarios, es importante distinguir entre lo que aparece directamente en las imágenes y los testimonios que fueron publicados junto con ellas. La identidad del conductor, así como las circunstancias legales derivadas del accidente, no fueron establecidas oficialmente en la información disponible.

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