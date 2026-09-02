Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: esta fue la última vez que el mexicano no peleó en septiembre

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

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Canelo Álvarez se enfrentará a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras.

Este combate será diferente para el peleador mexicano ya que no se subirá al ring en septiembre como tradicionalmente lo hace, además, después de varios años, será el lado B ya que afrontará el reto como retador, y no como campeón.

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Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano. (Captura de pantalla)

¿Cuándo fue la última vez que Canelo no peleó en septiembre?

La última vez que Saúl Canelo Álvarez no peleó en septiembre fue en el 2021 cuando se enfrentó a Caleb Plant por el campeonato indiscutido de los supermedianos.

La pelea se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2021 en el MGM Grand Garden Arena de Paradise, Nevada, donde el tapatío expuso sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que el estadounidense puso en juego el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)

Con su victoria por nocaut técnico en el undécimo asalto, Álvarez se convirtió en el primer boxeador latinoamericano en unificar los cuatro cinturones y en el primer campeón mundial indiscutido de peso supermediano en la historia del boxeo.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

La reivindicación de Álvarez tras un 2025 complicado

Por ahora, Canelo se encuentra realizando su campamento en San Diego, en busca de reivindicarse tras tener un 2025 complejo donde perdió su campeonato indiscutido y fue operado del codo.

En mayo, el peleador jalisciense logró recuperar el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer a William Scull por decisión unánime. Aunque Saúl volvió a ser campeón indiscutido de la división, su rendimiento del cuadrilátero fue muy cuestionado por la poca cantidad de golpes que hubo. El estilo del cubano Scull le complicó la pelea al mexicano a pesar de la victoria que se llevó aquella velada en Riad, Arabia Saudita.

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Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)

Para septiembre, Canelo se midió ante un Terence Crawford que subió hasta tres categorías de peso para retarlo por todos los cinturones de los supermedianos. Ambos pugilistas se enfrentaron en el Allegiant Stadium, ante más de 70 mil personas en un combate que terminó con una victoria a favor del estadounidense de manera unánime.

El tapatío fue superado ampliamente y al final de los doce rounds los tres jueces dieron como resultados en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, lo que significó la tercera derrota de su carrera.

La opinión de Canelo sobre Mbilli y un campamento diferente

Álvarez reconoció que Christian Mbilli representa un rival de exigencia por su fortaleza y volumen de golpes. El tapatío sostuvo que ese estilo le resulta favorable, pues disfruta los intercambios en corta distancia y la presión constante. También afirmó que se siente en condiciones físicas para pelear incluso si el combate se realiza en las próximas semanas, pese a que todavía restan cerca de dos meses para su cita.

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Como parte de su preparación, Canelo y su entrenador Eddy Reynoso anunciaron que cambiarían su campamento habitual por una concentración de dos meses en España, con el objetivo de adaptarse al horario de Arabia Saudita. El equipo tiene previsto viajar a Riad una semana antes de la pelea ante Mbilli.