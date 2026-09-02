La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes llama al reality “la Casa de los Fracasos” tras la salida de Aldo Rendón

La actriz bautizó al programa como “la Casa de los Fracasos” y cuestionó la versión oficial detrás de la partida del estilista. (Captura de pantalla/Redes sociales)

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Gala Montes volvió a cargar contra La Casa de los Famosos México 2026 después de la salida de Aldo Rendón del reality. La actriz bautizó al programa como “la Casa de los Fracasos” y cuestionó la versión oficial detrás de la partida del estilista.

“¿Qué pedo con la Casa de los, de los Fracasos? Oigan, la Casa de los Fracasos”, dijo Montes entre risas. “Se salió Aldo, pues sí, ya no, ya no le dan m¨*ta”, agregó, en referencia a la salida del habitante.

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Gala Montes/Historias Instagram

La versión de Gala Montes sobre la salida de Aldo Rendón

La producción sostuvo que se trató de un problema de salud; el periodista Javier Ceriani planteó una versión alterna, según la cual la decisión respondería a presión de la producción por temor a perder patrocinadores debido a las polémicas del estilista. (RS)

Rendón anunció la noche del martes 1 de septiembre su decisión de abandonar el reality. La producción atribuyó la salida a un problema de salud reversible que requiere tratamiento inmediato, según explicó el propio estilista entre lágrimas frente a sus compañeros.

Montes puso en duda esa explicación. “Obviamente se tenían que inventar algo. ¿Por qué no son sinceros y ya? ¿Por qué no dicen: ‘Le quitamos la pluma y él ya no, él, él, él no acepta no fumar marihuana’?”, planteó.

La actriz aprovechó el comentario para pedir la legalización del cannabis en México: “Ya legalicen la mota, es lo que yo les digo”. Añadió una crítica a los criterios de selección de participantes: “Si van a meter gente, pues a todos coludos o todos rabones. Si no, pues miren, le salió el tiro por la culata”.

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La versión de Montes no coincide con ninguna de las dos explicaciones que circularon sobre la salida de Rendón. La producción sostuvo que se trató de un problema de salud; el periodista Javier Ceriani planteó una versión alterna, según la cual la decisión respondería a presión de la producción por temor a perder patrocinadores debido a las polémicas del estilista. Hasta el momento, TelevisaUnivision no confirmó esta segunda versión.

Las críticas previas de Gala Montes contra la producción

“¿La producción está buscando que los habitantes se enfrenten para levantar la audiencia?”, le preguntó la prensa. Montes respondió: “Pues seguramente, pero no se están dejando”. Y agregó: “Eso me encanta, lo estoy disfrutando mucho”. (Redes Sociales/Vix captura)

El comentario sobre Rendón se suma a una serie de señalamientos que Montes hizo contra la producción en las semanas previas. Días antes, la actriz acusó a la productora Rosa María Noguerón de buscar provocar enfrentamientos entre los habitantes para elevar el rating.

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“¿La producción está buscando que los habitantes se enfrenten para levantar la audiencia?”, le preguntó la prensa. Montes respondió: “Pues seguramente, pero no se están dejando”. Y agregó: “Eso me encanta, lo estoy disfrutando mucho”.

La actriz también cuestionó los límites de esa estrategia: “Pero si pasa cuando rompes récords de audiencia con violencia, es difícil, o sea, ¿qué sigue? Que se maten”.

El veto en el foro y el roce con Mariana Echeverría

La actriz dirigió un mensaje directo a Noguerón: “No sé por qué fue la decisión, Rosa María, ahí nos contarás”. El periodista Gerardo Escareño, de Vaya Vaya TV, planteó como especulación que el veto pudo buscar evitar un encuentro entre Montes y Mariana Echeverría, quien reapareció como panelista invitada en el programa. (Redes Sociales)

Días antes de sus comentarios sobre la producción, Montes reveló que le impidieron asistir a una gala de eliminación para apoyar a su amiga Flor Vigna. Según su versión, la producción le habría dicho: “La Gala Montes no, porque nos va a venir a armar aquí un desver... entonces mejor otro día”.

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La actriz dirigió un mensaje directo a Noguerón: “No sé por qué fue la decisión, Rosa María, ahí nos contarás”. El periodista Gerardo Escareño, de Vaya Vaya TV, planteó como especulación que el veto pudo buscar evitar un encuentro entre Montes y Mariana Echeverría, quien reapareció como panelista invitada en el programa.

Montes había cuestionado previamente el cambio físico de Echeverría y sugirió que podría estar relacionado con medicamentos para bajar de peso, lo que generó una nueva ola de reacciones en redes sociales.

El enfrentamiento con Karime Pindter

La actriz también arremetió contra Karime Pindter, su excompañera en la segunda temporada del reality. Montes la acusó de haber consumido grandes cantidades de Rivotril durante su participación, lo que según ella explicaría la actitud tranquila que Pindter mantuvo dentro de la casa.

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“Karime se metió un montón de Rivotril, por eso estaba bien tranquila y no se metía con nadie”, declaró Montes. Sobre su propio paso por el reality, aclaró: “Yo solo tomaba ahí para dormir, era lo único”.

El comentario surgió después de que el público le recordara a Montes que ella misma mantuvo actitudes agresivas durante su participación en la segunda temporada del programa.